От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы

Пройти по заповедным территориям с палатками, покорить 4 перевала и обогнуть гору Оштен
Легендарный маршрут №30 появился в середине 1930-х годов и был одним их самых старых, массовых и популярных в Советском Союзе, а уже в 21 веке пережил второе рождение.

Мы начнём движение
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с рюкзаками и палатками в предгорьях Адыгеи, пешком исследуем Кавказский заповедник и завершим поход в Дагомысе на черноморском побережье.

За это время нам встретятся самые разнообразные ландшафты, от буковых лесов и хвойных массивов до альпийских лугов и субтропиков.

Вы покорите несколько перевалов, обойдёте вокруг горы Оштен и полюбуетесь озером Псенодах, Фиштинским ледником и пещерой Асланбека.

От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
От плато Лаго-Наки к Чёрному морю: поход популярным советским маршрутом через горы
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 2000₽ непосредственно организатору не менее чем за 10 дней до начала тура. При отказе от участия менее чем за 10 дней до старта поездки сумма, выплаченная непосредственно организатору, не возвращается.

Необходимое личное снаряжение: рюкзак на 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, сиденье туристическое (хоба), очки солнцезащитные, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, одежда ветрозащитная, флиска, шапка, термобельё, нитяные перчатки, дождевик, плотные мусорные мешки, нож, набор посуды (миска, кружка, ложка), термос, ёмкость для воды, аптечка (бинты, лейкопластырь, медикаменты), средства личной гигиены, списки или зажигалка.

Проживание. В палатках по 2-3 человека (при необходимости предоставим) со своим личным снаряжением. В 1-ю ночь разобьём лагерь в горах, где нет привычных благ цивилизации (электричества, воды, удобств, связи). Со 2-й по 4-ю ночи остановимся на территории обустроенных приютов и вблизи пастушьего балагана, где есть необходимые удобства.

Питание. 3-разовое походное, будем готовить на костре или газовой горелке.

Транспорт. Не входит в стоимость. За доплату организуем трансфер из Краснодара в Адыгею (Гузерипль) и от приюта «Бабук-Аул» до села Солох-Аул. До черноморского побережья доберёмся на городском автобусе.

Дети. Только 18+.

Уровень сложности. 5 из 10 баллов. Маршрут подойдёт как новичкам, так и опытным путешественникам.

Программа тура по дням

1 день

Начало похода: Абадзешский перевал, река Цице

Ранним утром соберёмся всей группой в Краснодаре и поедем в адыгейский посёлок Гузерипль. Трансфер займёт 4-5 часов.

По прибытии оформим пропуска для перемещения по Кавказскому заповеднику и от кордона «Лаго-Наки» выйдем на маршрут с рюкзаками. Будем двигаться по живописной местности вдоль густых лесов, просторных лугов, покрытых пышной растительностью холмов. Преодолеем Абадзешский перевал (2043 м) и вечером разобьём палаточный лагерь в верховьях реки Цице.

Начало похода: Абадзешский перевал, река ЦицеНачало похода: Абадзешский перевал, река ЦицеНачало похода: Абадзешский перевал, река ЦицеНачало похода: Абадзешский перевал, река ЦицеНачало похода: Абадзешский перевал, река Цице
2 день

Гора Оштен, озеро Псенодах

Сегодня обогнём вершину Оштен (2804 м). Название горы переводится как «вечный снег», потому что снежный покров здесь никогда не сходит. Ниже по склонам тянется зона лугов, изрезанных поросшими мхом скалами, а у подножия раскинулись лиственные и хвойные леса.

На нашем кольцевом маршруте встретится уникальный водоём — самое большое ледниково-карстовое озеро Кавказского заповедника Псенодах. К вечеру мы преодолеем Фишт-Оштеновский перевал (2229 м) и спустимся в приют «Фишт», где останемся ночевать.

Гора Оштен, озеро ПсенодахГора Оштен, озеро ПсенодахГора Оштен, озеро ПсенодахГора Оштен, озеро ПсенодахГора Оштен, озеро Псенодах
3 день

Белореченский перевал, Фиштинский ледник, пещера Асланбека

По утоптанной тропе через пихтовый лес начнём восхождение на перевал Белореченский (1788 м). Поднимемся к малому Фиштинскому леднику и заглянем в пещеру Асланбека. Дойдём до Черкесского перевала (1832 м) и остановимся на ночь у пастушьего балагана.

Белореченский перевал, Фиштинский ледник, пещера АсланбекаБелореченский перевал, Фиштинский ледник, пещера АсланбекаБелореченский перевал, Фиштинский ледник, пещера АсланбекаБелореченский перевал, Фиштинский ледник, пещера АсланбекаБелореченский перевал, Фиштинский ледник, пещера Асланбека
4 день

Черкесский перевал

Сегодня покорим перевал Черкесский. С вершины нам предстоит головокружительный спуск к приюту «Бабук-Аул». Всего за день преодолеем 14 км. Будет нелегко, но справятся все.

Черкесский перевалЧеркесский перевалЧеркесский перевалЧеркесский перевалЧеркесский перевал
5 день

Спуск к Чёрному морю, завершение похода

Утром на внедорожниках поедем в село Солох-Аул. При желании и за доплату здесь можно посетить музей чая. Затем на городском автобусе доберёмся в Дагомыс, отдохнём на побережье и искупаемся в Чёрном море. На этом наш поход завершён.

Спуск к Чёрному морю, завершение походаСпуск к Чёрному морю, завершение походаСпуск к Чёрному морю, завершение походаСпуск к Чёрному морю, завершение походаСпуск к Чёрному морю, завершение похода

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет19 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда группового снаряжения (палатки, кухня, аптечка, техническое оборудование)
  • Питание
  • Сопровождение гидом-инструктором
  • Страховка от несчастного случая
  • Посещение Кавказского заповедника
Что не входит в цену
  • Билеты в Краснодар и из Дагомыса
  • Все трансферы - от 3500 ₽
  • Аренда личного снаряжения (при необходимости)
  • Посещение музея чая
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзал «Краснодар-1», 06:00
Завершение: Дагомыс, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Краснодара

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