Обзорная экскурсия "Город-сказка"

Приглашаем вас на экскурсию по центру города Красноярска

5
3 отзыва
Приглашаем вас на экскурсию по центру города Красноярска.

Вы увидите город не только в историческом разрезе, а здесь каждый дом богат легендой, но и убедитесь в его архитектурном разнообразии, увидите стили всех эпох.
Обзорная экскурсия "Город-сказка"
Обзорная экскурсия "Город-сказка"
Обзорная экскурсия "Город-сказка"
Обзорная экскурсия "Город-сказка"
Обзорная экскурсия "Город-сказка"
Обзорная экскурсия "Город-сказка"

Что вы увидите 🤩

  • Площадь 350-летия (Театральная площадь)
  • Коммунальный мост Красноярска
  • Памятник А. П. Чехову
  • Фонтан «Реки Сибири»
  • Театр оперы и балета
  • Фонтаны на Театральной площади Красноярска
  • Башня «Красноярский Биг-Бен»
  • Цветочная композиция Медведь
  • Краеведческий музей
  • Улица Дубровинского
  • Красноярский речной вокзал
  • Остров Отдыха — спортивный центр Красноярска
  • Остров Молокова
  • Красноярский речной порт
  • Музейный центр Площадь Мира
  • Музей-пароход «Святитель Николай»
  • Скульптурная композиция «Лошадь белая»
  • Мост «Виноградовский» (вантовый пешеходный)
  • Площадь Мира
  • Памятник командору Н. П. Резанову
  • КАТЭК НИИ Уголь

Что вас ожидает:

    Вашему взору откроются площади, театры, музеи, памятники, учебные заведения, мосты, красочные фонтаны. И, конечно же, наш великий и могучий Енисей с его краснобокими сопками. Увидев однажды такую красоту — вы больше никогда не сможете это забыть!
    На протяжении всей экскурсии экскурсовод рассказывает о культурно-исторических объектах города Красноярска. Также в самых красивых местах города производятся остановки для более детального изучения города, тем самым дав возможность вам запечатлеть на память красивейшие уголки Красноярска.

    Важная информация:

    • Маршрут может быть скорректирован по желанию клиента.
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Побывать на обзорной экскурсии по Красноярску и его окрестностях можно также в вечернее и ночное время суток!
    🚩 Начало и место завершения: Любой удобный адрес для заказчика
     Что входит
    • услуги гида
     Что не входит
    • личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
    • трансфер до места начала экскурсии и обратно (по желанию и договоренности).
    Важная информация
    • Маршрут может быть скорректирован по желанию клиента.
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Побывать на обзорной экскурсии по Красноярску и его окрестностях можно также в вечернее и ночное время суток!
    Время проведения: Все дни недели. Круглосуточно
    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Город-Сказка
    Город-Сказка
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