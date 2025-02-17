3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 16:00
6 мар в 10:00
6000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Променад в центре Мира: по историческому центру Красноярска+Караульная гора
Начало: Площадь Мира
Завтра в 09:00
6 мар в 09:00
6000₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия: От могучего Енисея до Триумфальной арки
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Расписание: По четвергам в 17:00
6 мар в 17:00
13 мар в 17:00
1200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина17 февраля 2025Побывали на экскурсии по историческим местам Красноярска и на Караульной горе, в часовне Параскевы Пятницы. Это была незабываемая экскурсия! С
- ООксана14 февраля 2025Спасибо большое экскурсоводу Марине за познавательную встречу! Очень хочется вернуться в ваш город и посмотреть другие известные места.
- ТТатьяна4 ноября 2024Очень интересная экскурсия, прошли пешком по центру города, узнали много информации. Гид проявила себя как знающий специалист, хорошо ориентировалась в материале, отвечала на вопросы.
- ВВиолетта28 октября 2024Хорошая экскурсия. Организатор хорошо и понятно рассказывал обо всем, было интересно послушать и посмотреть на многие места.
- ЛЛюба28 октября 2024Мы были на экскурсии довольно большой компанией - 7 человек, это как раз про индивидуальный подход гида Дмитрия. Трое взрослых
- ААлександра17 августа 2024Побывали на интереснейшей экскурсии по Красноярску. Гид Марина провела её с настоящим профессионализмом: узнали много интересного об истории города, его
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Памятник «Белая лошадь»»
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