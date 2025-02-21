Красота нашего города лучше всего раскрывается с высоты птичьего полёта в вечернее время, когда вокруг зажигаются огни.
Этот момент идеально подходит для создания красивых фотографий и получения новых знаний о Красноярске.
Эта экскурсия – уникальная возможность познакомиться с городом, посетив два знаковых объекта: часовню Параскевы Пятницы и Николаевскую сопку.
Этот момент идеально подходит для создания красивых фотографий и получения новых знаний о Красноярске.
Эта экскурсия – уникальная возможность познакомиться с городом, посетив два знаковых объекта: часовню Параскевы Пятницы и Николаевскую сопку.
Описание экскурсии
Часовня Параскевы Пятницы
Рядом с одной из старейших православных святынь Красноярска вы прочувствуете особую атмосферу духовности и исторического наследия. Я расскажу вам о значении этого места для красноярцев и его роли в истории города. Вы услышите легенды и интересные истории, связанные с часовней, которые передаются из поколения в поколение.
Николаевская сопка
Это высшая точка Красноярска, откуда открывается потрясающий панорамный вид на город и величественный Енисей. Во время нашей остановки я поделюсь с вами интересными фактами об этом месте и природных особенностях региона. Вы узнаете, когда и кем был основан Красноярск, где начинался город, какие хребты его окружают, чем живёт Енисейская Сибирь, что такое Столбы и кто такие столбисты и многое другое.
Организационные детали
- Трансфер по программе входит в стоимость. Если до 4 человек — автомобиль, от 5 до 7 — минивэн, от 8 до 15 человек — микроавтобус
- Много ходить пешком не придётся, но на улице будем находиться от 30 минут на каждом объекте
в пятницу в 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле ТЦ «Квант»
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Красноярске
Здравствуйте! Меня зовут Александр. С 2009 года я хожу в походы. С юного возраста меня манят горы. Регулярно посещаю Красноярские Столбы, неоднократно посещал Ергаки и Борус, был у подножия Белухи,Задать вопрос
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