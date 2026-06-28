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график по погоде. Согласовали, согласился. Прислала подробный план с фотографиями как найти их причал. Приехали заранее, погуляли. В назначенное время к катеру подошёл Михаил. Всё толково объяснил, и мы тронулись. Дальше всё как в описании. Маяк, форты. Мне, а главное моей жене всё очень понравилось. Михаил интересный рассказчик, и как мне показалось очень любит Родину. После рейса зашли музей ВМФ. Это надо видеть, потрясающе! Впрочем, это уже другая история. Рекомендуем!