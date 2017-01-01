От Гибралтара до Кронштадта: история морских крепостей на катере

От Гибралтара до Кронштадта

4.8
5 отзывов
Большая экскурсия на скоростном катере по акватории Кронштадта.

Авторский рассказ о мировых цитаделях.

О том, как необитаемый остров Котлин с лёгкой руки Петра I стал одной из самых значительных морских крепостей мира.

Вы увидите пять фортов Кронштадта, из которых четыре доступны только с воды: «Великий князь Константин», «Александр (Чумной)», «Кроншлот», «Император Петр I» и «3-й Южный (Милютин)».

Также вы высадитесь на остров с крепостью и побываете на маяке.
От Гибралтара до Кронштадта: история морских крепостей на катере
От Гибралтара до Кронштадта: история морских крепостей на катере
От Гибралтара до Кронштадта: история морских крепостей на катере
От Гибралтара до Кронштадта: история морских крепостей на катере
От Гибралтара до Кронштадта: история морских крепостей на катере
От Гибралтара до Кронштадта: история морских крепостей на катере

Что вы увидите 🤩

  • доступ с воды к фортам:
  • Великий князь Константин
  • Александр (Чумной)
  • Кроншлот
  • Император Петр I
  • 3-й Южный (Милютин)
  • высадки на фортах:
  • Милютин и Павел
Какая цитадель наиболее неприступная? Гибралтар? Мальта? А может Кронштадт? Этот катерный маршрут расскажет как необитаемый остров Котлин стал одной из самых значительных морских крепостей мира.
За 3 часа, на скоростном 6-местном катере или комфортом 12-местном теплоходе, мы покажем вам 5 кронштадтских фортов, 4 из которых доступны только с воды: "Великий князь Константин", «Александр (Чумной)», «Кроншлот», «Император Петр I», «3-й Южный (Милютин)».
Сделаем высадки на фортах Милютин и Павел, а если повезет - поднимемся по винтовой лестнице настоящего маяка!
Обладатель звания "Лучший гид России 2017 по версии Русского Географического Общества" Даниил Жмаев, ответит на все ваши вопросы и поведает истории Кронштадтских фортов
🚩 Начало и место завершения: Форт Константин
 Что входит
  • Услуги талантливой команды, любящей свое дело
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном теплоходе/катере
  • Авторский рассказ от высококлассного экскурсовода, любящего свое дело
 Что не входит
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
  • Личные расходы туриста
Важная информация
Форма одежды - спортивная
Время проведения: Ежедневно в 11:00, 14:00, 17:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Даниил Ж.
Даниил Ж.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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