Красноярск — город, который невозможно представить без могучего Енисея, сибирского характера и богатой истории. На прогулке вы увидите главные локации исторического центра и узнаете, как небольшой острог превратился в современный мегаполис. А ещё познакомитесь с судьбами людей, чьи имена прославили город далеко за пределами Сибири.

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Описание экскурсии

17:00 — встреча на площади 350-летия Красноярска (Театральной площади). Это одна из самых красивых и узнаваемых площадей города, где расположены главный светомузыкальный фонтан и фонтан «Реки Сибири». Здесь мы познакомимся и поговорим об истории площади и окружающих её достопримечательностях

17:40 — набережная Енисея. Вы увидите Речной вокзал, пароход-музей «Святитель Николай» и Культурно-исторический центр

18:00 — Стрелка — место слияния Качи и Енисея. Здесь мы рассмотрим:

Скульптурную композицию «Лошадь белая» — памятник на месте основания Красноярского острога.

Виноградовский мост — вантовый пешеходный мост на остров Татышев, одно из любимых мест отдыха горожан.

18:30-19:00 — площадь Мира. Заключительная точка маршрута, которую часто называют одним из символических центров Красноярска. Здесь находятся Большой концертный зал, Триумфальная арка, памятник командору Резанову и скульптуры сусликов Кончитты и Резанова.