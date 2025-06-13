Мои заказы

Памятник командору Резанову – экскурсии в Красноярске

Найдено 7 экскурсий в категории «Памятник командору Резанову» в Красноярске, цены от 2500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Здравствуй, Красноярск
На машине
4 часа
177 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Красноярск под покровом ночи
На машине
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Ночной Красноярск: экскурсия с панорамными видами и историей
Погрузитесь в атмосферу Красноярска ночью, где история и современность переплетаются под звездным небом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7000 ₽ за всё до 2 чел.
Красноярская ГЭС, Столбы и панорама города
На машине
8 часов
-
20%
155 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Красноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
Начало: У отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 134 ₽12 667 ₽ за всё до 3 чел.
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
На автобусе
На микроавтобусе
3.5 часа
226 отзывов
Групповая
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
2500 ₽ за человека
Красноярск и Дивногорск за один день
На машине
4.5 часа
-
20%
263 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Красноярск и Дивногорск за один день
Познакомьтесь с историей Красноярска, посетите Караульную гору и Дивногорск. Узнайте о Красноярской ГЭС и насладитесь природой заповедника Столбы
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
11 800 ₽14 750 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
На машине
3 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Заповедные места Столбов: из Красноярска - в сердце Сибири
Пешая
5 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Заповедные места Столбов: из Красноярска
Путешествие к Красноярским Столбам - это не только знакомство с природой, но и возможность узнать себя среди величественных скал и тайги
Начало: Красноярские Столбы
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
2999 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    13 июня 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Дата посещения: 10 июня 2025
    Дмитрий - замечательный гид! Отличное знание истории Красноярска, феноменальная память гида и исчерпывающий рассказ - все это в сочетании с
    читать дальше

    удивительной поездкой на автомобиле по городу и его окрестностям для небольшой группы туристов просто настоящая находка для гостей города! С самых первых минут повествование захватило нас, время пробежало очень быстро , а так же три часа поездки и содержательного обзора пролетели как один миг. Понравилось все - архитектурные памятники старины Красноярска, памятники выдающимся людям, современные здания. На любой вопрос Дмитрий всегда находил содержательный ответ, поразила его способность донести до слушателя информацию, которой было очень много. Экскурсия была очень интересной, насыщенная информацией и оставила массу положительных эмоции. Воспользуйтесь услугой экскурсовода Дмитрия и Вы не пожалеете о трех часах незабываемой автомобильно-пешеходной поездки "Знакомьтесь, Красноярск"!

  • А
    Анна
    2 июля 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Красноярск - чудесный город! Именно такое впечатление оставила экскурсия, которая была проведена Дмитрием. Дмитрий - отличный экскурсовод, который любит свой
    читать дальше

    город, и эту любовь старается передать туристам.
    Знание истории города, подбор интересных фактов о людях, живших в Красноярске, увлечённость каждым домом с его индивидуальной историей - всё это делает экскурсии Дмитрия очень яркими.
    Экскурсия грамотно составлена, 2 часа пешком пролетели незаметно, поездка на Караульную гору к часовне Параскевы Пятницы была интересна.
    Спасибо! Нам понравился город и это заслуга Дмитрия!

  • А
    Анна
    1 июля 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Хочу поделиться своим положительным опытом с экскурсоводом Дмитрием. Его профессионализм и увлеченность темой сделали нашу экскурсию незабываемой!

    Дмитрий прекрасно владел информацией,
    читать дальше

    делая её доступной и интересной.

    Очень дружелюбный и отзывчивый, всегда готов ответить на вопросы и помочь. Атмосфера на экскурсии была непринужденной и приятной, что способствовало созданию отличного настроения.

    Я с удовольствием рекомендую Дмитрия всем, кто хочет получить качественную и интересную экскурсию! Спасибо за прекрасные впечатления!

  • Я
    Ярослав
    19 июня 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Отличное мероприятие в формате прогулки. Это действительно знакомство с городом интересное и не принуждённое. Дмитрий рассказывает современным языком об интересных событиях давно минувших дней и нашей современности. Самое большое впечатление произвела скульптура Белой лошади и суслики.
  • З
    Зоя
    7 июня 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Очень понравилась экскурсия. Полноценное знакомство с городом. В комфортном темпе, много интересного узнали. Идеально подходит для тех кто впервые в городе и хочет побольше узнать чтобы потом продолжить самостоятельное знакомство
  • Е
    Елена
    5 июня 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Интересный маршрут через центр города. Дмитрий хорошо знает историю и преподносит информацию легко и с юмором. Человек занимается любимым делом и жто сразу видно. Экскурсия прошла на одном дыхании. В финале - красивый вид со смотровой площадки)
    Однозначно, рекомендую!
  • А
    Анастасия
    2 июня 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    После посещения данной экскурсии, я отменила все дальнейшие по обзору города. Дмитрий рассказывал с такой самоотдачей, приводя множество интересных фактов
    читать дальше

    и обращая внимание на такие мелочи, на которые мы бы просто не обратили внимание при прогулке. Всегда ждал, чтоб можно было сделать фото, ответил на все интересующие вопросы. Общение очень легкое, интуитивное, открытое, за временем просто не уследили. Заранее написал и уточнил об экскурсии, отвечал в приложении на сообщения быстро. Бонусом посоветовал рестораны и места к посещению.

  • Ю
    Юлиана
    24 мая 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Отличная экскурсия замечательная подача информации, интересно даже местным жителям.
    Очень хотелось бы, чтобы Дмитрий сделал экскурсию по неизвестным заколкам и дворам города =)
  • О
    Оксана
    13 мая 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Замечательная экскурсия: информативно, познавательно, легко, все по делу. Рекомендуем!
  • А
    Антон
    4 марта 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Прекрасно
  • В
    Валентина
    17 февраля 2025
    Знакомьтесь, Красноярск
    Побывали на экскурсии по историческим местам Красноярска и на Караульной горе, в часовне Параскевы Пятницы. Это была незабываемая экскурсия! С
    читать дальше

    нами был гид Дмитрий. Это человек с феноменальными знаниями. Непринужденно и интересно рассказывал нам о городе, отвечал на наши вопросы, показал потаенные уголки, где обращал наше внимание на интересные мелочи. Мы от него были в восторге! Желаем Дмитрию благодарных слушателей!

  • В
    Виолетта
    28 октября 2024
    Знакомьтесь, Красноярск
    Хорошая экскурсия. Организатор хорошо и понятно рассказывал обо всем, было интересно послушать и посмотреть на многие места.
  • Л
    Люба
    28 октября 2024
    Знакомьтесь, Красноярск
    Мы были на экскурсии довольно большой компанией - 7 человек, это как раз про индивидуальный подход гида Дмитрия. Трое взрослых
    читать дальше

    и дети 15, 14, 8 и 7 лет. Экскурсия и детали о городе были интересны каждому участнику, узнали когда как и кем был образован Красноярск и как он менялся за 4 столетия. Были очень интересные места - когда свернув с оживленного проспекта ты оказываешься в дореволюционной России (и там поныне кипит жизнь - живут семьи, работают офисы). Дмитрий интересно рассказывает о городе, точно буду рекомендовать друзьям начинать начинать знакомство с городом вместе с Дмитрием.

  • И
    Инна
    28 октября 2024
    Знакомьтесь, Красноярск
    Экскурсия на одном дыхании!!!
    Очень интересно, понятно, узнала и увидела много нового, уже вечер, а я до сих пор под впечатлением 😍😍😍

    Огромнейшее спасибо 🙏

