Авторская экскурсия по набережной Красноярска: в путь по Енисею

Прогулка вдоль Енисея откроет тайны мостов и судоходства. Увлекательные истории и уникальные архитектурные детали ждут вас на каждом шагу
На экскурсии по набережной Красноярска вас ждёт погружение в историю судоходства на Енисее. Увидите современный причал, дебаркадер и речной вокзал с уникальными архитектурными элементами.

Узнаете, как строили мосты, включая знаменитый мост с 10-рублёвой купюры, и почему Коммунальный мост вошёл в справочник ЮНЕСКО.

В конце прогулки каждый получит карточку-послание от Енисея, что станет приятным завершением увлекательного путешествия
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные мосты
  • 📜 История судоходства
  • 🏛 Архитектурные открытия
  • 🗺 Карточка-послание
  • 🎨 Красивые виды
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя19
ноя20
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Современный причал
  • Дебаркадер
  • Речной вокзал
  • Памятный знак «100 лет судоходства на Енисее»
  • Мост с 10-рублёвой купюры

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • современный причал и дебаркадер.
  • речной вокзал с необычными архитектурными деталями.
  • памятный знак «100 лет судоходства на Енисее».
  • тот самый мост с 10-рублёвой купюры.

Вы узнаете:

  • как и где началась навигация на Енисее.
  • как строили речной вокзал.
  • как раньше выглядел памятный знак «100 лет судоходства на Енисее».
  • что это за мост, которого нет, но который известен во всём мире.
  • как сводились арки у Коммунального моста и почему он занесён в справочник ЮНЕСКО.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Красноярске
Провела экскурсии для 49 туристов
Меня зовут Дарья, и я аттестованный гид-переводчик со знанием английского и испанского языков. Меня вдохновляют новые путешествия и открытия, именно так я уже побывала во многих регионах России, но больше всего
читать дальше

я люблю свой дом — Красноярск и Красноярский край. А ещё мне нравится делиться своими открытиями с людьми, ведь в процессе общения каждый узнаёт что-то новое о себе и о мире. И получается, что всё это связано с экскурсиями, поэтому я здесь. Я люблю замечать красоту и детали вокруг нас и с радостью покажу её вам на своей экскурсии. До встречи на Енисее!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Максим
Максим
15 июл 2025
Дарья-супер-гид! Интерактивный рассказ с бонусом в виде открыток для каждого участника! Спасибо ей за полученные знания и впечатления!
Рекомендую!

Входит в следующие категории Красноярска

