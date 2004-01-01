В фанпарке «Бобровый лог» туристы поднимутся по канатно-кресельной дороге на высоту 300 м., посетят специально обустроенные смотровые площадки, откуда виден город 🏙️, увидят панораму Такмаковского района заповедника «Столбы». Затем пешком пройдут 1, 5 км., посетят скальный массив Такмак. Обратно вернутся на смотровую площадку и по канатно-кресельной дороге спустятся в фанпарк «Бобровый лог».

На экскурсии 🧭, посетители узнают, мифическую и геологическую точку зрения о происхождение скал Национального парка "Красноярские Столбы".

Экскурсовод расскажет об уникальном явление лазание по скалам без страховки, называемое Столбизм.

История Столбов не разрывно связана с историей 📖 города Красноярска, поэтому экскурсанты также услышать множество интереснейших фактов связанных с городом Красноярском и его окрестностями.