Ежедневно с 11:00

Причуды дикой природы и культовое место среди людей

Наша команда, практически живёт на Столбах, поэтому мы с лёгкостью проведём вас к интересным и малоизвестным местам заповедника. А если захотите — выделим время для медитаций, «гамакотерапии» и любых импровизаций под сенью хвойных великанов. Мы знаем здесь каждый лаз — поэтому обо всех интересных объектах вы услышите любопытные истории, легенды или факты. А после прогулки, если захотите, для вас натопят баню.

В Столбам множество маршрутов, а мы с вами пройдёмся по самой живописной из них. Загадочные Перья, Львиные ворота, Первый и Второй столбы — всё это знаменитые локации заповедника и мы обязательно их увидим, но кроме этого мы захватим и менее известные, аутентичные столбы Прадед, Царская калитка, Четвёртый столб, Мухомор и Первенец, а со скалы Дед нам откроется чудный обзор на Красноярск и окрестности.

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