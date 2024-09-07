2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Красноярск: история и красоты города
Приглашаем на увлекательную прогулку по Красноярску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
«Памятник «Белая лошадь» — вы узнаете, когда открыли эту скульптурную композицию, какие легенды с ней связаны и что она символизирует»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Черной сопке: тайны потухшего вулкана
Потухший вулкан Кара-Даг в Красноярске: легенды, треккинг и панорамные виды ждут вас на Черной сопке
«Услышите миф о трагической любви пастуха и дочери кизильского бая, а также старинное предание о кладе, спрятанном разбойниками»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
8 130₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Водная прогулка
Авторская экскурсия: Столбизм, история и легенды национального парка
Начало: По договорённости
«Вы узнаете о первых столбистах, их жизни и подвигах, услышите легенды и мифы этих мест»
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 900₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 сентября 2024Анастасия замечательный гид с удовольствием провели время, получили интересную и познавательную информацию, маршрут вполне доступен для неподготовленных пешеходов)
- ААнтон12 августа 2024В субботу побывал на прекрасной экскурсии по городу Красноярску, которую любезно для меня провела Анастасия. Отмечу, что Анастасия, очень хороший
- ВВалерия5 июня 2024Ходили на экскурсию вместе с гидом Антоном. Вышло просто чудесно. Антон рассказал много интересных вещей и о местности, и о городе. Также он постоянно поддерживал нас во время самой прогулки. Спасибо огромное за такую чудесную организацию и экскурсию🎉
- ДДарья29 августа 2023Экскурсия понравилась. Маршрут не сложный, подойдëт для людей без опыта походов.
- ЕЕлена6 ноября 2022Маршрут был полностью подстроен под наши "хотелки". Увидели и узнали много нового. А горы в тумане - это особое впечатление! Спасибо Александру.
Ответы на вопросы от путешественников по Красноярску в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Красноярску в октябре 2024
Сейчас в Красноярске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 8 130. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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