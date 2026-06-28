Большая экскурсия на скоростном катере по акватории Кронштадта. Авторский рассказ о мировых цитаделях.
О том, как необитаемый остров Котлин с лёгкой руки Петра I стал одной из самых значительных морских крепостей
О том, как необитаемый остров Котлин с лёгкой руки Петра I стал одной из самых значительных морских крепостей
Описание экскурсииКакая цитадель наиболее неприступная? Гибралтар? Мальта? А может Кронштадт? Этот катерный маршрут расскажет как необитаемый остров Котлин стал одной из самых значительных морских крепостей мира. За 2.5 часа, на скоростном 6-местном катере или комфортом 12-местном теплоходе, мы покажем вам 5 кронштадтских фортов, 4 из которых доступны только с воды:"Великий князь Константин", «Александр (Чумной)», «Кроншлот», «Император Петр I», «3-й Южный (Милютин)». Сделаем высадки на двух фортах идеально дополняющих друг друга: когда-то самом большом Павле 1 и отлично сохранившемся Графе Милютине Важная информация: Форма одежды: спортивная.
Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Доступ с воды к фортам:
- Великий князь Константин
- Александр (Чумной)
- Кроншлот
- Император Петр I
- 3-й Южный (Милютин)
- Высадки на фортах:
- Милютин и Павел
Что включено
- Авторский рассказ от экскурсовода, любящего свое дело
- Транспортное обслуживание на комфортабельном теплоходе/катере
Что не входит в цену
- Входные билеты на форты (200р/чел Павел, 450р/чел Милютин)
- Возьмите с собой воду и легкий перекус
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Место начала и завершения?
Кронштадт, территория форта Петр 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Форма одежды: спортивная
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 133 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Очень понравилась экскурсия! Отдельная благодарность нашему капитану и гиду Платону, за интересный рассказ и галантность! Буду рекомендовать.
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Ю
Спасибо! Впечатления очень приятные!
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А
Спасибо большое за интересную и содержательную экскурсию. Время с вами пролетело не заметно. С удовольствие рекомендуем вас всем
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Н
Очень крутая экскурсия, а главное долгая и интересная. Всё рассказали и показали.
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Ю
Потрясающая экскурсия, очень насыщенная и локациями, и информацией! Нас была большая компания, в т. ч. 4 ребенка от 6 до 12 лет. В восторге остались все без исключения:) Экскурсовод Михаил - умный харизматичный мужчина, отлично поет:))!
Огромная благодарность за прекрасные впечатления!!!
Огромная благодарность за прекрасные впечатления!!!
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A
Давно собирались. И вот он погожий денек 02.07. Забронировал вечером 01.07 три места на 16:00. Сделал предоплату. Почти сразу перезвонила менеджер Марина. Предложила перенести на 12:30. У них сдвинулся весь
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