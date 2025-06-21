Экскурсия "Енисей-батюшка" предлагает уникальную возможность погрузиться в мир, сформировавшийся у берегов величественного Енисея.Участники посетят "Восточный вход Столбов", где можно попробовать воду из источника, и полюбоваться панорамами с площадки "Царь-рыба". В

парке ГЭС гости оценят мощь станции и судоподъёмника. Путешествие завершится прогулкой по набережной Дивногорска, наполненной красотой и вдохновением. В процессе экскурсии расскажут о связи Юрия Гагарина с Енисеем и визитах президентов на родину Астафьева. Не упустите шанс услышать захватывающие истории о комсомольской стройке и жизни Андрея Бочкина

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии «Енисей-батюшка» - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми красотами маршрута без лишних забот. Май и сентябрь также подходят для поездки, однако могут быть прохладнее, что добавляет свежести прогулкам. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и одеваться теплее, чтобы полностью насладиться поездкой.

Сейчас июль — это идеальное время.