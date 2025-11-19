Мегаполис, шум, спешка — хватит! Пришло время вдохнуть полной грудью и вспомнить, как звучит тишина. Отправляемся на Манскую петлю — место, где встречаются горы, тайга и река. Этот поход — идеальный способ перезагрузиться.
Он наполнит вас энергией, насытит тело кислородом и подарит чувство лёгкости, которого не хватает в городе.
Описание экскурсии
- Наше путешествие начнётся с обзорной остановки у смотровой площадки «Царь-рыба» — здесь открывается один из лучших видов на Енисей и Караульное нагорье
- Далее отправимся в посёлок Манский, где начинается пеший маршрут. Манская петля прекрасна в любое время года — весной и летом, осенью и зимой
- Мы пройдём около 2,5 км вдоль реки Маны — свежий воздух, шум воды и первые фото на память
- Затем поднимемся по удобной лестнице с набором высоты около 280 метров (её установили недавно вместо сложного подъёма по верёвкам)
- По пути — несколько точек для отдыха и фотографий. Снимки, сделанные здесь, неизменно собирают десятки восторженных комментариев и сотни лайков
- На вершине нас ждёт просторная площадка и беседка, где можно устроить пикник
Примерный тайминг
8:00 — встреча у вашей гостиницы, выезд на автомобиле
8:30 — остановка на смотровой площадке «Царь-рыба»
9:15 — прибытие в посёлок Манский, начало пешей части маршрута
9:50 — Манский перекоп: короткий отдых, фотографии, чай
10:10 — подъём на смотровую по оборудованной лестнице в комфортном темпе
11:00 — первая фотосессия на вершине
11:20 — главная смотровая точка: лучшие виды и кадры
11:40 — пикник в беседке, чаепитие с видом на Манскую петлю
12:20 — спуск вниз
13:40 — возвращение в город
14:30 — доставка к отелю
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер от гостиницы и обратно на легковом автомобиле
- Программа подходит для участников 10+ с базовым уровнем физической подготовки
- Снаряжение (треккинговые палки и перчатки), питьевую воду и перекус берите с собой
- Сопровождать вас буду я — сертифицированный инструктор с большим опытом горных походов
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Красноярске
Провёл экскурсии для 47 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр. Аттестованный гид по Красноярску и инструктор-проводник. Экскурсиями занимаюсь с 2019 года. Сам красноярец. Всегда в радость провести качественную экскурсию и рассказать о наших местах!
Входит в следующие категории Красноярска
