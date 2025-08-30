Мои заказы

Краеведческий музей

Найдено 6 экскурсий в категории «Краеведческий музей» в Красноярске, цены от 4000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Здравствуй, Красноярск
На машине
4 часа
177 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Must-see Красноярска
Пешая
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
На машине
3 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7340 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Красноярск
Пешая
2 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
На машине
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Красноярск, Дивногорск и Столбы за один день
На машине
6.5 часов
-
20%
346 отзывов
Водная прогулка
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 160 ₽15 200 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    30 августа 2025
    Добро пожаловать в Красноярск
    Марина интересный рассказчик. 2 часа пролетели незаметно. За это время были рассказаны основные вехи истории города, какие-то занимательные факты из прошлого и настоящего… И ещё Марина порекомендовала куда сходить/что посмотреть самостоятельно.
    Рекомендую.
  • Е
    Елена
    8 августа 2025
    Добро пожаловать в Красноярск
    Замечательная экскурсия по Красноярску! Благодарим Марину,она влюбила нас в свой город! Показала все значимые места,провела по набережной! Рекомендую!
    Замечательная экскурсия по Красноярску! Благодарим Марину,она влюбила нас в свой город! Показала все значимые места,провела по набережной! Рекомендую!Замечательная экскурсия по Красноярску! Благодарим Марину,она влюбила нас в свой город! Показала все значимые места,провела по набережной! Рекомендую!Замечательная экскурсия по Красноярску! Благодарим Марину,она влюбила нас в свой город! Показала все значимые места,провела по набережной! Рекомендую!Замечательная экскурсия по Красноярску! Благодарим Марину,она влюбила нас в свой город! Показала все значимые места,провела по набережной! Рекомендую!Замечательная экскурсия по Красноярску! Благодарим Марину,она влюбила нас в свой город! Показала все значимые места,провела по набережной! Рекомендую!Замечательная экскурсия по Красноярску! Благодарим Марину,она влюбила нас в свой город! Показала все значимые места,провела по набережной! Рекомендую!Замечательная экскурсия по Красноярску! Благодарим Марину,она влюбила нас в свой город! Показала все значимые места,провела по набережной! Рекомендую!Замечательная экскурсия по Красноярску! Благодарим Марину,она влюбила нас в свой город! Показала все значимые места,провела по набережной! Рекомендую!Замечательная экскурсия по Красноярску! Благодарим Марину,она влюбила нас в свой город! Показала все значимые места,провела по набережной! Рекомендую!Замечательная экскурсия по Красноярску! Благодарим Марину,она влюбила нас в свой город! Показала все значимые места,провела по набережной! Рекомендую!
  • В
    Владимир
    21 июля 2025
    Добро пожаловать в Красноярск
    Все прошло замечательно! Гид Марина очень хорошо рассказывали по маршруту про город и его историю. Было очень приятно слушать. Спасибо большое.
  • Л
    Лариса
    19 июля 2025
    Добро пожаловать в Красноярск
    Мария хороший, знающий своё дело экскурсовод. Отвечала на все вопросы, владеет материалом за рамками темы экскурсии. Смогла увлечь городом! Спасибо!
  • Н
    Наталья
    14 июля 2025
    Добро пожаловать в Красноярск
    Отличная экскурсия, начиная от организации и заканчивая подачей материала. В этой экскурсии есть все: история Красноярска, значимые места города, отличные
    читать дальше

    виды и локации, места, связанные с писателем В. П. Астафьевым, вторая по мощности ГЭС России и история ее строительства, набережная Дивногорска с видами, которые сравнивают со швейцарскими.

  • Е
    Елена
    4 июля 2025
    Добро пожаловать в Красноярск
    Спасибо большое команде!
    Организовывала поездку для мамы и тёти 60+, и они остались очень довольны!)
    Хвалили гида Светлану. О
  • Л
    Людмила
    30 июня 2025
    Добро пожаловать в Красноярск
    В Красноярске были впервые, поэтому знакомство с городом решили начать с обзорной экскурсии. Нашим гидом была Анастасия. Очень приятная девушка,
    читать дальше

    любящая свой город. Провела нас по основным значимым местам Красноярска, рассказала историю города, строений, праздников и традиций. Сказала, куда стоит дойти/доехать самостоятельно. В общем, для начала то, что надо. Благодарность💯

    В Красноярске были впервые, поэтому знакомство с городом решили начать с обзорной экскурсии. Нашим гидом былаВ Красноярске были впервые, поэтому знакомство с городом решили начать с обзорной экскурсии. Нашим гидом былаВ Красноярске были впервые, поэтому знакомство с городом решили начать с обзорной экскурсии. Нашим гидом была
  • В
    Вера
    9 апреля 2025
    Добро пожаловать в Красноярск
    Экскурсия вела девушка из команды гидов, было интересно и информативно
  • М
    Максим
    21 марта 2025
    Добро пожаловать в Красноярск
    Все круто. Приятно прогулялись по Красноярску.
  • Е
    Елена
    12 января 2025
    Добро пожаловать в Красноярск
    Экскурсия познавательная, понравилась. Была возможность сделать фото по ходу движения, зайти в сувенирную лавку. Хотелось бы побольше информации об исторических зданиях, необычных или запоминающихся фактов об их владельцах. В целом порекомендую.
  • С
    Светлана
    31 декабря 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    31 декабря 2024 прогулялись с гидом Марией по городу Красноярску,спасибо большое за неспешную прогулку,Мария прекрасный собеседник,много рассказала интересного о городе
    31 декабря 2024 прогулялись с гидом Марией по городу Красноярску,спасибо большое за неспешную прогулку,Мария прекрасный собеседник,много31 декабря 2024 прогулялись с гидом Марией по городу Красноярску,спасибо большое за неспешную прогулку,Мария прекрасный собеседник,много
  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    Анастасия замечательный гид с удовольствием провели время, получили интересную и познавательную информацию, маршрут вполне доступен для неподготовленных пешеходов)
  • А
    Антон
    12 августа 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    В субботу побывал на прекрасной экскурсии по городу Красноярску, которую любезно для меня провела Анастасия. Отмечу, что Анастасия, очень хороший
    читать дальше

    гид и прекрасный рассказчик, и за относительно короткое время успела мне показать много красивых мест, и хорошо, что погода этому способствовала (прогнозируемый дождь не состоялся). Интересно, насыщенно и познавательно! Рекомендую!

  • А
    Анна
    27 июля 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    Светлана большая молодец! Желаем ей дальнейшего развития.
  • В
    Вера
    13 июля 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    Очень хорошая экскурсия. Интересно слушать экскурсовода.
  • Е
    Елена
    13 июля 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    Очень увлекательная экскурсия, отдельное спасибо Александре за увлекательную историю Красноярска.
    Очень увлекательная экскурсия, отдельное спасибо Александре за увлекательную историю КрасноярскаОчень увлекательная экскурсия, отдельное спасибо Александре за увлекательную историю КрасноярскаОчень увлекательная экскурсия, отдельное спасибо Александре за увлекательную историю Красноярска
  • О
    Ольга
    5 июля 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    Интересные страницы истории города.
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    Добрый день. Нам очень понравилась экскурсия со Светланой. Все прошло в непринужденной форме, маршрут выбран очень удобный. Мы узнали интересные факты об истории г. Красноярска. Спасибо.
  • Ю
    Юлия
    31 марта 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    Цена завышена для экскурсии в два часа. А так всё отлично. Экскурсовод +замечательный. знает своё дело
    Цена завышена для экскурсии в два часа. А так всё отлично. Экскурсовод +замечательный. знает своё дело
  • Д
    Дмитрий
    11 июля 2023
    Добро пожаловать в Красноярск
    Был на экскурсии 11 июля, проводила её Ирина. Она очень позитивный, весёлый и энергичный человек, спасибо ей за хорошее настроение)

    Прошлись
    читать дальше

    по обещанному в описании маршруту, Ирина обо всём достаточно подробно рассказывала и отвечала на интересующие вопросы. В конце подарила небольшой сувенирчик)

    Не в качестве претензии, а скорее субъективное пожелание - возможно, хотелось бы чуть более структурированной и последовательной подачи материала; однако энергетика Ирины всё перекрывает и компенсирует) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Краеведческий музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Красноярске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Здравствуй, Красноярск
  2. Must-see Красноярска
  3. Нестандартные смотровые и набережные Красноярска
  4. Добро пожаловать в Красноярск
  5. Знакомьтесь, Красноярск
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Красноярская ГЭС
  2. Самое главное
  3. Красноярские Столбы
  4. Набережная
  5. ГЭС
  6. Театральная площадь
  7. Краеведческий музей
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в декабре 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Краеведческий музей" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4000 до 12 160 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 616 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Красноярске на 2025 год по теме «Краеведческий музей», 616 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль