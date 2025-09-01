Индивидуальная
до 4 чел.
Захватывающие виды Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7940 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Сплав по Енисею, горячий обед и виа феррата
Отправиться в путешествие на байдарках от Дивногорска до Красноярска (в группе)
Начало: На Свердловской улице
18 апр в 09:30
19 апр в 09:30
3600 ₽ за человека
-
10%
Водная прогулка
Путешествие в Дивные горы и малую Манскую петлю
Открыть необычные места и захватывающие виды в окрестностях Красноярска и Дивногорска
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
9990 ₽
11 100 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Водная прогулка
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 160 ₽
15 200 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 сентября 2025В августе 2025 года отдыхали в городе
Красноярске. Сами мы из Новосибирска.
Перед тем как поехать в отпуск, мы заранее через приложение
- ААнна28 августа 2025Потрясающий тур. Подойдет для всех, кто любит природу, воду. Уровень подготовки не имеет значения. Замечательная организация тура.
Все было потрясающее. Не забываемые впечатления и только положительные эмоции. Большая благодарность инструктору Дмитрию, за познавательное и увлекательное путешествие.
- ААлина20 августа 2025Великолепный тур.
Инструктор сразу сплотил команду и создал нам комфортные и безопасные условия для сплава.
Невероятные красоты удалось посмотреть без страха и трудностей благодаря профессионализму организаторам. Спасибо!
Буду рада снова обратится к Дух кочевника и отправиться в новое путешествие 😍
- ККаринэ15 августа 2025Сплав прошёл просто чудесно! Для меня это было впервые. Были сомнения, стоит ли выбирать такой длительный маршрут. И всё-таки решила,
- ООксана15 августа 2025Замечательная экскурсия остались неизгладимые впечатления и желание путешествовать с этой командой еще.
- ММарина15 августа 2025Все было великолепно! Спасибо Ивану за это! Каша-отменная, виды завораживают ♥️
- ААндрей9 августа 2025Сплав по Енисею, это отличный маршрут. Иван, спасибо тебе огромное байдарки это очень круто! А кроме байдарок столько всего интересного за день увидели и сделали! Впечатлений море!
- ДДмитрий7 августа 2025Первый раз попробовали такой отдых и нам безумно понравилось и красота, и организованность. Все полностью безопасно. Душевно и очень классно
- ССергей14 июля 2025Спасибо! Прекрасная прогулка с хорошей компанией! Ожидаем новые маршруты на байдарках с выходом на берег, скалы с возможностью купания.
- ССветлана11 июля 2025Это просто самая лучшая экскурсия из всех за все года))) Иван, спасибо тебе огромное 👍 байдарки это очень круто! А
- ООльга11 июля 2025Понравился тур,отличный инструктор
Новые эмоции и впечатления
- ИИрина7 июля 2025Захватывающий сплав по Енисею.
Было не привычно, но мы доплыли, получив новые "скиллы" 💪🤝🤗
- ААнна3 июля 2025Это был лучший день в Красноярске. Мы приехали из Московской области, и одним из пунктов нашего плана был сплав по
- ККовалева23 июня 2025Море позитивных воспоминаний и море эмоций!
На реке провели весь день, несколько совершенно новых и не похожих друг на друга локаций.
- ВВячеслав22 июня 2025Все было на высоте.
- ВВалентина21 июня 2025С нами в байдарке шел инструктор Артур. Внимательный молодой человек, всю дорогу рассказывал что расположено на левом и правом берегу
- ГГалина18 июня 2025Рекомендую эту экскурсию, получила массу новых впечатлений, впервые попробовала грести, понравилось, что можно брать с собой детей, маршрут и уровень нагрузки позволяют.
- ССергей15 июня 2025Все хорошо! Побольше тушёнки в кашу.)
- ИИрина15 июня 2025Сплав "Великая река" 12 июня 2025. На сплаве была впервые, было много сомнений: смогу ли, осилю, т. к. физическая подготовка
- ЛЛидия8 июня 2025Было круто. Прошел почти год, но мы до сих пор вспоминаем с девчонками как было здорово. Знакомство с Енисеем и
