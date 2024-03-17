Туры в городах Красноярского края
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Красноярском крае или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Обзорные по городам
5
1 отзыв
120000
₽
за чел.
На севере центральной Сибири, к югу от полуострова Таймыр расположен труднодоступный неведомый край — горная страна Путорана. Территория нетронутой пр...
Водные прогулки
5
3 отзыва
от
330000
₽
за чел.
Хотите увидеть неизведанный край дикой природы? Это словно другая планета, величественная, молчаливая. На вертолете из Норильска вы отправитесь к мест...
4.7
3 отзыва
147000
₽
за чел.
Знакомство с великими реками Сибири. Главная их них – Енисей-Батюшка. По древней легенде у Енисея есть две красавицы. Одна из них очень свирепая, капр...
5
3 отзыва
36500
₽
за чел.
Непродолжительный комбинированный тур в Енисейск. Город Енисейск называют “музеем под открытым небом”, городская застройка включает в себя 94 памятник...
4.7
3 отзыва
240700
₽
за чел.
Авторский тур по Сибири. Вас ждет великолепное путешествие в Заполярье, заповедный остров Диксон, древняя культура народов Таймыра, вечные ледники в б...
4.7
3 отзыва
230500
₽
за чел.
В этом туре Вас ждет путешествие в заполярье. Вы посетите остров Диксон, находящийся всего в 2 часах полета от Северного полюса, познакомитесь с культ...
4.7
3 отзыва
222000
₽
за чел.
В этом двухнедельном туре вас ждет знакомство с жизнью в Сибири. Вы отправитесь в круиз по Енисею, увидите легендарный узкий каньон, купите «таёжные д...
5
3 отзыва
130000
₽
за чел.
Рыбалка в Сибири привлекает не только любителей, но даже профессионалов. Именно здесь вы сможете насладиться девственной природой, звенящей тишиной и ...
5
1 отзыв
120000
₽
за чел.
На севере центральной Сибири, к югу от полуострова Таймыр расположен труднодоступный неведомый край — горная страна Путорана. Территория нетронутой пр...
5
3 отзыва
от
520100
₽
за чел.
Экспедиционный круиз от Красноярска до Дудинки по Енисею – самой большой реке, впадающей в Северный Ледовитый океан. Уникальная местность, древние пос...
Гастрономические туры
5
3 отзыва
76000
₽
за чел.
Вы пройдете путь, сотканный из вкусов и гастрономических впечатлений от Таймыра до Тувы. Путешествие начинается в Красноярске со знакомства с одним из...
Экскурсионные туры на несколько дней
5
1 отзыв
125000
₽
за чел.
Плато Путорана — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, по-настоящему удивительное место, непохожее ни на одно другое в мире. Эта страна водопадов, кань...
5
3 отзыва
от
330000
₽
за чел.
Хотите увидеть неизведанный край дикой природы? Это словно другая планета, величественная, молчаливая. На вертолете из Норильска вы отправитесь к мест...
2.3
3 отзыва
125000
₽
за чел.
Отправьтесь в пешее путешествие в край гор, каньонов и водопадов. От Норильска, затем по воде до места впадения реки Хойси в озеро Лама. Далее пешком ...
4.7
3 отзыва
110500
₽
за чел.
Незабываемое путешествие по старинным городам Южной Сибири, удивительным природным достопримечательностям и величественной реке Енисей. За 11 дней Вы ...
4.7
3 отзыва
120500
₽
за чел.
Насыщенный и познавательный тур в Красноярский край! За 12 дней путешествия Вы проедете по самым интересным городам и достопримечательностям, познаком...
от
270000
₽
за чел.
Плато Путорана – русская Арктика, край тысячи водопадов и заповедных озер. Здесь сохранились места, где в буквальном смысле еще не ступала нога челове...
4.7
3 отзыва
137000
₽
за чел.
Приглашаем Вас отправиться в путешествие по Красноярскому краю – краю таёжных лесов, возвышающихся горных вершин и великих сибирских рек. Этот тур как...
4.7
3 отзыва
147000
₽
за чел.
Знакомство с великими реками Сибири. Главная их них – Енисей-Батюшка. По древней легенде у Енисея есть две красавицы. Одна из них очень свирепая, капр...
от
440000
₽
за чел.
На севере Красноярского края, за полярным кругом, в географическом центре России расположена жемчужина природы – плато Путорана. Практически не тронут...
Последние отзывы о турах по Красноярскому краю
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ММаврина30 сентября 2023Ергаки. Ночь у ПараболыВсё Супер!!!
- ААлина28 сентября 2023Ергаки. Ночь у ПараболыЕсли под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
- ООксана23 сентября 2023Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
- ННадежда13 сентября 2023Впечатления яркие, запоминающиеся. Я волновалась по поводу мошки и комаров, но все нормально. Конец августа- самое благодатное время для путешествия! Маршрут умеренно сложный: присутствие в нашей команде туристов дамы 84 лет очень настраивал на позитив и оптимизм в преодолении незначительных трудностей. К поездке однозначно рекомендую!
- ННадежда13 сентября 2023Прекрасная поездка: много ярких и различных впечатлений. Самое запоминающее это, конечно, озеро Лама, красавец Енисей, неожиданным и очень приятным был пикник на острове Ангары. Очень понравился Енисейск и Красноярск. Люди живут там открытые и сердечные, говорят на правильном русском языке (без всяких слов- паразитов). Очень понравились Алена(наш гид), Вадим (капитан судна на Ламу), экскурсовод в Енисейске. Что улучшить: не стоит водить людей под проливным дождем на экскурсии по городу Норильск(лучше повозить в такую погоду в автобусе) Экскурсовод в Красноярске был мало интересен. А в целом, прекрасное путешествие!
- ММарина8 сентября 2023Организатор принимающая сторона. Наш гид Анна Николаевна- отдельное СПАСИБО! Все организовано на отлично. Масса информации. Благодаря Анне Николаевне в группе сложились прекрасные отношения. Всей нашей группе - спасибо!
- ААндрей30 августа 2023Всё хорошо, только мелкие вещи - один шофер в Норильске был на мой взгляд не очень здоров для выполнения своей работы, ну и стоимость каюты Люкс на теплоходе была очень высокой, но это больше про отсутствие конкуренции в регионе. Основная сопровождающая до Красноярска Наталья была замечательная, от того в самом Красноярске организация поездок вокруг казалась уже не на отлично, а на хорошо.
- ДДмитрий28 августа 2023Большое Вам спасибо за организацию данного тура. Всё было на высоком уровне. Получил громадное удовольствие от данного путешествия. Задачу, которую перед собой ставил, благодаря Вам выполнена) Ещё раз спасибо!) В следующее путешествие только с Вашей компанией!)
- ННадежда3 августа 2023Круиз по Енисею. Диксон - Плато ПуторанаАлександра, спасибо Вам большое за помощь в оформлении путёвок по туру: Диксон-Плато Путорана-Енисей! Мы под большим впечатлением от замечательного и во многом интересного тура. Тёплый приём на холодном Диксона! Колорит старинного Енисейска! Красивейшие водопады плато Путорана! Комфортабельный круиз по Енисею и говорливая красавица Ангара! Всем организаторам -СПАСИБО!!! 🚁⛴✈️🌈🌏
- ЕЕгорова29 июля 2023Интересно, насыщенно
- ААлександр18 июля 2023Ергаки. Ночь у ПараболыВсё было здорово! Гиды Алёна и Леонид молодцы! Анжела повар супер мы всегда были накормлены не смотря на капризы погоды.
- ССветлана31 марта 2023Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
- ЮЮлия11 августа 2022Если Вы не боитесь комаров и холодных ветров, то приезжайте в Красноярский край! Уверяю, Вы ни разу об этом не пожалеете.