Откройте для себя мифы и легенды Красноярска с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Красноярске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Добро пожаловать в Красноярск
Пешая
27 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
«Памятник «Белая лошадь» — вы узнаете, когда открыли эту скульптурную композицию, какие легенды с ней связаны и что она символизирует»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 3 чел.
Черная сопка - легенды древнего вулкана
На машине
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Черной сопке: тайны потухшего вулкана
Потухший вулкан Кара-Даг в Красноярске: легенды, треккинг и панорамные виды ждут вас на Черной сопке
«Услышите миф о трагической любви пастуха и дочери кизильского бая, а также старинное предание о кладе, спрятанном разбойниками»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 130 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия: Столбизм, история и легенды национального парка
Пешая
На машине
На автобусе
6 часов
Водная прогулка
Авторская экскурсия: Столбизм, история и легенды национального парка
Начало: По договорённости
«Вы узнаете о первых столбистах, их жизни и подвигах, услышите легенды и мифы этих мест»
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 сентября 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    Анастасия замечательный гид с удовольствием провели время, получили интересную и познавательную информацию, маршрут вполне доступен для неподготовленных пешеходов)
  • А
    Антон
    12 августа 2024
    Добро пожаловать в Красноярск
    В субботу побывал на прекрасной экскурсии по городу Красноярску, которую любезно для меня провела Анастасия. Отмечу, что Анастасия, очень хороший
    читать дальше

    гид и прекрасный рассказчик, и за относительно короткое время успела мне показать много красивых мест, и хорошо, что погода этому способствовала (прогнозируемый дождь не состоялся). Интересно, насыщенно и познавательно! Рекомендую!

  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Черная сопка - легенды древнего вулкана
    Ходили на экскурсию вместе с гидом Антоном. Вышло просто чудесно. Антон рассказал много интересных вещей и о местности, и о городе. Также он постоянно поддерживал нас во время самой прогулки. Спасибо огромное за такую чудесную организацию и экскурсию🎉
  • Д
    Дарья
    29 августа 2023
    Черная сопка - легенды древнего вулкана
    Экскурсия понравилась. Маршрут не сложный, подойдëт для людей без опыта походов.
  • Е
    Елена
    6 ноября 2022
    Черная сопка - легенды древнего вулкана
    Маршрут был полностью подстроен под наши "хотелки". Увидели и узнали много нового. А горы в тумане - это особое впечатление! Спасибо Александру.

Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Мифы и легенды»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Красноярск
  2. Черная сопка - легенды древнего вулкана
  3. Авторская экскурсия: Столбизм, история и легенды национального парка
Какие места ещё посмотреть в Красноярске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Красноярские Столбы
  3. Красноярская ГЭС
  4. ГЭС
  5. Набережная
  6. Енисей
  7. Театральная площадь
Сколько стоит экскурсия по Красноярску в октябре 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 8 130. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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