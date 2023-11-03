Через окошко увидеть, как делают сушки на хлебзаводе, и узнать, почему в 19 веке лечили пивом
Погрузитесь в гастрономическую историю города-порта! Возле хлебного завода вы ощутите сладкий аромат булочек и через окно увидите плывущие по конвейеру сушки-малышки. Рассмотрите памятник колюшке, которая спасла город в блокаду.
Узнаете, где Пётр I занимался огородничеством и почему в 18–19 веках ананасы в Кронштадте появлялись раньше, чем в Петербурге.
Узнаете, где Пётр I занимался огородничеством и почему в 18–19 веках ананасы в Кронштадте появлялись раньше, чем в Петербурге.
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Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите корабельный котёл, который в 18 веке стал частью герба Кронштадта, и самый большой холодильник на острове Котлин.
- Устроите пикник со свежими сушками-малышками в Летнем саду, где Пётр I и его сподвижники занимались огородничеством.
- Рассмотрите у Синего моста памятник маленькой рыбке колюшке, которая спасла кронштадтцев и ленинградцев в годы блокады.
- Найдёте на набережной Итальянского пруда Рыбные ряды, здание Таможни и здание Голландской кухни.
Я расскажу:
- Почему в 18–19 веках ананасы, кофе и специи появлялись в Кронштадте на месяц раньше, чем в Петербурге.
- Где местные садоводы и огородники выращивают морковь, тыквы, помидоры и жёлтые сливы.
- Как появился указ «По городу с вёслами не ходить».
- Зачем в 19 веке в морском госпитале для больных варили пиво.
- Где в Кронштадте прячется Шанхай и почему живущие там рыбаки соревнуются, у кого при входе в эллинг висит самая грозная щучья пасть.
Организационные детали
- Кронштадт хорошо открыт всем ветрам, поэтому с собой стоит взять утепление.
- Сушки входят в стоимость экскурсии.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Кронштадте
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ира — ваш гид в Кронштадте
Привет! Меня зовут Ира! Я родилась в Кронштадте, росла здесь и наблюдала за тем, как меняется город. Изучала его историю, всегда участвовала в его культурной жизни: фотографировала и выставляла свои работы на выставках, писала статьи в местной газете «Кронштадтский вестник», изучала историю города в архивах и библиотеках, выступала на конференциях и лекциях, несколько лет работала в одном из музеев Кронштадта. Я училась в РГПУ им. А. И. Герцена на кафедре методики обучения истории и обществознанию, но если говорить проще, я — краевед. Я люблю город и всегда радуюсь открытиям — когда совершаю их сама или со своими путешественниками, всегда!
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