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и дети 15, 14, 8 и 7 лет. Экскурсия и детали о городе были интересны каждому участнику, узнали когда как и кем был образован Красноярск и как он менялся за 4 столетия. Были очень интересные места - когда свернув с оживленного проспекта ты оказываешься в дореволюционной России (и там поныне кипит жизнь - живут семьи, работают офисы). Дмитрий интересно рассказывает о городе, точно буду рекомендовать друзьям начинать начинать знакомство с городом вместе с Дмитрием.