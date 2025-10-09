Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Кронштадте

Найдено 7 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Кронштадте, цены от 1588 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
Пешая
3 часа
43 отзыва
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В парке «Остров фортов»
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
8667 ₽ за всё до 6 чел.
Маячный Кронштадт
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Маячный Кронштадт: путешествие по истории маяков и мореплавания
Откройте для себя удивительный мир маяков Кронштадта в компании эксперта по фарологии. Уникальный опыт и незабываемые истории ждут вас
Начало: Г. Кронштадт, ул. Макаровская
1 фев в 11:00
2 фев в 12:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия по парку «Остров фортов» в Кронштадте
Пешая
2 часа
9 отзывов
Квест
до 6 чел.
Квест в парке «Остров фортов»
Увлекательное приключение в Кронштадте! Узнайте, как строили форты, завяжите морской узел и найдите сокровище. Присоединяйтесь к морской истории
Начало: В парке «Остров фортов»
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
6667 ₽ за всё до 6 чел.
Понять величие Кронштадта
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять величие Кронштадта
На этой экскурсии вы узнаете о роли Кронштадта в истории России, познакомитесь с великими мореплавателями и увидите знаковые памятники
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Видеоэкскурсия по Кронштадту
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Видеоэкскурсия по Кронштадту
Погрузитесь в историю Кронштадта с видеоэкскурсией! Самостоятельно исследуйте город, узнайте его тайны и насладитесь уникальными видами
Начало: В Андреевском саду
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1588 ₽ за всё до 20 чел.
Веб-квест по Кронштадту в вашем телефоне
Пешая
3 часа
11 отзывов
Квест
до 4 чел.
Веб-квест по Кронштадту в вашем телефоне
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кронштадту с веб-квестом. Ваш телефон станет гидом, а задания - ключом к разгадке тайн города
Начало: У Андреевского сада
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1985 ₽ за всё до 4 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе)
Пешая
2.5 часа
-
10%
7 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
Откройте для себя Кронштадт, город-остров с богатой морской историей. Прогулка по историческим местам и знакомство с величественным Морским собором
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
13 янв в 11:30
14 янв в 11:30
1620 ₽1800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элла
    9 октября 2025
    Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе)
    Спасибо Лере за очень интересную экскурсию!
  • Д
    Денис
    26 сентября 2025
    Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе)
    Экскурсия понравилась❤️ рекомендую🥳🥳
    Экскурсия понравилась❤️ рекомендую🥳🥳
  • Б
    Бушуев
    6 сентября 2025
    Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе)
    Всё понравилось. Прекрасный город. Великолепная работа экскурсовода. Время пролетело быстро и с пользой. Узнали много интересного. Большое спасибо!
  • М
    Марина
    25 августа 2025
    Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе)
    Лера, это просто находка для увлекающихся туристов- всё по полочкам, последовательно, но в то же время живой диалог и позитивные эмоции от общения! Советы, направления для следующих путешествий очень ценны и полезны)
    Лера, это просто находка для увлекающихся туристов- всё по полочкам, последовательно, но в то же время живой диалог и позитивные эмоции от общения! Советы, направления для следующих путешествий очень ценны и полезны)
  • Е
    Елена
    14 августа 2025
    Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе)
    С Лерой мы не провели экскурсию, так как при встрече выяснилось, что за день до этого уже побывали на такой же экскурсии, но с другим гидом!
    Не взяла с нас оплату и порекомендовала множество замечательных мест, куда можно добраться самостоятельно.
    Спасибо большое
  • М
    Мария
    11 августа 2025
    Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе)
    Были на экскурсии 2 взрослых с 3мя детьми 13 лет, 9 лет и 5 лет.
    Не думала, что вообще возможно сделать
    экскурсию интересной такому разновозрастному составу. Ожидала, что младший ничего не поймёт, а взрослые будут не особо вовлечены.
    Но Лера смогла заинтересовать и вовлечь всех. Стиль общения, подача материала - харизматично, интересно, с юмором.
    Дети ещё несколько дней с восторгом делились кто, что запомнил.
    Искренне рекомендую

  • С
    Светлана
    6 августа 2025
    Кронштадт - хранитель морского флота! (в мини-группе)
    Хочу выразить Валерии огромную благодарность за интересную и познавательную экскурсию.

    Особенно хочется отметить умение подавать информацию. Энергия, эрудиция и любовь к
    своему делу чувствуется в каждом слове. Сложные исторические факты становились понятными, а прогулка по улицам Кронштадта наполнилась особым смыслом.

    Самое главное впечатление: нам настолько понравилось, что совершенно не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Обязательно встретимся еще раз на других ваших экскурсиях!

  • З
    Зорина
    8 июля 2025
    Маячный Кронштадт
    Все прошло отлично. Ольга отличный экскурсовод. Нас было 8 человек из них 5 детей-мальчишек, им было все понятно и интересно. Рекомендую.
  • П
    Полина
    10 февраля 2025
    Маячный Кронштадт
    Прекрасная содержательная и интересная живая экскурсия с Ириной! Кронштадт открылся совсем с другой стороны и очень хочется вернутся в другие времена года! Рекомендую Ирину как прекрасного краеведа, приятную девушку и великолепного рассказчика!
    Прекрасная содержательная и интересная живая экскурсия с Ириной! Кронштадт открылся совсем с другой стороны и очень хочется вернутся в другие времена года! Рекомендую Ирину как прекрасного краеведа, приятную девушку и великолепного рассказчика!
  • Ю
    Юлия
    11 января 2025
    Маячный Кронштадт
    2 часа? Экскурсия? О нет! Это удивительное путешествие с одним из самых прекрасных и знающих людей о маяках, о городе,
    о людях! Ирина с таким яркими и воодушевленными глазами, с таким вовлекающим интересом и энергией так много рассказала и показала нам. . приедем летом! Ирина, спасибо! Дальше больше! ❤️

  • М
    Марина
    25 октября 2024
    Маячный Кронштадт
    👍👍👍👍
  • Т
    Татьяна
    6 сентября 2024
    Маячный Кронштадт
    Экскурсия была прекрасной, увлеченный гид Ирина, знает все о мире маяков. Благодарим за погружение)
  • Е
    Елена
    25 августа 2024
    Маячный Кронштадт
    Экскурсия очень понравилась мне и сыну 11 лет. Не каждый гид согласится проводить экскурсию в такую непогоду, которая пришлась на
    нашу дату. Ира не только не отменила, но ещё и сумела на ходу перестроить маршрут, рассказывала очень интересно, увлекательно и с любовью к теме и к своему городу)

  • М
    Мария
    19 августа 2024
    Маячный Кронштадт
    Спасибо огромное за чудесный день в Кронштадте. За Маяки, рассказы, небо и воду, секретные замочные скважины и личные важные истории!

    Мы
    подсмотрели (тут на Трипстере в отзывах) идею, что можно объединить сразу же две темы - про Маяки и Еду. Это оказалось отличной идеей! Прогулка вышла долгой (как и мечтали) и насыщенной впечатлениями.

    В Кронштадте мы (семья с 2 детьми) бывали много раз, а с экскурсией впервые. Столько познавательного и увлекательного увидели, услышали, попробовали! Да-да, кронштадские сушки мммм какие вкусные! Особенно рядом со зданием, где их готовят. Детям было важно все, связанное с кулинарной составляющей прогулки и рассказов, а папе - маячные истории.

    Спасибо огромное, Ира!
    Рекомендуем от всей души!

  • Г
    Галя
    9 августа 2024
    Маячный Кронштадт
    Чтобы так увлекательно рассказывать о чем-то, надо быть влюбленным в то,чем ты занят… Ира, это тот человек, у которого горят
    глаза, она имея глубокие знания еще и наглядно и доступно может их донести… (и бинокль за спиной для туристов носит)… Очень рекомендую! А сама, если будет возможность,возьму еще и другую экскурсию Иры.

  • К
    Калачикова
    5 августа 2024
    Маячный Кронштадт
    Кронштадт нам показала лучший экскурсовод. Глубоко, интересно, ярко вела Ирина свой рассказ. Она сумела сделать так,что мы влюбились в город.
    Ирина - удивительно светлый человек. Этот ее свет, ее энергия и радость заряжали и экскурсантов.
    Мы рады,что с городом нас знакомила Ирина. Рады,что она встретилась на нашем пути!!! Спасибо!!!!

    Кронштадт нам показала лучший экскурсовод. Глубоко, интересно, ярко вела Ирина свой рассказ. Она сумела сделать так,что мы влюбились в город.
  • А
    Алексей
    30 июля 2024
    Маячный Кронштадт
    Ирина провела нам отличную экскурсию, отлично рассказала про город и его историю, подробно ответила на все вопросы. Она также дала хорошие рекомендации по местным заведения и другим местам.
  • Д
    Дарья
    12 июня 2024
    Маячный Кронштадт
    Посетить Кронштадт захотелось сразу, когда увидела экскурсию Ирины! Такого не встретите на общих обзорных экскурсиях по городу. Ирина знает о
    маяках абсолютно все!! И не только о них, рассказывает с огромным желанием и душой, невероятно эрудированная девушка!! Экскурсия в самое сердце, огромное спасибо!

    Посетить Кронштадт захотелось сразу, когда увидела экскурсию Ирины! Такого не встретите на общих обзорных экскурсиях по городу. Ирина знает о маяках абсолютно все!! И не только о них, рассказывает с огромным желанием и душой, невероятно эрудированная девушка!! Экскурсия в самое сердце, огромное спасибо!
  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Маячный Кронштадт
    Ирина помогла нам влюбиться в Кронштад. Планировали провести пару часов, а задержались на 10 часов. И очень хочется вернуться. Ирина с легкостью отвечала на все наши вопросы. Ее знания поражают. Спасибо огромное)
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Маячный Кронштадт
    По-честному рекомендуем экскурсию с Ириной, если вы хотите рассказ о родном городе из уст, человека, который влюблен как в город, так и маяки.
    И когда у экскурсовода гопят глаза и энтузизм зашкаливает это высший пилотаж!!!

