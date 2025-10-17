Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающие виды Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
7940 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
Что такое Чёрная сопка? Потухший вулкан или гора, похожая на Фудзияму? Узнайте версии о происхождении сопки и насладитесь красивыми дорогами и видами
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Над великой рекой: смотровые и храмы Красноярска
Полюбоваться Енисеем с самых зрелищных точек на западе города и узнать об истории этих мест
26 дек в 10:00
27 дек в 07:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.
- ААнна17 октября 2025Экскурсию провела Евгения, и этот день оказался одним из лучших за всё время моего пребывания в Красноярске на майских праздниках:
- ААнастасия10 сентября 202504 сентября была данная экскурсия, которая очень понравилась, локации и маршрут был построен идеально, я открыла для себя город Красноярск
- ММария4 мая 2025Экскурсия началась от подъезда нашего дома. Прекрасная экскурсовод Евгения рассказала нам много интересного о городе с момента возникновения до наших
- SSvetlana16 сентября 2024Все понравилось. Спасибо Евгении!!! Соглашусь с предыдущими отзывами.
- ННаталья24 августа 2024Спасибо Жене за эту прекрасную экскурсию. Не только интересно, но и душевно. Огромное количество интересных историй. Вкусности на вершине. Внимательное
- ЕЕвгений4 августа 2024Восхождение на вершину Чёрной сопки - увлекательное путешествие за отличным видом с горы, яркими впечатлениями, сильными эмоциями - рекомендую делать
- ННаталья13 июня 2024На чёрную сопку меня сопровождала Евгения. Даже не знаю кто покорил меня больше, природа тех мест или проводник. Маршрут лёгкий,
