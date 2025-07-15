На экскурсии по набережной Красноярска вас ждёт погружение в историю судоходства на Енисее. Увидите современный причал, дебаркадер и речной вокзал с уникальными архитектурными элементами.
Узнаете, как строили мосты, включая знаменитый мост с 10-рублёвой купюры, и почему Коммунальный мост вошёл в справочник ЮНЕСКО.
В конце прогулки каждый получит карточку-послание от Енисея, что станет приятным завершением увлекательного путешествия
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальные мосты
- 📜 История судоходства
- 🏛 Архитектурные открытия
- 🗺 Карточка-послание
- 🎨 Красивые виды
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Современный причал
- Дебаркадер
- Речной вокзал
- Памятный знак «100 лет судоходства на Енисее»
- Мост с 10-рублёвой купюры
Описание экскурсии
Вы увидите:
- современный причал и дебаркадер.
- речной вокзал с необычными архитектурными деталями.
- памятный знак «100 лет судоходства на Енисее».
- тот самый мост с 10-рублёвой купюры.
Вы узнаете:
- как и где началась навигация на Енисее.
- как строили речной вокзал.
- как раньше выглядел памятный знак «100 лет судоходства на Енисее».
- что это за мост, которого нет, но который известен во всём мире.
- как сводились арки у Коммунального моста и почему он занесён в справочник ЮНЕСКО.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У речного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Красноярске
Провела экскурсии для 49 туристов
Меня зовут Дарья, и я аттестованный гид-переводчик со знанием английского и испанского языков. Меня вдохновляют новые путешествия и открытия, именно так я уже побывала во многих регионах России, но больше всегоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Максим
15 июл 2025
Дарья-супер-гид! Интерактивный рассказ с бонусом в виде открыток для каждого участника! Спасибо ей за полученные знания и впечатления!
Рекомендую!
