Ежедневно с 11:00

Волшебный день на Красноярских Столбах

Что может быть лучше, чем с дружной компанией отправится в гости к причудливым и таинственным...

5
7 отзывов
Что может быть лучше, чем с дружной компанией отправится в гости к причудливым и таинственным каменным исполинам Красноярским Столбам, уснувшим вечным сном в самом сердце Сибири? Устройте себе перезагрузку в самом сердце тайги, а чистый хвойный воздух, мистические скалы и множество тропинок, опутывающих это место, помогут вам.
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Волшебный день на Красноярских Столбах
Причуды дикой природы и культовое место среди людей
Наша команда, практически живёт на Столбах, поэтому мы с лёгкостью проведём вас к интересным и малоизвестным местам заповедника. А если захотите — выделим время для медитаций, «гамакотерапии» и любых импровизаций под сенью хвойных великанов. Мы знаем здесь каждый лаз — поэтому обо всех интересных объектах вы услышите любопытные истории, легенды или факты. А после прогулки, если захотите, для вас натопят баню.
В Столбам множество маршрутов, а мы с вами пройдёмся по самой живописной из них. Загадочные Перья, Львиные ворота, Первый и Второй столбы — всё это знаменитые локации заповедника и мы обязательно их увидим, но кроме этого мы захватим и менее известные, аутентичные столбы Прадед, Царская калитка, Четвёртый столб, Мухомор и Первенец, а со скалы Дед нам откроется чудный обзор на Красноярск и окрестности.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, а также захватите перекус и чай с собой.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Групповой билет до 5 человек
4 997 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
Свердловская ул., 273, Красноярск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно с 11:00

Александра М.
Александра М.
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