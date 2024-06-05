1 чел.
По популярности
скидка
45%
Индивидуальная
4 часа
Красноярские Столбы: живописный маршрут и духовное обновление
Откройте для себя величие Красноярских Столбов в индивидуальной экскурсии с персональным гидом
Начало: Фанпарк «Бобровый лог»
Завтра в 15:00
10 июня в 14:00
от 70003 850₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
В тренде
Знакомство с Красноярском
Объехать город на машине, увидеть самое главное и услышать о вехах в «биографии» Сибири
Начало: У Большого концертного зала
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
5 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Путеводитель по Красноярску: от горных вершин до мощи ГЭС
Захватывающее путешествие по ключевым достопримечательностям Красноярска и Дивногорска с индивидуальным гидом
Завтра в 16:00
10 июня в 15:30
111009 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Поход на Такмак - живописное приключение в Красноярских Столбах
Встречайте удивительный мир Красноярских Столбов в походе к скале Такмак, где природа и история сливаются воедино
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «Влюбиться в Красноярск»: история, легенды и панорамы
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Красноярску, где каждый уголок хранит свои уникальные истории
Завтра в 19:00
10 июня в 16:00
50004 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Центральные Столбы Красноярска: дух приключений среди скал
Исследуйте уникальные скалы Центральных Столбов, насладитесь живописными видами и узнайте местные легенды
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Большое путешествие к тем самым Столбам в Красноярске
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по сказочным тропам Красноярских Столбов с личным гидом
Начало: От места вашего проживания в Красноярске
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
111009 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Побывать в сердце заповедника Столбы
Опытный проводник проведет вас к Центральным Столбам, где вы увидите уникальные скалы, покормите бурундуков и узнаете много интересного о природе и истории
Начало: По договоренности
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Познакомиться с Красноярском за 3 часа
Главные достопримечательности и лучшие панорамные площадки города на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля в центре города
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1240011 160₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Секреты Енисея: эксклюзивное путешествие по историческим местам Красноярска
Исследуйте величественный Енисей в уникальной экскурсии, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: Центр либо Академгородок
14 июня в 08:30
15 июня в 14:00
7 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ночной Красноярск: экскурсия с панорамными видами и историей
Погрузитесь в атмосферу Красноярска ночью, где история и современность переплетаются под звездным небом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Поездка в природный заповедник «Столбы» на автомобиле из Красноярска
Исследуйте красоту заповедника «Столбы», вдохните свежий горный воздух и насладитесь неповторимыми пейзажами
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
По речным просторам Красноярья: природа, ГЭС, Дивногорск
Отправьтесь в увлекательное путешествие по речным просторам Красноярья, наслаждаясь видами на Енисей, Ману и Красноярскую ГЭС
Начало: На Предмостной площади
19 июня в 10:30
20 июня в 10:30
8 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
6 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Заповедник «Столбы»: неповторимая природа Красноярска
Заповедник «Столбы» ждёт вас: уникальная природа и лёгкий маршрут для незабываемых впечатлений
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
7 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие к вершине Такмак: живописные виды и легенды Столбов
Встречайте удивительный мир Столбов и скалы Такмак, где каждый шаг открывает новые горизонты
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 4 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Огни большого города: групповая экскурсия по вечернему Красноярску
Насладиться путешествием по мегаполису в ярких огнях
Начало: Около Театра оперы и балета
Сегодня в 21:00
15 июня в 21:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина5 июня 2024Мы всей большой командой, включающей в себя 4 детей, просто влюбились в Красноярск благодаря этой команде гидов! Спасибо большое Андрею за помощь, чаепитие, гамак, потрясающие фотографии и балансирующие камни. Столбы - это любовь! Обязательно вернемся еще!
- ККсения4 июня 2024Александра — потрясающий проводник. Я получила много больше, чем ожидала от нашего с ней путешествия. Мне очень хорошо с людьми,
- ЕЕвгения4 июня 2024Огромное спасибо Марине. Просто замечательная экскурсия. Марина отличный мотиватор. Помогала и страховала всю экскурсию. Рассказывала много интересного очень легко в формате беседы. Заряжала позитивом. Экскурсия прошла очень легко.
- ВВалерия3 июня 2024Были сегодня на экскурсии с Тимофеем. Тимофей - очень приятный и милый молодой человек. Организация маршрута и подача материала были также на 10+. В целом сама экскурсия оставила теплые и незабываемые впечатления 🌞
- ААндрей3 июня 2024Все на высшем уровне. Рекомендуем посетителям сайта и будем рекомендовать знакомым обратиться к Александре за экскурсией.
- ЛЛена3 июня 2024Очень насыщенная экскурсия, много локаций, было красиво, познавательно и безопасно. Лена - отличный водитель и рассказчик. Благодарим Елену за маршрут и знания. Рекомендуем.
- ЮЮлия3 июня 2024Очень хороший и продуманный маршрут. Можно посмотреть основные речные просторы Красноярска, побывать на прекрасных смотровых площадках. Экскурсия позволила задуматься о своих целях и дальнейших действия.
- ИИрина3 июня 2024Наш отзыв на сайт: Выражаем глубокую благодарность за организацию и проведение экскурсий по городу Красноярску и его окрестностям. Удивительная способность Екатерины
- ТТатьяна2 июня 2024Добрый день! Очень впечатлил экскурсия по городу. Я впервые была в Красноярске, поэтому решила взять обзорную экскурсию. У меня была
- ННадежда2 июня 2024Отличная экскурсия, масса впечатлений и интересных фактов. Шикарные подача материала и знания Максима завораживают, время пролетело на одном дыхании. За
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в июне 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Самое главное" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 2 000 до 14 800 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 1102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 20 экскурсий в Красноярске на 2024 год по теме «Самое главное», 1102 ⭐ отзыва, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август