Э Элла Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе) Спасибо Лере за очень интересную экскурсию!

Б Бушуев Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе) Всё понравилось. Прекрасный город. Великолепная работа экскурсовода. Время пролетело быстро и с пользой. Узнали много интересного. Большое спасибо!

М Марина Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе) Лера, это просто находка для увлекающихся туристов- всё по полочкам, последовательно, но в то же время живой диалог и позитивные эмоции от общения! Советы, направления для следующих путешествий очень ценны и полезны)

Е Елена Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе) С Лерой мы не провели экскурсию, так как при встрече выяснилось, что за день до этого уже побывали на такой же экскурсии, но с другим гидом!

Не взяла с нас оплату и порекомендовала множество замечательных мест, куда можно добраться самостоятельно.

Спасибо большое

М Мария Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе)

Не думала, что вообще возможно сделать читать дальше экскурсию интересной такому разновозрастному составу. Ожидала, что младший ничего не поймёт, а взрослые будут не особо вовлечены.

Но Лера смогла заинтересовать и вовлечь всех. Стиль общения, подача материала - харизматично, интересно, с юмором.

Дети ещё несколько дней с восторгом делились кто, что запомнил.

Искренне рекомендую Были на экскурсии 2 взрослых с 3мя детьми 13 лет, 9 лет и 5 лет.Не думала, что вообще возможно сделать

С Светлана Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе)



Особенно хочется отметить умение подавать информацию. Энергия, эрудиция и любовь к читать дальше своему делу чувствуется в каждом слове. Сложные исторические факты становились понятными, а прогулка по улицам Кронштадта наполнилась особым смыслом.



Самое главное впечатление: нам настолько понравилось, что совершенно не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Обязательно встретимся еще раз на других ваших экскурсиях! Хочу выразить Валерии огромную благодарность за интересную и познавательную экскурсию.Особенно хочется отметить умение подавать информацию. Энергия, эрудиция и любовь к

З Зорина Маячный Кронштадт Все прошло отлично. Ольга отличный экскурсовод. Нас было 8 человек из них 5 детей-мальчишек, им было все понятно и интересно. Рекомендую.

П Полина Маячный Кронштадт Прекрасная содержательная и интересная живая экскурсия с Ириной! Кронштадт открылся совсем с другой стороны и очень хочется вернутся в другие времена года! Рекомендую Ирину как прекрасного краеведа, приятную девушку и великолепного рассказчика!

Ю Юлия Маячный Кронштадт читать дальше о людях! Ирина с таким яркими и воодушевленными глазами, с таким вовлекающим интересом и энергией так много рассказала и показала нам. . приедем летом! Ирина, спасибо! Дальше больше! ❤️ 2 часа? Экскурсия? О нет! Это удивительное путешествие с одним из самых прекрасных и знающих людей о маяках, о городе,

М Марина Маячный Кронштадт 👍👍👍👍

Т Татьяна Маячный Кронштадт Экскурсия была прекрасной, увлеченный гид Ирина, знает все о мире маяков. Благодарим за погружение)

Е Елена Маячный Кронштадт читать дальше нашу дату. Ира не только не отменила, но ещё и сумела на ходу перестроить маршрут, рассказывала очень интересно, увлекательно и с любовью к теме и к своему городу) Экскурсия очень понравилась мне и сыну 11 лет. Не каждый гид согласится проводить экскурсию в такую непогоду, которая пришлась на

М Мария Маячный Кронштадт



Мы читать дальше подсмотрели (тут на Трипстере в отзывах) идею, что можно объединить сразу же две темы - про Маяки и Еду. Это оказалось отличной идеей! Прогулка вышла долгой (как и мечтали) и насыщенной впечатлениями.



В Кронштадте мы (семья с 2 детьми) бывали много раз, а с экскурсией впервые. Столько познавательного и увлекательного увидели, услышали, попробовали! Да-да, кронштадские сушки мммм какие вкусные! Особенно рядом со зданием, где их готовят. Детям было важно все, связанное с кулинарной составляющей прогулки и рассказов, а папе - маячные истории.



Спасибо огромное, Ира!

Рекомендуем от всей души! Спасибо огромное за чудесный день в Кронштадте. За Маяки, рассказы, небо и воду, секретные замочные скважины и личные важные истории!Мы

Г Галя Маячный Кронштадт читать дальше глаза, она имея глубокие знания еще и наглядно и доступно может их донести… (и бинокль за спиной для туристов носит)… Очень рекомендую! А сама, если будет возможность,возьму еще и другую экскурсию Иры. Чтобы так увлекательно рассказывать о чем-то, надо быть влюбленным в то,чем ты занят… Ира, это тот человек, у которого горят

К Калачикова Маячный Кронштадт читать дальше Ирина - удивительно светлый человек. Этот ее свет, ее энергия и радость заряжали и экскурсантов.

Мы рады,что с городом нас знакомила Ирина. Рады,что она встретилась на нашем пути!!! Спасибо!!!! Кронштадт нам показала лучший экскурсовод. Глубоко, интересно, ярко вела Ирина свой рассказ. Она сумела сделать так,что мы влюбились в город.

А Алексей Маячный Кронштадт Ирина провела нам отличную экскурсию, отлично рассказала про город и его историю, подробно ответила на все вопросы. Она также дала хорошие рекомендации по местным заведения и другим местам.

Д Дарья Маячный Кронштадт читать дальше маяках абсолютно все!! И не только о них, рассказывает с огромным желанием и душой, невероятно эрудированная девушка!! Экскурсия в самое сердце, огромное спасибо! Посетить Кронштадт захотелось сразу, когда увидела экскурсию Ирины! Такого не встретите на общих обзорных экскурсиях по городу. Ирина знает о

Н Наталия Маячный Кронштадт Ирина помогла нам влюбиться в Кронштад. Планировали провести пару часов, а задержались на 10 часов. И очень хочется вернуться. Ирина с легкостью отвечала на все наши вопросы. Ее знания поражают. Спасибо огромное)