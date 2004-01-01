  1. Россия
  2. Экскурсии

«Столбы - восьмое чудо света»

Сергей М.
Сергей М. – Гид из Красноярска
«Столбы - восьмое чудо света»
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
«Столбы - восьмое чудо света»
«Столбы - восьмое чудо света»

Что вы увидите

  • Фанпарк «Бобровый лог».
  • заповедника «Столбы»
  • Скала Такмак
В фанпарке «Бобровый лог» туристы поднимутся по канатно-кресельной дороге на высоту 300 м., посетят специально обустроенные смотровые площадки, откуда виден город 🏙️, увидят панораму Такмаковского района заповедника «Столбы». Затем пешком пройдут 1, 5 км., посетят скальный массив Такмак. Обратно вернутся на смотровую площадку и по канатно-кресельной дороге спустятся в фанпарк «Бобровый лог».
На экскурсии 🧭, посетители узнают, мифическую и геологическую точку зрения о происхождение скал Национального парка "Красноярские Столбы".
Экскурсовод расскажет об уникальном явление лазание по скалам без страховки, называемое Столбизм.
История Столбов не разрывно связана с историей 📖 города Красноярска, поэтому экскурсанты также услышать множество интереснейших фактов связанных с городом Красноярском и его окрестностями.
Что входит
  • в стоимость экскурсии входят: услуги транспорта
  • услуги гида.
Что не входит
  • в стоимость не входят: билеты на канатно-кресельную дорогу (взрослый – 280 руб. /чел., детский – 170 руб. /чел. )
Начало и место завершения
🚩 Любой удобный адрес для заказчика
«Столбы - восьмое чудо света»
«Столбы - восьмое чудо света»
«Столбы - восьмое чудо света»
«Столбы - восьмое чудо света»
«Столбы - восьмое чудо света»
«Столбы - восьмое чудо света»
«Столбы - восьмое чудо света»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей М.
Сергей М.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Красноярске

Экскурсия по Красноярску на автомобиле
5 200
6 часов
Экскурсия по Красноярску на автомобиле
142 отзыва
Автомобильный тур по знаковым местам города и красотам соседних поселений
Волшебный день на Красноярских Столбах
скидка20%
От
2250
1 800
9 часов
Волшебный день на Красноярских Столбах
37 отзывов
Посетить неизведанные уголки парка, зарядиться энергией на месте силы и ощутить себя частью природы
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
4 000
6 часов
Красноярские Столбы — на один день в таёжную сказку
27 отзывов
Побывать в одном из красивейших заповедников России и узнать о феномене столбизма
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
скидка20%
6500
5 200
6 часов
Три вершины Красноярска: путешествие по местам силы
14 отзывов
Покорить красивейшие скалы заповедника, ощутить гармонию с природой и услышать истории города
Красноярск и Дивногорск за один день!
скидка10%
5000
4 500
4 часа
Красноярск и Дивногорск за один день!
13 отзывов
Чудеса архитектуры, живописные виды и увлекательные истории на большой обзорной экскурсии
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска
6 200
3 часа
Заповедник «Столбы» — красивейшая природа окрестностей Красноярска
12 отзывов
Поездка в фанпарк «Бобровый лог» с посещением скалы Малый Такмак и сиенитового карьера