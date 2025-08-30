Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7340 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Водная прогулка
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 160 ₽
15 200 ₽ за всё до 3 чел.
- ЮЮлия30 августа 2025Марина интересный рассказчик. 2 часа пролетели незаметно. За это время были рассказаны основные вехи истории города, какие-то занимательные факты из прошлого и настоящего… И ещё Марина порекомендовала куда сходить/что посмотреть самостоятельно.
Рекомендую.
- ЕЕлена8 августа 2025Замечательная экскурсия по Красноярску! Благодарим Марину,она влюбила нас в свой город! Показала все значимые места,провела по набережной! Рекомендую!
- ВВладимир21 июля 2025Все прошло замечательно! Гид Марина очень хорошо рассказывали по маршруту про город и его историю. Было очень приятно слушать. Спасибо большое.
- ЛЛариса19 июля 2025Мария хороший, знающий своё дело экскурсовод. Отвечала на все вопросы, владеет материалом за рамками темы экскурсии. Смогла увлечь городом! Спасибо!
- ННаталья14 июля 2025Отличная экскурсия, начиная от организации и заканчивая подачей материала. В этой экскурсии есть все: история Красноярска, значимые места города, отличные
- ЕЕлена4 июля 2025Спасибо большое команде!
Организовывала поездку для мамы и тёти 60+, и они остались очень довольны!)
Хвалили гида Светлану. О
- ЛЛюдмила30 июня 2025В Красноярске были впервые, поэтому знакомство с городом решили начать с обзорной экскурсии. Нашим гидом была Анастасия. Очень приятная девушка,
- ВВера9 апреля 2025Экскурсия вела девушка из команды гидов, было интересно и информативно
- ММаксим21 марта 2025Все круто. Приятно прогулялись по Красноярску.
- ЕЕлена12 января 2025Экскурсия познавательная, понравилась. Была возможность сделать фото по ходу движения, зайти в сувенирную лавку. Хотелось бы побольше информации об исторических зданиях, необычных или запоминающихся фактов об их владельцах. В целом порекомендую.
- ССветлана31 декабря 202431 декабря 2024 прогулялись с гидом Марией по городу Красноярску,спасибо большое за неспешную прогулку,Мария прекрасный собеседник,много рассказала интересного о городе
- ООльга7 сентября 2024Анастасия замечательный гид с удовольствием провели время, получили интересную и познавательную информацию, маршрут вполне доступен для неподготовленных пешеходов)
- ААнтон12 августа 2024В субботу побывал на прекрасной экскурсии по городу Красноярску, которую любезно для меня провела Анастасия. Отмечу, что Анастасия, очень хороший
- ААнна27 июля 2024Светлана большая молодец! Желаем ей дальнейшего развития.
- ВВера13 июля 2024Очень хорошая экскурсия. Интересно слушать экскурсовода.
- ЕЕлена13 июля 2024Очень увлекательная экскурсия, отдельное спасибо Александре за увлекательную историю Красноярска.
- ООльга5 июля 2024Интересные страницы истории города.
- ЮЮлия22 мая 2024Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Все прошло в непринужденной форме, маршрут выбран очень удобный. Мы узнали интересные факты об истории г. Красноярска. Спасибо.
- ЮЮлия31 марта 2024Цена завышена для экскурсии в два часа. А так всё отлично. Экскурсовод +замечательный. знает своё дело
- ДДмитрий11 июля 2023Был на экскурсии 11 июля, проводила её Ирина. Она очень позитивный, весёлый и энергичный человек, спасибо ей за хорошее настроение)
Прошлись
