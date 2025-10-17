Мои заказы

Чёрная сопка – экскурсии в Красноярске

Найдено 3 экскурсии в категории «Чёрная сопка» в Красноярске, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Секреты Енисея
На машине
4 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающие виды Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
7940 ₽ за всё до 4 чел.
Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
Что такое Чёрная сопка? Потухший вулкан или гора, похожая на Фудзияму? Узнайте версии о происхождении сопки и насладитесь красивыми дорогами и видами
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Над великой рекой: смотровые и храмы Красноярска
На машине
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Над великой рекой: смотровые и храмы Красноярска
Полюбоваться Енисеем с самых зрелищных точек на западе города и узнать об истории этих мест
26 дек в 10:00
27 дек в 07:00
9500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    17 октября 2025
    Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
    Экскурсию провела Евгения, и этот день оказался одним из лучших за всё время моего пребывания в Красноярске на майских праздниках:
    читать дальше

    несложный подъём по приятному лесу, много времени на вершине и на чёрном куруме под ней, расслабленная атмосфера нашего мини-похода. Женя сразу предложила перейти на «ты», у подножия сопки перед подъёмом продемонстрировала навыки извлечения клеща с собаки встретившихся нам туристов и заверила меня в том, что с зимы не вынимала из рюкзака фальшфейер (защиту от медведей), чем окончательно убедила меня в безопасности нашего похода и в том, что я в надёжных руках знающего своё дело инструктора-проводника. 😁 На небольшом привале перед вершиной абсолютно покорила моё сердечко вкуснейшей домашней выпечкой собственного изготовления🥹 За всё время прогулки проявила себя как общительный собеседник, рассказала как про Красноярск и Чёрную сопку, так и про насущные проблемы местных жителей вроде строительства метро и прочие интересности, что было очень познавательно. При этом информацией не перегружала, было достаточно комфортно слушать и участвовать в диалоге, задавая свои вопросы. После восхождения предложила мне вытащить метафорическую карту с ответом на мой запрос. Текст оказался не совсем по теме, но мне понравилось, и это оказался приятный штрих к хорошему дню:)

    Экскурсию провела Евгения, и этот день оказался одним из лучших за всё время моего пребывания в Красноярске на майских праздниках:
  • А
    Анастасия
    10 сентября 2025
    Над великой рекой: смотровые и храмы Красноярска
    04 сентября была данная экскурсия, которая очень понравилась, локации и маршрут был построен идеально, я открыла для себя город Красноярск
    читать дальше

    с другой стороны, что для меня было познавательно и интересно! Благодарю гида за такой маршрут и возможность насладиться храмами и смотровыми видами!

    04 сентября была данная экскурсия, которая очень понравилась, локации и маршрут был построен идеально, я открыла для себя город Красноярск
  • М
    Мария
    4 мая 2025
    Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
    Экскурсия началась от подъезда нашего дома. Прекрасная экскурсовод Евгения рассказала нам много интересного о городе с момента возникновения до наших
    читать дальше

    дней. Было интересно послушать не только историю города, но и о жизни обычных людей. Скорость маршрута была выбрана в соответствии с нашими физическими возможностями. Мы спокойно поднимались на вершину, любовались природой, слушали пение птиц и рассказы Евгении. По окончании нашей экскурсии Евгения выслала наглядно оформленный трек и фотографии. С теплотой вспоминаем Евгению, желаем ей творческого вдохновения, чтобы каждая экскурсия была уникальной и неповторимой.

  • S
    Svetlana
    16 сентября 2024
    Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
    Все понравилось. Спасибо Евгении!!! Соглашусь с предыдущими отзывами.
  • Н
    Наталья
    24 августа 2024
    Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
    Спасибо Жене за эту прекрасную экскурсию. Не только интересно, но и душевно. Огромное количество интересных историй. Вкусности на вершине. Внимательное
    читать дальше

    отношение. Не сложный маршрут, особенно для нас, которые вообще первый раз на активном отдыхе. И удивительная энергетика Жени.
    После этой встречи мы полюбили Красноярск еще больше. С удовольствием будем еще пользоваться вашими услугами.

    Спасибо Жене за эту прекрасную экскурсию. Не только интересно, но и душевно. Огромное количество интересных историй
  • Е
    Евгений
    4 августа 2024
    Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
    Восхождение на вершину Чёрной сопки - увлекательное путешествие за отличным видом с горы, яркими впечатлениями, сильными эмоциями - рекомендую делать
    читать дальше

    это только в сопровождении гида Евгении! С одной стороны, объективо этот путь наверх - непростой, требует физических усилий. Но, с другой стороны, Евгения - суперпрофессионал, она делает восхождение лёгким! Я не очень люблю, т. с., высоту. Так я вам скажу, Евгения - просто как психолог, смогла внушить мне смелость, уверенность в своих силах. Она тщательно следит за техникой безопасности. А ещё она прекрасная собеседница, много знает про трейлы, хайкинг, историю заповедника и пр. Ну и вообще она весёлый позитивный человек!

    Восхождение на вершину Чёрной сопки - увлекательное путешествие за отличным видом с горы, яркими впечатлениями, сильными эмоциями - рекомендую делать
  • Н
    Наталья
    13 июня 2024
    Чёрная сопка: от подножия потухшего вулкана до его вершины
    На чёрную сопку меня сопровождала Евгения. Даже не знаю кто покорил меня больше, природа тех мест или проводник. Маршрут лёгкий,
    читать дальше

    но интересный и безумно красивый. Богатый красно книжной растительностью лес, огромный чёрный скальный массив на вершине и невероятной красоты виды на долину. С момента подтверждения экскурсии Евгения окружила заботой. Поинтересовалась есть ли у меня термос, предпочитаю чай или кофе и где меня забрать. У подножия сопки проинструктировала по клещам, тщательно обработала одежду и обувь средством от насекомых. В пути Евгения рассказала множество исторических и геологических фактов, а так же мифов и легенд. На вершине меня ждал не пикник, а поистине радушный приём. Ароматный травяной чай с ягодами, домашние булочки с яблоком и корицей, это при том, что я была предупреждена и несла в рюкзаке воду и перекус. Каким бы потрясающим не было место куда вы идете, важно кто вас туда сопровождает! Женя с первых минут стала мне добрым и заботливым другом и лучшим проводником.

Сколько стоит экскурсия по Красноярску в декабре 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Чёрная сопка" можно забронировать 3 экскурсии от 7500 до 9500. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
