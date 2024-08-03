Гостиный Двор – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Гостиный Двор» в Кронштадте, цены от 550 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Нескучный Кронштадт
Пешая
скидка
10%
31 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
8 авг в 20:00
12 авг в 15:00
59505 355 за всё до 10 чел.
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Пешая
7 отзывов
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
Сегодня в 11:15
Завтра в 11:15
2 250 за человека
Кронштадт - от Петра I до Николая II
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Кронштадт - от Петра I до Николая II
Исследовать город-порт и узнать, как он менялся при разных императорах
Начало: У фонтана в Андреевском сквере
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 августа 2024
    Нескучный Кронштадт
    Познавательная, отлично построенная экскурсия от человека, который хорошо знает и любит Кронштадт. Самые интересные факты о городе мы не только
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    услышали, но и увидели: Алексей провел нас по местам, которые пронизаны историей, всем было очень интересно, даже для ребенка 4 лет нашлось то, что держало его внимание! Время пролетело незаметно! Обязательно порекомендую Алексея всем знакомым!

  • Ю
    Юлия
    3 августа 2024
    Нескучный Кронштадт
    Были на экскурсии с Алексеем! Как же приятно вливаться в атмосферу города со знающим человеком! Экскурсия динамичная, интересная, не скучная! Маршрут продуман и последователен! Охвачены все знаковые места чудесного города! Спасибо Алексею!!!
  • О
    Ольга
    3 августа 2024
    Нескучный Кронштадт
    В Кронштадте были впервые, но появилось желание вернуться, благодаря экскурсии, которую проводил Алексей. Город хоть и не большой, но со
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    своей историей и атмосферой. Особенно впечатляет история связанная с мореходством и событиями Великой Отечественной войны. Экскурсия продолжительностью в 2,5 часа пролетела незаметно и познавательно, виды шикарные, рассказчик бесподобный. Рекомендую!

  • К
    Кристина
    21 июля 2024
    Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
    Экскурсия очень понравилась, Ольга - прекрасный гид, действительно любит свой город. Узнали много нового
    Экскурсия очень понравилась, Ольга - прекрасный гид, действительно любит свой город. Узнали много новогоЭкскурсия очень понравилась, Ольга - прекрасный гид, действительно любит свой город. Узнали много новогоЭкскурсия очень понравилась, Ольга - прекрасный гид, действительно любит свой город. Узнали много новогоЭкскурсия очень понравилась, Ольга - прекрасный гид, действительно любит свой город. Узнали много новогоЭкскурсия очень понравилась, Ольга - прекрасный гид, действительно любит свой город. Узнали много нового
  • А
    Антон
    19 июня 2024
    Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
    Экскурсия интересная, экскурсовод Светлана опытный экскурсовод, однако, стоимость для такой экскурсии явно завышена. Данное мероприятие соответствует уровню первичной, ознакомительной экскурсии! Организация не
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    плохая, но не обошлось без шероховатостей. Организаторы все время на связи, но порой не учитывают реальной ситуации! В нашем случае получилось так, что нам пришлось торопиться к указанному времени, однако сама экскурсовод задержалась на 15 мин, хотя сказала что ждать нас у них не будет возможности. Связавшись с руководителем - там даже не поняли, что мы присоединяемся к экскурсии по пути, да и нам это стало известно уже непосредственно на экскурсии! Экскурсия начиналась в Петербурге, а мы уже присоединились в Кронштадте. И соответсвенно заканчивалась тоже в Петербурге. Вообщем как то непонятно и об этом мы узнали уже позже. Организаторы об этом мне ничего не сообщали. Кроме того, стоимость такой экскурсии непосредственно за сутки до срока - была ниже на 1000 р с человека.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Гостиный Двор»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Итальянский дворец
  7. Форт Александр
  8. Форт Павел
  9. Гостиный Двор
  10. Адмиралтейство
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в августе 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Гостиный Двор" можно забронировать 3 экскурсии от 550 до 5 355 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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