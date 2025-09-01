Мои заказы

Пещера Еленева – экскурсии в Красноярске

Найдено 4 экскурсии в категории «Пещера Еленева» в Красноярске, цены от 3600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Секреты Енисея
На машине
4 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающие виды Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7940 ₽ за всё до 4 чел.
Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
На байдарках
8 часов
44 отзыва
Водная прогулка
Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
Отправиться в путешествие на байдарках от Дивногорска до Красноярска (в группе)
Начало: На Свердловской улице
18 апр в 09:30
19 апр в 09:30
3600 ₽ за человека
Путешествие в Дивные горы и малую Манскую петлю
На машине
4 часа
-
10%
8 отзывов
Водная прогулка
Путешествие в Дивные горы и малую Манскую петлю
Открыть необычные места и захватывающие виды в окрестностях Красноярска и Дивногорска
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
9990 ₽11 100 ₽ за всё до 3 чел.
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
На машине
6.5 часов
-
20%
346 отзывов
Водная прогулка
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 160 ₽15 200 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 сентября 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    В августе 2025 года отдыхали в городе
    Красноярске. Сами мы из Новосибирска.
    Перед тем как поехать в отпуск, мы заранее через приложение
    читать дальше

    Tripster выбрали компанию Дух Кочевника. Сплав по Енисею на байдарках от Дивногорска до
    Красноярска вызвал море ярких эмоций!!!
    Наш инструктор Дмитрий профессионал своего дела. Он позаботился о нашем отдыхе и питании. Гречневая каша с мясом и горячий чай это просто фантастика!!! В следующий раз мы обязательно обратимся к вам за незабываемыми впечатлениями!!!
    Успехов вам и процветания!!!

    В августе 2025 года отдыхали в городеВ августе 2025 года отдыхали в городеВ августе 2025 года отдыхали в городеВ августе 2025 года отдыхали в городе
  • А
    Анна
    28 августа 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Потрясающий тур. Подойдет для всех, кто любит природу, воду. Уровень подготовки не имеет значения. Замечательная организация тура.
    Все было потрясающее. Не забываемые впечатления и только положительные эмоции. Большая благодарность инструктору Дмитрию, за познавательное и увлекательное путешествие.
    Потрясающий тур. Подойдет для всех, кто любит природу, воду. Уровень подготовки не имеет значения. Замечательная организация тураПотрясающий тур. Подойдет для всех, кто любит природу, воду. Уровень подготовки не имеет значения. Замечательная организация тураПотрясающий тур. Подойдет для всех, кто любит природу, воду. Уровень подготовки не имеет значения. Замечательная организация тураПотрясающий тур. Подойдет для всех, кто любит природу, воду. Уровень подготовки не имеет значения. Замечательная организация тураПотрясающий тур. Подойдет для всех, кто любит природу, воду. Уровень подготовки не имеет значения. Замечательная организация тураПотрясающий тур. Подойдет для всех, кто любит природу, воду. Уровень подготовки не имеет значения. Замечательная организация тураПотрясающий тур. Подойдет для всех, кто любит природу, воду. Уровень подготовки не имеет значения. Замечательная организация тураПотрясающий тур. Подойдет для всех, кто любит природу, воду. Уровень подготовки не имеет значения. Замечательная организация тура
  • А
    Алина
    20 августа 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Великолепный тур.
    Инструктор сразу сплотил команду и создал нам комфортные и безопасные условия для сплава.
    Невероятные красоты удалось посмотреть без страха и трудностей благодаря профессионализму организаторам. Спасибо!
    Буду рада снова обратится к Дух кочевника и отправиться в новое путешествие 😍
    Великолепный тур
  • К
    Каринэ
    15 августа 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Сплав прошёл просто чудесно! Для меня это было впервые. Были сомнения, стоит ли выбирать такой длительный маршрут. И всё-таки решила,
    читать дальше

    что стоит погрузиться в процесс. Я счастлива! Пейзажи завораживали, речной воздух, остановка на перекус вкусной каши, гвоздестояние, подъём по скалам. И какие же шикарные виды открывались со скальника! Такая насыщенная программа и море впечатлений, эмоций. Большая благодарность организаторам, с душой, трепетом и интересом! Отдельная благодарность Артуру и Дмитрию! Снова хочется приехать к вам и составить компанию в путешествии.) ☀️🌿🛶🧗‍♂️🕊️

    Сплав прошёл просто чудесно! Для меня это было впервые. Были сомнения, стоит ли выбирать такой длительныйСплав прошёл просто чудесно! Для меня это было впервые. Были сомнения, стоит ли выбирать такой длительныйСплав прошёл просто чудесно! Для меня это было впервые. Были сомнения, стоит ли выбирать такой длительныйСплав прошёл просто чудесно! Для меня это было впервые. Были сомнения, стоит ли выбирать такой длительный
  • О
    Оксана
    15 августа 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Замечательная экскурсия остались неизгладимые впечатления и желание путешествовать с этой командой еще.
    Замечательная экскурсия остались неизгладимые впечатления и желание путешествовать с этой командой ещеЗамечательная экскурсия остались неизгладимые впечатления и желание путешествовать с этой командой ещеЗамечательная экскурсия остались неизгладимые впечатления и желание путешествовать с этой командой ещеЗамечательная экскурсия остались неизгладимые впечатления и желание путешествовать с этой командой еще
  • М
    Марина
    15 августа 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Все было великолепно! Спасибо Ивану за это! Каша-отменная, виды завораживают ♥️
    Все было великолепно! Спасибо Ивану за это! Каша-отменная, виды завораживают ♥️Все было великолепно! Спасибо Ивану за это! Каша-отменная, виды завораживают ♥️Все было великолепно! Спасибо Ивану за это! Каша-отменная, виды завораживают ♥️Все было великолепно! Спасибо Ивану за это! Каша-отменная, виды завораживают ♥️
  • А
    Андрей
    9 августа 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Сплав по Енисею, это отличный маршрут. Иван, спасибо тебе огромное байдарки это очень круто! А кроме байдарок столько всего интересного за день увидели и сделали! Впечатлений море!
    Сплав по Енисею, это отличный маршрут. Иван, спасибо тебе огромное байдарки это очень круто! А кромеСплав по Енисею, это отличный маршрут. Иван, спасибо тебе огромное байдарки это очень круто! А кромеСплав по Енисею, это отличный маршрут. Иван, спасибо тебе огромное байдарки это очень круто! А кроме
  • Д
    Дмитрий
    7 августа 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Первый раз попробовали такой отдых и нам безумно понравилось и красота, и организованность. Все полностью безопасно. Душевно и очень классно
  • С
    Сергей
    14 июля 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Спасибо! Прекрасная прогулка с хорошей компанией! Ожидаем новые маршруты на байдарках с выходом на берег, скалы с возможностью купания.
    Спасибо! Прекрасная прогулка с хорошей компанией! Ожидаем новые маршруты на байдарках с выходом на берег, скалы с возможностью купанияСпасибо! Прекрасная прогулка с хорошей компанией! Ожидаем новые маршруты на байдарках с выходом на берег, скалы с возможностью купанияСпасибо! Прекрасная прогулка с хорошей компанией! Ожидаем новые маршруты на байдарках с выходом на берег, скалы с возможностью купанияСпасибо! Прекрасная прогулка с хорошей компанией! Ожидаем новые маршруты на байдарках с выходом на берег, скалы с возможностью купания
  • С
    Светлана
    11 июля 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Это просто самая лучшая экскурсия из всех за все года))) Иван, спасибо тебе огромное 👍 байдарки это очень круто! А
    читать дальше

    кроме байдарок столько всего интересного за день увидели и сделали! Впечатлений море! И вполне подходит для не очень спортивно позготовленных)))) Обязательно стоит сьездить с ребятами👍

  • О
    Ольга
    11 июля 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Понравился тур,отличный инструктор
    Новые эмоции и впечатления
    Понравился тур,отличный инструкторПонравился тур,отличный инструкторПонравился тур,отличный инструкторПонравился тур,отличный инструкторПонравился тур,отличный инструкторПонравился тур,отличный инструкторПонравился тур,отличный инструкторПонравился тур,отличный инструкторПонравился тур,отличный инструкторПонравился тур,отличный инструктор
  • И
    Ирина
    7 июля 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Захватывающий сплав по Енисею.
    Было не привычно, но мы доплыли, получив новые "скиллы" 💪🤝🤗
    Захватывающий сплав по Енисею
  • А
    Анна
    3 июля 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Это был лучший день в Красноярске. Мы приехали из Московской области, и одним из пунктов нашего плана был сплав по
    читать дальше

    Енисею на байдарках. Только на реке можно увидеть реку!
    Иван - отличный организатор подобного путешествия! Всё на высоте!
    Байдарки, интересные рассказы и легенды, организация обеда, виа феррата по скале - всё круто!
    Енисей - мощная сибирская река, и мы это почувствовали.
    Спасибо Ивану и его компании за организацию такого тура. Однозначно рекомендуем!

    Это был лучший день в Красноярске. Мы приехали из Московской области, и одним из пунктов нашегоЭто был лучший день в Красноярске. Мы приехали из Московской области, и одним из пунктов нашегоЭто был лучший день в Красноярске. Мы приехали из Московской области, и одним из пунктов нашегоЭто был лучший день в Красноярске. Мы приехали из Московской области, и одним из пунктов нашего
  • К
    Ковалева
    23 июня 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Море позитивных воспоминаний и море эмоций!
    На реке провели весь день, несколько совершенно новых и не похожих друг на друга локаций.
    читать дальше

    Несмотря на то, что я и муж ни разу до этого не плавали на байдарках, да и вообще, не сплавлялись, после четкого инструктажа мы поняли, что и как делать, хотя тренироваться еще надо, конечно))). Ровно держать курс – это сложное занятие. Несколько раз переплывали реку то к одному берегу, то к другому.
    Прогулка по острову запомнилась вкусной кашей, теплым солнцем и,конечно же, милыми лисятами.
    Самая впечатляющая часть - скалолазание. Хочу отметить отличный инструктаж, разминку и полную безопасную экипировку.
    Виды с вершины захватывают дух!
    Обязательно берите перчатки, как прописано в инструкции. Они могут пригодиться и в гребле, чтобы не натереть мозоли, и в подъеме на верх по скале (спасибо ребятам, выдали нз пару перчаток).
    Иван, Артур, спасибо огромное за позитив, красивые виды, вкусную кашу, нашу безопасность и яркие моменты на фотографиях!

    Море позитивных воспоминаний и море эмоций!Море позитивных воспоминаний и море эмоций!Море позитивных воспоминаний и море эмоций!Море позитивных воспоминаний и море эмоций!Море позитивных воспоминаний и море эмоций!
  • В
    Вячеслав
    22 июня 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Все было на высоте.
  • В
    Валентина
    21 июня 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    С нами в байдарке шел инструктор Артур. Внимательный молодой человек, всю дорогу рассказывал что расположено на левом и правом берегу
    читать дальше

    Енисея. Так как мы гости города, для нас было много новой информации. Останавливались на острове на обед, и постояли на гвоздях. Самые смелые смогла взойти на гору в альпинистском снаряжении и посмотреть на Енисей с высоты.

    С нами в байдарке шел инструктор Артур. Внимательный молодой человек, всю дорогу рассказывал что расположено наС нами в байдарке шел инструктор Артур. Внимательный молодой человек, всю дорогу рассказывал что расположено наС нами в байдарке шел инструктор Артур. Внимательный молодой человек, всю дорогу рассказывал что расположено наС нами в байдарке шел инструктор Артур. Внимательный молодой человек, всю дорогу рассказывал что расположено на
  • Г
    Галина
    18 июня 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Рекомендую эту экскурсию, получила массу новых впечатлений, впервые попробовала грести, понравилось, что можно брать с собой детей, маршрут и уровень нагрузки позволяют.
  • С
    Сергей
    15 июня 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Все хорошо! Побольше тушёнки в кашу.)
  • И
    Ирина
    15 июня 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Сплав "Великая река" 12 июня 2025. На сплаве была впервые, было много сомнений: смогу ли, осилю, т. к. физическая подготовка
    читать дальше

    нулевая. Зря! Сил хватило, тем более сплавлялись по течению. Осилят все, и дети и пенсионеры)) Заботливые, спокойные, ответственные инструкторы / сопровождающие Иван и Артур. Прекрасная команда "Дух кочевника". Отличная организация. Провели инструктаж, физкультминутку. По пути накормили кашей, развлекали в пути рассказами. Повезло с погодой, было солнечно. Прекрасный день, фантастическая красота вокруг.
    Улетала сразу после сплава, ребята помогли с заказом такси, проводили до стоянки. Спасибо, парни! Впечатлений хватит надолго! Усталая и довольная в самолёте уснула ещё до взлета))) Вообщем,"улетела, но обещаю вернуться"!

  • Л
    Лидия
    8 июня 2025
    Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
    Было круто. Прошел почти год, но мы до сих пор вспоминаем с девчонками как было здорово. Знакомство с Енисеем и
    читать дальше

    байдарками прошло на ура. Шикарные места, очень и очень красиво. Организация понравилась. Все было отлично. И на гвоздях постояли, покушали полевой кухни, оценили свои силы догребли все таки до Красноярска с Дивногорска😁👍. Гармония с природой. А еще с системами полазили по горам по долам немного. Вид сверху очень крутой. 😎 дух захватывает. Спасибо Ивану, фотографии на всем протяжении делал не скупясь. Мы тоже, потом группой все обменивались фотоконтентом.
    В общем, кто не был, и кто был, собирайтесь в Красноярск и все на сплав.
    Кстати, ребята, Иван, мы собираемся снова к вам в этом году. Будем в июле. Возможно сплав по Манской петле. В общем ждите.

    Было круто. Прошел почти год, но мы до сих пор вспоминаем с девчонками как было здоровоБыло круто. Прошел почти год, но мы до сих пор вспоминаем с девчонками как было здоровоБыло круто. Прошел почти год, но мы до сих пор вспоминаем с девчонками как было здоровоБыло круто. Прошел почти год, но мы до сих пор вспоминаем с девчонками как было здоровоБыло круто. Прошел почти год, но мы до сих пор вспоминаем с девчонками как было здоровоБыло круто. Прошел почти год, но мы до сих пор вспоминаем с девчонками как было здорово

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Пещера Еленева»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Секреты Енисея
  2. Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
  3. Путешествие в Дивные горы и малую Манскую петлю
  4. Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Красноярская ГЭС
  2. Самое главное
  3. Красноярские Столбы
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Театральная площадь
  7. Краеведческий музей
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в декабре 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Пещера Еленева" можно забронировать 4 экскурсии от 3600 до 12 160 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 429 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Красноярске на 2025 год по теме «Пещера Еленева», 429 ⭐ отзывов, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль