Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Ночной Красноярск: экскурсия с панорамными видами и историей
Погрузитесь в атмосферу Красноярска ночью, где история и современность переплетаются под звездным небом
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
7000 ₽ за всё до 2 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборКрасноярская ГЭС и Столбы: Путешествие по величественному Енисею
Исследуйте величие Енисея и красоты Красноярска, узнайте историю ГЭС и Столбов в индивидуальной экскурсии
Начало: У отеля
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
10 134 ₽
12 667 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Ворота Енисея: групповая экскурсия на Красноярскую ГЭС
Познакомьтесь с грандиозным сочетанием природы и техники на экскурсии к Красноярской ГЭС и величественному Енисею
Начало: Около входа в гостиницу Красноярск
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
2500 ₽ за человека
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Красноярск и Дивногорск за один день
Познакомьтесь с историей Красноярска, посетите Караульную гору и Дивногорск. Узнайте о Красноярской ГЭС и насладитесь природой заповедника Столбы
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
11 800 ₽
14 750 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Заповедные места Столбов: из Красноярска
Путешествие к Красноярским Столбам - это не только знакомство с природой, но и возможность узнать себя среди величественных скал и тайги
Начало: Красноярские Столбы
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
2999 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда13 июня 2025Знакомьтесь, КрасноярскДата посещения: 10 июня 2025Дмитрий - замечательный гид! Отличное знание истории Красноярска, феноменальная память гида и исчерпывающий рассказ - все это в сочетании с
- ААнна2 июля 2025Красноярск - чудесный город! Именно такое впечатление оставила экскурсия, которая была проведена Дмитрием. Дмитрий - отличный экскурсовод, который любит свой
- ААнна1 июля 2025Хочу поделиться своим положительным опытом с экскурсоводом Дмитрием. Его профессионализм и увлеченность темой сделали нашу экскурсию незабываемой!
Дмитрий прекрасно владел информацией,
- ЯЯрослав19 июня 2025Отличное мероприятие в формате прогулки. Это действительно знакомство с городом интересное и не принуждённое. Дмитрий рассказывает современным языком об интересных событиях давно минувших дней и нашей современности. Самое большое впечатление произвела скульптура Белой лошади и суслики.
- ЗЗоя7 июня 2025Очень понравилась экскурсия. Полноценное знакомство с городом. В комфортном темпе, много интересного узнали. Идеально подходит для тех кто впервые в городе и хочет побольше узнать чтобы потом продолжить самостоятельное знакомство
- ЕЕлена5 июня 2025Интересный маршрут через центр города. Дмитрий хорошо знает историю и преподносит информацию легко и с юмором. Человек занимается любимым делом и жто сразу видно. Экскурсия прошла на одном дыхании. В финале - красивый вид со смотровой площадки)
Однозначно, рекомендую!
- ААнастасия2 июня 2025После посещения данной экскурсии, я отменила все дальнейшие по обзору города. Дмитрий рассказывал с такой самоотдачей, приводя множество интересных фактов
- ЮЮлиана24 мая 2025Отличная экскурсия замечательная подача информации, интересно даже местным жителям.
Очень хотелось бы, чтобы Дмитрий сделал экскурсию по неизвестным заколкам и дворам города =)
- ООксана13 мая 2025Замечательная экскурсия: информативно, познавательно, легко, все по делу. Рекомендуем!
- ААнтон4 марта 2025Прекрасно
- ВВалентина17 февраля 2025Побывали на экскурсии по историческим местам Красноярска и на Караульной горе, в часовне Параскевы Пятницы. Это была незабываемая экскурсия! С
- ВВиолетта28 октября 2024Хорошая экскурсия. Организатор хорошо и понятно рассказывал обо всем, было интересно послушать и посмотреть на многие места.
- ЛЛюба28 октября 2024Мы были на экскурсии довольно большой компанией - 7 человек, это как раз про индивидуальный подход гида Дмитрия. Трое взрослых
- ИИнна28 октября 2024Экскурсия на одном дыхании!!!
Очень интересно, понятно, узнала и увидела много нового, уже вечер, а я до сих пор под впечатлением 😍😍😍
Огромнейшее спасибо 🙏
