Красноярск — город, который невозможно представить без могучего Енисея, сибирского характера и богатой истории.
На прогулке вы увидите главные локации исторического центра и узнаете, как небольшой острог превратился в современный мегаполис. А ещё познакомитесь с судьбами людей, чьи имена прославили город далеко за пределами Сибири.
На прогулке вы увидите главные локации исторического центра и узнаете, как небольшой острог превратился в современный мегаполис. А ещё познакомитесь с судьбами людей, чьи имена прославили город далеко за пределами Сибири.
Описание экскурсии
17:00 — встреча на площади 350-летия Красноярска (Театральной площади). Это одна из самых красивых и узнаваемых площадей города, где расположены главный светомузыкальный фонтан и фонтан «Реки Сибири». Здесь мы познакомимся и поговорим об истории площади и окружающих её достопримечательностях
17:40 — набережная Енисея. Вы увидите Речной вокзал, пароход-музей «Святитель Николай» и Культурно-исторический центр
18:00 — Стрелка — место слияния Качи и Енисея. Здесь мы рассмотрим:
- Скульптурную композицию «Лошадь белая» — памятник на месте основания Красноярского острога.
- Виноградовский мост — вантовый пешеходный мост на остров Татышев, одно из любимых мест отдыха горожан.
18:30-19:00 — площадь Мира. Заключительная точка маршрута, которую часто называют одним из символических центров Красноярска. Здесь находятся Большой концертный зал, Триумфальная арка, памятник командору Резанову и скульптуры сусликов Кончитты и Резанова.
в четверг и субботу в 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Урицкого
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и субботу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 5743 туристов
Мы понимаем, что у каждого свои приоритеты в отдыхе, и учитываем это при подборе тура. Нашу работу с клиентами можно смело назвать индивидуальной. Вот уже на протяжении 10 лет мы показываем людям Красноярск, Новосибирск и Омск, рассказывая про них так, чтобы впечатления остались на всю жизнь. У нас только опытные гиды, которые найдут индивидуальный подход к каждому.
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