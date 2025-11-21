Выходные гедониста: дегустационный тур по винодельням Новороссийска
Отведать вин и эскарго, провести ночь в усадьбе со SPA, налюбоваться морем, горами и озёрами
Начало: Краснодар, время и место по договорённости
19 дек в 08:00
31 дек в 08:00
83 000 ₽ за человека
Курорты и не только: 2 моря, винодельни, казачьи и черкесские традиции
Объехать черноморские и азовские берега, отведать вин, зайти в мазанки и увидеть сватовство джигита
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Краснодара, по времени при...
19 дек в 10:00
21 фев в 10:00
98 600 ₽ за человека
Маршруты выходного дня из Краснодара с купанием в источниках и винной дегустацией
Посетить парк Галицкого и шато в стиле Версаля, отдохнуть в Адыгее и у моря, съездить в Горячий Ключ
Начало: Отель в Краснодаре, с 14:00
30 ноя в 14:00
18 дек в 14:00
45 300 ₽ за человека
Новогодние праздники в Адыгее: тур по живописным природным локациям с лёгкими треккингами
Побывать на плато Лаго-Наки, расслабиться в термах и увидеть заледеневшие каскады водопадов
Начало: Аэропорт Краснодара, 12:15. Ж/д вокзал Краснодар-1...
3 янв в 11:30
79 000 ₽ за человека
