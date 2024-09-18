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Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести 2000₽ непосредственно организатору не менее чем за 10 дней до начала тура. При отказе от участия менее чем за 10 дней до старта поездки сумма, выплаченная непосредственно организатору, не возвращается.
Необходимое личное снаряжение: рюкзак на 70-85 литров, коврик (каремат), спальник, треккинговые палки, сиденье туристическое (хоба), очки солнцезащитные, фонарик налобный с запасным комплектом батареек, одежда ветрозащитная, флиска, шапка, термобельё, нитяные перчатки, дождевик, плотные мусорные мешки, нож, набор посуды (миска, кружка, ложка), термос, ёмкость для воды, аптечка (бинты, лейкопластырь, медикаменты), средства личной гигиены, списки или зажигалка.
Проживание. В палатках по 2-3 человека (при необходимости предоставим) со своим личным снаряжением. В 1-ю ночь разобьём лагерь в горах, где нет привычных благ цивилизации (электричества, воды, удобств, связи). Со 2-й по 4-ю ночи остановимся на территории обустроенных приютов и вблизи пастушьего балагана, где есть необходимые удобства.
Питание. 3-разовое походное, будем готовить на костре или газовой горелке.
Транспорт. Не входит в стоимость. За доплату организуем трансфер из Краснодара в Адыгею (Гузерипль) и от приюта «Бабук-Аул» до села Солох-Аул. До черноморского побережья доберёмся на городском автобусе.
Дети. Только 18+.
Уровень сложности. 5 из 10 баллов. Маршрут подойдёт как новичкам, так и опытным путешественникам.
Программа тура по дням
Начало похода: Абадзешский перевал, река Цице
Ранним утром соберёмся всей группой в Краснодаре и поедем в адыгейский посёлок Гузерипль. Трансфер займёт 4-5 часов.
По прибытии оформим пропуска для перемещения по Кавказскому заповеднику и от кордона «Лаго-Наки» выйдем на маршрут с рюкзаками. Будем двигаться по живописной местности вдоль густых лесов, просторных лугов, покрытых пышной растительностью холмов. Преодолеем Абадзешский перевал (2043 м) и вечером разобьём палаточный лагерь в верховьях реки Цице.
Гора Оштен, озеро Псенодах
Сегодня обогнём вершину Оштен (2804 м). Название горы переводится как «вечный снег», потому что снежный покров здесь никогда не сходит. Ниже по склонам тянется зона лугов, изрезанных поросшими мхом скалами, а у подножия раскинулись лиственные и хвойные леса.
На нашем кольцевом маршруте встретится уникальный водоём — самое большое ледниково-карстовое озеро Кавказского заповедника Псенодах. К вечеру мы преодолеем Фишт-Оштеновский перевал (2229 м) и спустимся в приют «Фишт», где останемся ночевать.
Белореченский перевал, Фиштинский ледник, пещера Асланбека
По утоптанной тропе через пихтовый лес начнём восхождение на перевал Белореченский (1788 м). Поднимемся к малому Фиштинскому леднику и заглянем в пещеру Асланбека. Дойдём до Черкесского перевала (1832 м) и остановимся на ночь у пастушьего балагана.
Черкесский перевал
Сегодня покорим перевал Черкесский. С вершины нам предстоит головокружительный спуск к приюту «Бабук-Аул». Всего за день преодолеем 14 км. Будет нелегко, но справятся все.
Спуск к Чёрному морю, завершение похода
Утром на внедорожниках поедем в село Солох-Аул. При желании и за доплату здесь можно посетить музей чая. Затем на городском автобусе доберёмся в Дагомыс, отдохнём на побережье и искупаемся в Чёрном море. На этом наш поход завершён.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|19 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда группового снаряжения (палатки, кухня, аптечка, техническое оборудование)
- Питание
- Сопровождение гидом-инструктором
- Страховка от несчастного случая
- Посещение Кавказского заповедника
Что не входит в цену
- Билеты в Краснодар и из Дагомыса
- Все трансферы - от 3500 ₽
- Аренда личного снаряжения (при необходимости)
- Посещение музея чая