Авторские туры по Красноярскому краю

Туры в городах Красноярского края

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Обзорные по городам

Кемпинг на озере Лама. Знакомство с плато Путорана
Кемпинг на озере Лама. Знакомство с плато Путорана
5
1 отзыв
120000
за чел.
На севере центральной Сибири, к югу от полуострова Таймыр расположен труднодоступный неведомый край — горная страна Путорана. Территория нетронутой пр...
Норильск

Водные прогулки

Вертолетный тур на плато Путорана
Вертолетный тур на плато Путорана
5
3 отзыва
от
330000
за чел.
Хотите увидеть неизведанный край дикой природы? Это словно другая планета, величественная, молчаливая. На вертолете из Норильска вы отправитесь к мест...
Норильск
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
4.7
3 отзыва
147000
за чел.
Знакомство с великими реками Сибири. Главная их них – Енисей-Батюшка. По древней легенде у Енисея есть две красавицы. Одна из них очень свирепая, капр...
Красноярск
Енисейский тур: Енисей и Ангара
Енисейский тур: Енисей и Ангара
5
3 отзыва
36500
за чел.
Непродолжительный комбинированный тур в Енисейск. Город Енисейск называют “музеем под открытым небом”, городская застройка включает в себя 94 памятник...
Енисейск
Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею
Енисейский меридиан. Диксон - Плато Путорана - Круиз по Енисею
4.7
3 отзыва
240700
за чел.
Авторский тур по Сибири. Вас ждет великолепное путешествие в Заполярье, заповедный остров Диксон, древняя культура народов Таймыра, вечные ледники в б...
Диксон
Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
Енисейский меридиан. Диксон - Круиз по Енисею
4.7
3 отзыва
230500
за чел.
В этом туре Вас ждет путешествие в заполярье. Вы посетите остров Диксон, находящийся всего в 2 часах полета от Северного полюса, познакомитесь с культ...
Диксон
Енисейский меридиан. Круиз по Енисею - Плато Путорана - Диксон
Енисейский меридиан. Круиз по Енисею - Плато Путорана - Диксон
4.7
3 отзыва
222000
за чел.
В этом двухнедельном туре вас ждет знакомство с жизнью в Сибири. Вы отправитесь в круиз по Енисею, увидите легендарный узкий каньон, купите «таёжные д...
Диксон
Рыбалка на реках Сибири
Рыбалка на реках Сибири
5
3 отзыва
130000
за чел.
Рыбалка в Сибири привлекает не только любителей, но даже профессионалов. Именно здесь вы сможете насладиться девственной природой, звенящей тишиной и ...
Красноярск
Кемпинг на озере Лама. Знакомство с плато Путорана
Кемпинг на озере Лама. Знакомство с плато Путорана
5
1 отзыв
120000
за чел.
На севере центральной Сибири, к югу от полуострова Таймыр расположен труднодоступный неведомый край — горная страна Путорана. Территория нетронутой пр...
Норильск
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
Круиз по Енисею класса Люкс. Красноярск - Дудинка. Сокращенный маршрут
5
3 отзыва
от
520100
за чел.
Экспедиционный круиз от Красноярска до Дудинки по Енисею – самой большой реке, впадающей в Северный Ледовитый океан. Уникальная местность, древние пос...
Красноярск

Гастрономические туры

Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
Вкусы Енисейской Сибири. Гастрономический тур
5
3 отзыва
76000
за чел.
Вы пройдете путь, сотканный из вкусов и гастрономических впечатлений от Таймыра до Тувы. Путешествие начинается в Красноярске со знакомства с одним из...
Красноярск

Экскурсионные туры на несколько дней

Горный поход на плато Путорана
Горный поход на плато Путорана
5
1 отзыв
125000
за чел.
Плато Путорана — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, по-настоящему удивительное место, непохожее ни на одно другое в мире. Эта страна водопадов, кань...
Норильск
Вертолетный тур на плато Путорана
Вертолетный тур на плато Путорана
5
3 отзыва
от
330000
за чел.
Хотите увидеть неизведанный край дикой природы? Это словно другая планета, величественная, молчаливая. На вертолете из Норильска вы отправитесь к мест...
Норильск
Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады
Авторский пеший тур на плато Путорана. Каньоны и водопады
2.3
3 отзыва
125000
за чел.
Отправьтесь в пешее путешествие в край гор, каньонов и водопадов. От Норильска, затем по воде до места впадения реки Хойси в озеро Лама. Далее пешком ...
Норильск
Сибирские Жемчужины: Шушенское - Енисейск. 11 дней
Сибирские Жемчужины: Шушенское - Енисейск. 11 дней
4.7
3 отзыва
110500
за чел.
Незабываемое путешествие по старинным городам Южной Сибири, удивительным природным достопримечательностям и величественной реке Енисей. За 11 дней Вы ...
Красноярск
Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское
Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское
4.7
3 отзыва
120500
за чел.
Насыщенный и познавательный тур в Красноярский край! За 12 дней путешествия Вы проедете по самым интересным городам и достопримечательностям, познаком...
Красноярск
Лучшее на плато Путорана
Лучшее на плато Путорана
от
270000
за чел.
Плато Путорана – русская Арктика, край тысячи водопадов и заповедных озер. Здесь сохранились места, где в буквальном смысле еще не ступала нога челове...
Норильск
Красоты Красноярского края
Красоты Красноярского края
4.7
3 отзыва
137000
за чел.
Приглашаем Вас отправиться в путешествие по Красноярскому краю – краю таёжных лесов, возвышающихся горных вершин и великих сибирских рек. Этот тур как...
Енисейск
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
Красавицы реки Енисея - Угрюм-река и Ангара
4.7
3 отзыва
147000
за чел.
Знакомство с великими реками Сибири. Главная их них – Енисей-Батюшка. По древней легенде у Енисея есть две красавицы. Одна из них очень свирепая, капр...
Красноярск
Путоранский хит с вертолетом
Путоранский хит с вертолетом
от
440000
за чел.
На севере Красноярского края, за полярным кругом, в географическом центре России расположена жемчужина природы – плато Путорана. Практически не тронут...
Норильск

Последние отзывы о турах по Красноярскому краю

  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Вертолетный тур на плато Путорана
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • М
    Маврина
    30 сентября 2023
    Ергаки. Ночь у Параболы
    Всё Супер!!!
    Всё Супер!!!
  • А
    Алина
    28 сентября 2023
    Ергаки. Ночь у Параболы
    Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
    Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Вертолетный тур на плато Путорана
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия! Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!
    Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самоеВпечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое
  • Н
    Надежда
    13 сентября 2023
    Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
    Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным и очень приятным был пикник на острове Ангары. Очень понравился Енисейск и Красноярск. Люди живут там открытые и сердечные, говорят на правильном русском языке (без всяких слов- паразитов). Очень понравились Алена(наш гид), Вадим (капитан судна на Ламу), экскурсовод в Енисейске. Что улучшить: не стоит водить людей под проливным дождем на экскурсии по городу Норильск(лучше повозить в такую погоду в автобусе) Экскурсовод в Красноярске был мало интересен. А в целом, прекрасное путешествие!
    Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданнымПрекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным
  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское
    Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
  • А
    Андрей
    30 августа 2023
    Сибирские Жемчужины: Енисейск - Шушенское
    Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.
  • Д
    Дмитрий
    28 августа 2023
    Енисейский тур: Енисей и Ангара
    Большое Вам спасибо за организацию данного тура. Всё было на высоком уровне. Получил громадное удовольствие от данного путешествия. Задачу, которую перед собой ставил, благодаря Вам выполнена) Ещё раз спасибо!) В следующее путешествие только с Вашей компанией!)
  • Н
    Надежда
    3 августа 2023
    Круиз по Енисею. Диксон - Плато Путорана
    Александра, спасибо Вам большое за помощь в оформлении путёвок по туру: Диксон-Плато Путорана-Енисей! Мы под большим впечатлением от замечательного и во многом интересного тура. Тёплый приём на холодном Диксона! Колорит старинного Енисейска! Красивейшие водопады плато Путорана! Комфортабельный круиз по Енисею и говорливая красавица Ангара! Всем организаторам -СПАСИБО!!! 🚁⛴✈️🌈🌏
  • Е
    Егорова
    29 июля 2023
    Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
    Интересно, насыщенно
  • А
    Александр
    18 июля 2023
    Ергаки. Ночь у Параболы
    Всё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погоды.
    Всё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погодыВсё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погодыВсё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погодыВсё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погоды
  • С
    Светлана
    31 марта 2023
    Вертолетный тур на плато Путорана
    Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
  • Ю
    Юлия
    11 августа 2022
    Затерянный мир Сибири. От Норильска до Красноярска. Плато Путорана
    Если Вы не боитесь комаров и холодных ветров, то приезжайте в Красноярский край! Уверяю, Вы ни разу об этом не пожалеете.
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