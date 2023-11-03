Гастрономический Кронштадт

Через окошко увидеть, как делают сушки на хлебзаводе, и узнать, почему в 19 веке лечили пивом

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Погрузитесь в гастрономическую историю города-порта! Возле хлебного завода вы ощутите сладкий аромат булочек и через окно увидите плывущие по конвейеру сушки-малышки. Рассмотрите памятник колюшке, которая спасла город в блокаду.

Узнаете, где Пётр I занимался огородничеством и почему в 18–19 веках ананасы в Кронштадте появлялись раньше, чем в Петербурге.
Гастрономический Кронштадт
Гастрономический Кронштадт
Гастрономический Кронштадт
Гастрономический Кронштадт
Гастрономический Кронштадт
Гастрономический Кронштадт
Гастрономический Кронштадт
Гастрономический Кронштадт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите корабельный котёл, который в 18 веке стал частью герба Кронштадта, и самый большой холодильник на острове Котлин.
  • Устроите пикник со свежими сушками-малышками в Летнем саду, где Пётр I и его сподвижники занимались огородничеством.
  • Рассмотрите у Синего моста памятник маленькой рыбке колюшке, которая спасла кронштадтцев и ленинградцев в годы блокады.
  • Найдёте на набережной Итальянского пруда Рыбные ряды, здание Таможни и здание Голландской кухни.

Я расскажу:

  • Почему в 18–19 веках ананасы, кофе и специи появлялись в Кронштадте на месяц раньше, чем в Петербурге.
  • Где местные садоводы и огородники выращивают морковь, тыквы, помидоры и жёлтые сливы.
  • Как появился указ «По городу с вёслами не ходить».
  • Зачем в 19 веке в морском госпитале для больных варили пиво.
  • Где в Кронштадте прячется Шанхай и почему живущие там рыбаки соревнуются, у кого при входе в эллинг висит самая грозная щучья пасть.

Организационные детали

  • Кронштадт хорошо открыт всем ветрам, поэтому с собой стоит взять утепление.
  • Сушки входят в стоимость экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Кронштадте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Гастрономические
Памятник колюшке
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