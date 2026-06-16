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Мосты Красноярска и энергия Енисея

Инженерная история между берегами
Экскурсия раскрывает историю и конструктивные особенности четырёх мостов — Октябрьского, Коммунального, Николаевского и Железнодорожного — и одной из крупнейших в мире гидростанций, Красноярской ГЭС.

Мы стартуем с обзорной площадки на левом берегу, проедем через острова Татышев и Отдыха, посетим набережную Универсиады и смотровую «Царь рыба» и завершили маршрут прогулкой по набережной Дивногорска.
Мосты Красноярска и энергия Енисея
Мосты Красноярска и энергия Енисея
Мосты Красноярска и энергия Енисея

Описание экскурсии

Четыре моста Красноярска — Октябрьский, Коммунальный, Николаевский и Железнодорожный — их строение, эпохи строительства и личные истории, как они соединяют правый и левый берега.

Панорамы с левой набережной: вид на Октябрьский мост с высоты, переезд через него на остров Татышев и предмостную площадь.

Коммунальный мост и его гигантские арки: переезд через остров Отдыха в центр города, прогулка по Театральной площади и Центральной набережной под арками.

Набережная, обновлённая к Универсиаде‑2019: вид на Николаевский и Железнодорожный мосты, Афонтову гору с надписью «Енисейская Сибирь» и место зажжения огня Универсиады.

Красноярская ГЭС — одна из крупнейших в мире: история строительства, инженерные особенности и её роль в судьбе региона.

Смотровая площадка «Царь рыба»: памятник и литературные мотивы В. П. Астафьева, связанные с духом Енисея.

Поездка в Дивногорск — город энергетиков: прогулка по набережной, вид на незамерзающий Енисей и скалистый правый берег.

Организационные детали

  • В Дивногорске на набережной мы посетим кафе, где можно перекусить или выпить кофе
  • В вечернее время Коммунальный, Николаевский и Железнодорожный мост подсвечены как и все набережные и площади города, но ГЭС в тёмное время суток можно увидеть с подсветкой только по праздникам в летнее время года
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Партизана Железняка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимофей
Тимофей — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 479 туристов
Мы команда из Красноярска, влюбленные в город и край. Наши знания мест впитывались с детства и подпитывались любопытством и жаждой узнать про родной край что-то новое. С удовольствием поможем вам влюбиться в наш город так же, как мы. Проводим поездки самостоятельно, не представляя какие-либо агентства, мы за личное комфортное общение.

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