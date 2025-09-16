Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Красноярск: путешествие по ключевым местам
Погрузитесь в историю Красноярска, посетив его знаменитые места и насладившись видами с высоты
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия Must-see Красноярска: Исторические сокровища города
Погрузитесь в атмосферу Красноярска: от набережной Енисея до усадьбы Сурикова, в компании опытного гида
Начало: У Театра оперы и балета
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная экскурсия: Скрытые смотровые Красноярска и набережные
Познайте Красноярск с неизведанных сторон: открывайте великолепные виды и тайны города в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: На Предмостной Площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7340 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
В гости к Астафьеву: село Овсянка и смотровая площадка «Царь-рыба»
Окунуться в жизнь и творчество прославленного писателя
Начало: На Театральной площади
Расписание: в воскресенье в 09:30
4 янв в 09:30
11 янв в 09:30
3000 ₽ за человека
-
10%
Водная прогулка
Путешествие в Дивные горы и малую Манскую петлю
Открыть необычные места и захватывающие виды в окрестностях Красноярска и Дивногорска
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
9990 ₽
11 100 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Красноярск
Приглашаем на экскурсию по Красноярску! Узнайте о первых поселенцах, боевом прошлом и мифах города. Посетите ключевые места и насладитесь видами
Начало: У памятника командору Резанову
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Водная прогулка
Красноярск, Дивногорск и Столбы: путешествие за один день
Погрузитесь в историю и красоты Красноярска, ощутите дух приключений в Дивногорске и восхититесь Столбами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 160 ₽
15 200 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Путешествие в село Овсянка из Красноярска
Познакомиться с творчеством Астафьева и восхититься красотой сибирской природы
Начало: На ул. Перенсона
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь16 сентября 2025Все было хорошо!
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в декабре 2025
Сейчас в Красноярске в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3000 до 12 160 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 587 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
