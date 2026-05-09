Откройте для себя одно из самых завораживающих чудес Сибири — Манскую петлю — место, где могучая река Мана обнимает скалистые берега и густые таёжные леса! Это не просто маршрут — это прикосновение к природе, её силе, свободе и первозданной красоте. Вы пройдёте 12 км, побываете на смотровых, отвлечётесь от забот и отдохнёте от городской суеты.
Описание экскурсии
- Выезд из Красноярска и дорога до посёлка Усть-Мана (около 20 км)
- Пеший маршрут вдоль Маны или альтернатива — лодка (по желанию, оплачивается отдельно)
- Подъём на смотровую — есть лестницы и страховочные канаты
- Обзорная площадка с видом на Манскую петлю
- Пикник с панорамным видом — возьмите с собой чай и перекус
По пути расскажу, какой фильм снимали в этих местах. Вы узнаете о легендах и истории Манского хребта и значении реки в экономике Красноярского края.
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — от 4 до 6 часов. Протяжённость маршрута — 12 км, есть участки с крутыми подъёмами
- Уровень сложности — средний (подходит для активных путешественников и семей с детьми от 8 лет)
- До места старта пешего маршрута поедем на легковом автомобиле
- Отдельно по желанию оплачивается лодка — 1000–1500 ₽
- Могу смонтировать красивый видеоролик о вашем походе — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Красноярске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 443 туристов
Я переехала в Красноярск несколько лет назад и сразу же почувствовала себя дома. Хотите полюбить сибирский лес так же глубоко, как я? Отправляйтесь со мной на хайкинг! Мои прогулки посвящены
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу поблагодарить Александру за отличную экскурсию на Красноярские Столбы! По соображениям безопасности маршрут был изменён: вместо Манской петли мы поехали на Столбы, и это оказалось прекрасным решением.
Александра рассказала много интересных
Александра рассказала много интересных
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