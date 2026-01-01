Поход по природному парку «Большой Тхач» и покорение вершины
Пройти по заповедной территории, подняться на гору и переночевать под звёздами
Начало: Краснодар, первая половина дня, точное время по до...
30 апр в 06:00
8 мая в 06:00
19 000 ₽ за человека
Поход по легендарному маршруту и подъём на Фишт
Почувствовать себя покорителем гор и дойти до моря по красивейшим тропам
Начало: Краснодар, ж/д вокзал. Мы встретим вас и привезём ...
8 июл в 06:00
22 июл в 06:00
24 000 ₽ за человека
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Пройти по заповедным территориям с палатками, покорить 4 перевала и обогнуть гору Оштен
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 06:00
10 июн в 06:00
24 июн в 06:00
24 000 ₽ за человека
Поход по легендарному маршруту и подъём на Оштен
Пройти живописными тропами с профессионалом, покорить высоты и ощутить романтику походов
Начало: Краснодар, ж. - д. вокзал, 06:00
1 июл в 06:00
15 июл в 06:00
24 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Экстремальные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Краснодаре
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит тур в Краснодаре в марте 2026
Сейчас в Краснодаре в категории "Экстремальные туры" можно забронировать 4 тура от 19 000 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Краснодаре на 2026 год по теме «Экстремальные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от 19000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май