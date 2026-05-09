читать дальше уменьшить

фактов о столбизме и альпинизме, благодаря чему прогулка получилась не только очень красивой, но и познавательной. Она провела по таким местам, куда я бы сама точно не решилась пойти, и помогала проходить сложные, местами ещё заснеженные участки маршрута.



Отдельно хочу отметить её ответственное и внимательное отношение: Александра забрала меня на своей машине и отвезла обратно, всё было организовано очень комфортно и спокойно.



Спасибо за качественный подход, заботу о безопасности и прекрасные впечатления от экскурсии!