Экстремальные туры – туры в Краснодаре

Найдено 4 тура в категории «Экстремальные туры» в Краснодаре, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пешая
4 дня
3 отзыва
Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар, первая половина дня, точное время по до...
30 апр в 06:00
8 мая в 06:00
19 000 ₽ за человека
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Пешая
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Начало: Краснодар, ж/д вокзал. Мы встретим вас и привезём ...
8 июл в 06:00
22 июл в 06:00
24 000 ₽ за человека
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пешая
5 дней
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пройти по заповедным территориям с палатками, покорить 4 перевала и обогнуть гору Оштен
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 06:00
10 июн в 06:00
24 июн в 06:00
24 000 ₽ за человека
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пешая
5 дней
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал, 06:00
1 июл в 06:00
15 июл в 06:00
24 000 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Лаго-Наки;
  2. Водопады Руфабго;
  3. Улица Красная;
  4. Войсковой собор Александра Невского;
  5. Стадион Краснодар;
  6. Гуамское ущелье;
  7. Хаджохская теснина;
  8. Майкоп;
  9. Скала Петушок;
  10. Дантово ущелье.
