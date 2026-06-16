Экскурсия раскрывает историю и конструктивные особенности четырёх мостов — Октябрьского, Коммунального, Николаевского и Железнодорожного — и одной из крупнейших в мире гидростанций, Красноярской ГЭС. Мы стартуем с обзорной площадки на левом берегу, проедем через острова Татышев и Отдыха, посетим набережную Универсиады и смотровую «Царь рыба» и завершили маршрут прогулкой по набережной Дивногорска.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 7800 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Четыре моста Красноярска — Октябрьский, Коммунальный, Николаевский и Железнодорожный — их строение, эпохи строительства и личные истории, как они соединяют правый и левый берега.

Панорамы с левой набережной: вид на Октябрьский мост с высоты, переезд через него на остров Татышев и предмостную площадь.

Коммунальный мост и его гигантские арки: переезд через остров Отдыха в центр города, прогулка по Театральной площади и Центральной набережной под арками.

Набережная, обновлённая к Универсиаде‑2019: вид на Николаевский и Железнодорожный мосты, Афонтову гору с надписью «Енисейская Сибирь» и место зажжения огня Универсиады.

Красноярская ГЭС — одна из крупнейших в мире: история строительства, инженерные особенности и её роль в судьбе региона.

Смотровая площадка «Царь рыба»: памятник и литературные мотивы В. П. Астафьева, связанные с духом Енисея.

Поездка в Дивногорск — город энергетиков: прогулка по набережной, вид на незамерзающий Енисей и скалистый правый берег.

Организационные детали