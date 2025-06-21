Экскурсия "Енисей-батюшка" предлагает уникальную возможность погрузиться в мир, сформировавшийся у берегов величественного Енисея.
Участники посетят "Восточный вход Столбов", где можно попробовать воду из источника, и полюбоваться панорамами с площадки "Царь-рыба". В
Участники посетят "Восточный вход Столбов", где можно попробовать воду из источника, и полюбоваться панорамами с площадки "Царь-рыба". В
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Индивидуальный подход
- 🌊 Живописные виды Енисея
- 🏞️ Истории о комсомольской стройке
- 💧 Вода из источника
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии «Енисей-батюшка» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми красотами маршрута без лишних забот. Май и сентябрь также подходят для поездки, однако могут быть прохладнее, что добавляет свежести прогулкам. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и одеваться теплее, чтобы полностью насладиться поездкой.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Что можно увидеть
- Восточный вход Столбов
- Царь-рыба
- Парк ГЭС
- Набережная Дивногорска
Описание экскурсии
- «Восточный вход Столбов» — Гранитный карьер, где можно набрать чистейшую воду из источника
- Живописная смотровая площадка «Царь-рыба»
- Парк ГЭС, где вы оцените мощь грандиозной станции и судоподъёмника
- Новая смотровая перед ГЭС
- Набережная Дивногорска — каждый уголок здесь наполнен красотой и вдохновением
- Кофейня с видом на Дивные горы
Вы узнаете:
- Как родился великий Енисей и всегда ли течение реки было таким
- Как Слизнёвский утёс стал популярной смотровой площадкой
- Почему в Дивногорске нет улицы Ленина
Также я расскажу:
- О визитах трёх президентов на родину Астафьева
- Захватывающие байки 70-х годов о комсомольской стройке и Юрии Гагарине, которые перенесут вас в эпоху мечтаний и свершений
- Истории о талантливом гидростроителе Андрее Бочкине и ссылке Владимира Ильича
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Nissan Tiida
- На экскурсию можно отправиться с детьми от 12 лет
- Дополнительные расходы: по желанию напитки в кофейне
- Программу возможно дополнить посещением района Стрелки, Красноярского острога или знакомством с историей Дивногорска.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Красноярске
Привет! Я Ирина. Почему я стала гидом? С детства меня тянуло к приключениям и новым знаниям. Моя любовь к путешествиям началась с лыжных сборов, где я открывала для себя удивительныеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
21 июн 2025
Хорошая экскурсия, очень наполненная для первого знакомства. На некоторых точках хотелось побыть подольше, но понимаю, тогда не смогли бы проехать весь маршрут. Ирина обладает большим объемом информации, причем она не
Юлия
7 мая 2025
Экскурсия нам очень понравилась, Ирина большая умница, прекрасно знает историю своего края, прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Также по её совету перенесли время экскурсии на более ранее время, и ничуть не пожалели, так как везде попали без пробок и толп других туристов. Рекомендую!
Е
Евгения
21 дек 2024
Остались очень довольны экскурсией от Ирины. Ёмко, интересно, комфортно и познавательно. Благодарю 🙏
М
Марина
17 дек 2024
Огромное спасибо Ирине за насыщенную информацией и впечатлениями экскурсию. Мы были в Красноярске первый раз, узнали много нового об истории края и мест, которые посетили. Ирина очень интересно рассказывает, отвечает
Входит в следующие категории Красноярска
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