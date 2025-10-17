читать дальше

несложный подъём по приятному лесу, много времени на вершине и на чёрном куруме под ней, расслабленная атмосфера нашего мини-похода. Женя сразу предложила перейти на «ты», у подножия сопки перед подъёмом продемонстрировала навыки извлечения клеща с собаки встретившихся нам туристов и заверила меня в том, что с зимы не вынимала из рюкзака фальшфейер (защиту от медведей), чем окончательно убедила меня в безопасности нашего похода и в том, что я в надёжных руках знающего своё дело инструктора-проводника. 😁 На небольшом привале перед вершиной абсолютно покорила моё сердечко вкуснейшей домашней выпечкой собственного изготовления🥹 За всё время прогулки проявила себя как общительный собеседник, рассказала как про Красноярск и Чёрную сопку, так и про насущные проблемы местных жителей вроде строительства метро и прочие интересности, что было очень познавательно. При этом информацией не перегружала, было достаточно комфортно слушать и участвовать в диалоге, задавая свои вопросы. После восхождения предложила мне вытащить метафорическую карту с ответом на мой запрос. Текст оказался не совсем по теме, но мне понравилось, и это оказался приятный штрих к хорошему дню:)