Какая цитадель наиболее неприступная? Гибралтар? Мальта? А может Кронштадт? Этот катерный маршрут расскажет как необитаемый остров Котлин стал одной из самых значительных морских крепостей мира.

За 3 часа, на скоростном 6-местном катере или комфортом 12-местном теплоходе, мы покажем вам 5 кронштадтских фортов, 4 из которых доступны только с воды: "Великий князь Константин", «Александр (Чумной)», «Кроншлот», «Император Петр I», «3-й Южный (Милютин)».

Сделаем высадки на фортах Милютин и Павел, а если повезет - поднимемся по винтовой лестнице настоящего маяка!

Обладатель звания "Лучший гид России 2017 по версии Русского Географического Общества" Даниил Жмаев, ответит на все ваши вопросы и поведает истории Кронштадтских фортов