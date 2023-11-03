Ира — ваш гид в Кронштадте

Привет! Меня зовут Ира! Я родилась в Кронштадте, росла здесь и наблюдала за тем, как меняется город. Изучала его историю, всегда участвовала в его культурной жизни: фотографировала и выставляла свои работы на выставках, писала статьи в местной газете «Кронштадтский вестник», изучала историю города в архивах и библиотеках, выступала на конференциях и лекциях, несколько лет работала в одном из музеев Кронштадта. Я училась в РГПУ им. А. И. Герцена на кафедре методики обучения истории и обществознанию, но если говорить проще, я — краевед. Я люблю город и всегда радуюсь открытиям — когда совершаю их сама или со своими путешественниками, всегда!

Задать вопрос