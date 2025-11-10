Лучшие виды Красноярских Столбов ждут вас! Прогулка по национальному парку включает посещение Центральных Столбов и буферной зоны. Маршрут подходит для детей от 10 лет и людей с базовой физической подготовкой. Протяженность составляет 18-22 км, в зависимости от количества обзорных площадок.
Во время экскурсии узнаете о вкладе парка в развитие альпинизма и спортивного туризма, а также получите советы по подготовке к походам
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды на Красноярские Столбы
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🗺️ Легкий и доступный маршрут
- 🏞️ Погружение в природу заповедника
- 🧗♂️ Узнайте о развитии альпинизма
Что можно увидеть
- Центральные Столбы
- Буферная зона
Описание экскурсии
- Мы пройдём по дороге к перевалу национального парка «Красноярские Столбы». Сделаем привал, отдохнём и попьём чай
- А дальше — по красивым лесным тропам мимо каменных великанов — направимся на наши скалы. И полюбуемся Центральными Столбами или буферной зоной заповедника
- После этого, наполненные впечатлениями, отправимся в обратный путь
А ещё я расскажу:
- о Красноярских Столбах и о том, какой вклад нацпарк вносит в становление альпинизма и спортивного туризма
- о других пешеходных маршрутах Красноярского края и о том, как лучше подготовиться к многодневному походу
Организационные детали
- До места начала прогулки вы добираетесь самостоятельно
- Берите с собой перекус и термос с чаем — устроим небольшой пикник на природе
- Прогулка подходит для детей от 10 лет. Маршрут несложный, справятся люди с базовой физической подготовкой
- Общая протяженность маршрута при посещении одной обзорной площадки — 18 км, при посещении двух площадок — 22 км
в субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На остановке «Турбаза»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Красноярске
Состою в официальном реестре инструкторов-проводников России, имею богатый опыт походов пешеходных, водных, велосипедных. Участвую в соревнованиях по спортивному туризму.Задать вопрос
