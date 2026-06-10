Групповая
Мосты, огни и музыка: водная прогулка на теплоходе в Красноярске
Вечернее путешествие по Енисею - под живую музыку и с завораживающими видами города
Начало: На ул. Дубровинского
«За полтора часа речной прогулки вы пройдёте под тремя мостами, развернётесь в районе фанпарка «Бобровый лог» и вернётесь к причалу отправления»
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Завтра в 21:00
18 июл в 21:00
3300 ₽ за человека
Групповая
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по будням
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
Начало: На ул. Дубровинского
«Коммунальный, Железнодорожный и Николаевский мосты»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 14:30, 16:30, 18:00 и 19:30
20 июл в 14:30
21 июл в 14:30
1800 ₽ за человека
Групповая
Сердце Сибири: водная прогулка на электрокатамаране по выходным
Увидеть Речной вокзал, Театральную площадь, скалу Такмак, мосты и набережную Красноярска
Начало: На ул. Дубровинского
«Коммунальный, Железнодорожный и Николаевский мосты»
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 14:30, 16:30, 18:00 и 19:30
Завтра в 18:00
18 июл в 14:30
2200 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальная
до 10 чел.
Авторская экскурсия по набережной: В путь по Енисею - через вокзалы и мосты
Начало: Ул. Дубровинского, 1а
«протянулся Енисей с юга на север, самая многоводная река России судоходство по которой началось лишь в середине 19 века, также как и строительство первого моста, ведь любое поселение возле реки немыслимо без сначала переправ, а потом мостов»
3500 ₽
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
И вправду заслуженно считается одной из лучших круизных компаний! Впечатления остались только положительные!
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Е
Прогулка замечательная, мы просто отдохнули душой. Спасибо за вашу работу
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А
У нас остались только хорошие впечатления. Обслуживание просто супер. Плавали на нескольких теплоходах, все понравилось. Однозначно всем советую попробовать!
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Р
Впечатления остались только хорошие. Обслуживание отличное, никаких нареканий. Побывали на нескольких кораблях, и каждый раз экскурсии были действительно увлекательными. Определенно советую!
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М
Очень приятная компания, с которой хорошо провести время.
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В
Берем их прогулки летом, пока ни разу не подвели
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К
Очень понравился отдых с этой компанией, сервис был на уровне. Обязательно собираюсь съездить еще раз, всем кто любит путешествия советую попробовать.
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П
Сервис был на высшем уровне, все на борту очень приветливые. Прогулка оставила только приятные впечатления.
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В
Очень хорошая организация! Мы путешествовали уже с ними и всегда оставались довольны. С самого бронирования и до конца поездки сотрудники работают с полной отдачей и вниманием. Спасибо большое всему коллективу и руководству за такое отношение. Ждём новых приключений вместе!
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М
Прогулка получилась супер! Компания была замечательная, сотрудники очень старались обеспечить нам комфорт.
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Всего 23 отзыва в Красноярске в категории "Мосты"
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Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Мосты»
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