Красота нашего города лучше всего раскрывается с высоты птичьего полёта в вечернее время, когда вокруг зажигаются огни. Этот момент идеально подходит для создания красивых фотографий и получения новых знаний о Красноярске. Эта экскурсия – уникальная возможность познакомиться с городом, посетив два знаковых объекта: часовню Параскевы Пятницы и Николаевскую сопку.

Описание экскурсии

Часовня Параскевы Пятницы

Рядом с одной из старейших православных святынь Красноярска вы прочувствуете особую атмосферу духовности и исторического наследия. Я расскажу вам о значении этого места для красноярцев и его роли в истории города. Вы услышите легенды и интересные истории, связанные с часовней, которые передаются из поколения в поколение.

Николаевская сопка

Это высшая точка Красноярска, откуда открывается потрясающий панорамный вид на город и величественный Енисей. Во время нашей остановки я поделюсь с вами интересными фактами об этом месте и природных особенностях региона. Вы узнаете, когда и кем был основан Красноярск, где начинался город, какие хребты его окружают, чем живёт Енисейская Сибирь, что такое Столбы и кто такие столбисты и многое другое.

Организационные детали