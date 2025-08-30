Ю Юлия Добро пожаловать в Красноярск Марина интересный рассказчик. 2 часа пролетели незаметно. За это время были рассказаны основные вехи истории города, какие-то занимательные факты из прошлого и настоящего… И ещё Марина порекомендовала куда сходить/что посмотреть самостоятельно.

Рекомендую.

Е Елена Добро пожаловать в Красноярск Замечательная экскурсия по Красноярску! Благодарим Марину,она влюбила нас в свой город! Показала все значимые места,провела по набережной! Рекомендую!

В Владимир Добро пожаловать в Красноярск Все прошло замечательно! Гид Марина очень хорошо рассказывали по маршруту про город и его историю. Было очень приятно слушать. Спасибо большое.

Л Лариса Добро пожаловать в Красноярск Мария хороший, знающий своё дело экскурсовод. Отвечала на все вопросы, владеет материалом за рамками темы экскурсии. Смогла увлечь городом! Спасибо!

Н Наталья Добро пожаловать в Красноярск читать дальше виды и локации, места, связанные с писателем В. П. Астафьевым, вторая по мощности ГЭС России и история ее строительства, набережная Дивногорска с видами, которые сравнивают со швейцарскими. Отличная экскурсия, начиная от организации и заканчивая подачей материала. В этой экскурсии есть все: история Красноярска, значимые места города, отличные

Е Елена Добро пожаловать в Красноярск Спасибо большое команде!

Организовывала поездку для мамы и тёти 60+, и они остались очень довольны!)

Хвалили гида Светлану. О

Л Людмила Добро пожаловать в Красноярск читать дальше любящая свой город. Провела нас по основным значимым местам Красноярска, рассказала историю города, строений, праздников и традиций. Сказала, куда стоит дойти/доехать самостоятельно. В общем, для начала то, что надо. Благодарность💯 В Красноярске были впервые, поэтому знакомство с городом решили начать с обзорной экскурсии. Нашим гидом была Анастасия. Очень приятная девушка,

В Вера Добро пожаловать в Красноярск Экскурсия вела девушка из команды гидов, было интересно и информативно

М Максим Добро пожаловать в Красноярск Все круто. Приятно прогулялись по Красноярску.

Е Елена Добро пожаловать в Красноярск Экскурсия познавательная, понравилась. Была возможность сделать фото по ходу движения, зайти в сувенирную лавку. Хотелось бы побольше информации об исторических зданиях, необычных или запоминающихся фактов об их владельцах. В целом порекомендую.

С Светлана Добро пожаловать в Красноярск 31 декабря 2024 прогулялись с гидом Марией по городу Красноярску,спасибо большое за неспешную прогулку,Мария прекрасный собеседник,много рассказала интересного о городе

О Ольга Добро пожаловать в Красноярск Анастасия замечательный гид с удовольствием провели время, получили интересную и познавательную информацию, маршрут вполне доступен для неподготовленных пешеходов)

А Антон Добро пожаловать в Красноярск читать дальше гид и прекрасный рассказчик, и за относительно короткое время успела мне показать много красивых мест, и хорошо, что погода этому способствовала (прогнозируемый дождь не состоялся). Интересно, насыщенно и познавательно! Рекомендую! В субботу побывал на прекрасной экскурсии по городу Красноярску, которую любезно для меня провела Анастасия. Отмечу, что Анастасия, очень хороший

А Анна Добро пожаловать в Красноярск Светлана большая молодец! Желаем ей дальнейшего развития.

В Вера Добро пожаловать в Красноярск Очень хорошая экскурсия. Интересно слушать экскурсовода.

Е Елена Добро пожаловать в Красноярск Очень увлекательная экскурсия, отдельное спасибо Александре за увлекательную историю Красноярска.

О Ольга Добро пожаловать в Красноярск Интересные страницы истории города.

Ю Юлия Добро пожаловать в Красноярск Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Все прошло в непринужденной форме, маршрут выбран очень удобный. Мы узнали интересные факты об истории г. Красноярска. Спасибо.

Ю Юлия Добро пожаловать в Красноярск Цена завышена для экскурсии в два часа. А так всё отлично. Экскурсовод +замечательный. знает своё дело