Легендарный маршрут №30 появился в середине 1930-х годов и был одним их самых старых, массовых и популярных в Советском Союзе, а уже в 21 веке пережил второе рождение.Мы начнём движение

с рюкзаками и палатками в предгорьях Адыгеи, пешком исследуем Кавказский заповедник и завершим поход в Дагомысе на черноморском побережье. За это время нам встретятся самые разнообразные ландшафты, от буковых лесов и хвойных массивов до альпийских лугов и субтропиков. Вы покорите несколько перевалов, обойдёте вокруг горы Оштен и полюбуетесь озером Псенодах, Фиштинским ледником и пещерой Асланбека.

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Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 2000₽ непосредственно организатору не менее чем за 10 дней до начала тура. При отказе от участия менее чем за 10 дней до старта поездки сумма, выплаченная непосредственно организатору, не возвращается.

Необходимое личное снаряжение: рюкзак на 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, сиденье туристическое (хоба), очки солнцезащитные, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, одежда ветрозащитная, флиска, шапка, термобельё, нитяные перчатки, дождевик, плотные мусорные мешки, нож, набор посуды (миска, кружка, ложка), термос, ёмкость для воды, аптечка (бинты, лейкопластырь, медикаменты), средства личной гигиены, списки или зажигалка.