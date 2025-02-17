Памятник «Белая лошадь» – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник «Белая лошадь»» в Красноярске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Знакомьтесь, Красноярск
На машине
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 16:00
6 мар в 10:00
6000 за всё до 3 чел.
Променад в центре Мира: по историческому центру Красноярска+Караульная гора
Пешая
На машине
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Променад в центре Мира: по историческому центру Красноярска+Караульная гора
Начало: Площадь Мира
Завтра в 09:00
6 мар в 09:00
6000 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия: От могучего Енисея до Триумфальной арки
Пешая
3 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия: От могучего Енисея до Триумфальной арки
Начало: Урицкого 94 (вход в гостиницу Красноярск)
Расписание: По четвергам в 17:00
6 мар в 17:00
13 мар в 17:00
1200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    17 февраля 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Побывали на экскурсии по историческим местам Красноярска и на Караульной горе, в часовне Параскевы Пятницы. Это была незабываемая экскурсия! С
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    нами был гид Дмитрий. Это человек с феноменальными знаниями. Непринужденно и интересно рассказывал нам о городе, отвечал на наши вопросы, показал потаенные уголки, где обращал наше внимание на интересные мелочи. Мы от него были в восторге! Желаем Дмитрию благодарных слушателей!

  • О
    Оксана
    14 февраля 2025
    Групповая экскурсия: От могучего Енисея до Триумфальной арки
    Спасибо большое экскурсоводу Марине за познавательную встречу! Очень хочется вернуться в ваш город и посмотреть другие известные места.
  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2024
    Групповая экскурсия: От могучего Енисея до Триумфальной арки
    Очень интересная экскурсия, прошли пешком по центру города, узнали много информации. Гид проявила себя как знающий специалист, хорошо ориентировалась в материале, отвечала на вопросы.
  • В
    Виолетта
    28 октября 2024
    Знакомьтесь, Красноярск
    Хорошая экскурсия. Организатор хорошо и понятно рассказывал обо всем, было интересно послушать и посмотреть на многие места.
  • Л
    Люба
    28 октября 2024
    Знакомьтесь, Красноярск
    Мы были на экскурсии довольно большой компанией - 7 человек, это как раз про индивидуальный подход гида Дмитрия. Трое взрослых
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    и дети 15, 14, 8 и 7 лет. Экскурсия и детали о городе были интересны каждому участнику, узнали когда как и кем был образован Красноярск и как он менялся за 4 столетия. Были очень интересные места - когда свернув с оживленного проспекта ты оказываешься в дореволюционной России (и там поныне кипит жизнь - живут семьи, работают офисы). Дмитрий интересно рассказывает о городе, точно буду рекомендовать друзьям начинать начинать знакомство с городом вместе с Дмитрием.

    Мы были на экскурсии довольно большой компанией - 7 человек, это как раз про индивидуальный подходМы были на экскурсии довольно большой компанией - 7 человек, это как раз про индивидуальный подход
  • А
    Александра
    17 августа 2024
    Групповая экскурсия: От могучего Енисея до Триумфальной арки
    Побывали на интереснейшей экскурсии по Красноярску. Гид Марина провела её с настоящим профессионализмом: узнали много интересного об истории города, его
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    жителях и архитектурных деталях. Истории Марины были наполнены душой и артистизмом, что буквально захватывало и создавало ощущение жизни старого Красноярска. Остались в восторге — огромное спасибо за такое знакомство с городом!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Памятник «Белая лошадь»»

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  5. ГЭС
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в марте 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Памятник «Белая лошадь»" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 6000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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