В субботу побывал на прекрасной экскурсии по городу Красноярску, которую любезно для меня провела Анастасия. Отмечу, что Анастасия, очень хороший

гид и прекрасный рассказчик, и за относительно короткое время успела мне показать много красивых мест, и хорошо, что погода этому способствовала (прогнозируемый дождь не состоялся). Интересно, насыщенно и познавательно! Рекомендую!

В Валерия

Ходили на экскурсию вместе с гидом Антоном. Вышло просто чудесно. Антон рассказал много интересных вещей и о местности, и о городе. Также он постоянно поддерживал нас во время самой прогулки. Спасибо огромное за такую чудесную организацию и экскурсию🎉