Что вас ожидает:

Вашему взору откроются площади, театры, музеи, памятники, учебные заведения, мосты, красочные фонтаны. И, конечно же, наш великий и могучий Енисей с его краснобокими сопками. Увидев однажды такую красоту — вы больше никогда не сможете это забыть!

На протяжении всей экскурсии экскурсовод рассказывает о культурно-исторических объектах города Красноярска. Также в самых красивых местах города производятся остановки для более детального изучения города, тем самым дав возможность вам запечатлеть на память красивейшие уголки Красноярска.

Важная информация: