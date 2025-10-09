Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту. Расширенный маршрут
Погрузитесь в историю Кронштадта, решая задания и исследуя его уникальные достопримечательности. Впечатления, которые останутся с вами навсегда
Начало: В парке «Остров фортов»
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
8667 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Маячный Кронштадт: путешествие по истории маяков и мореплавания
Откройте для себя удивительный мир маяков Кронштадта в компании эксперта по фарологии. Уникальный опыт и незабываемые истории ждут вас
Начало: Г. Кронштадт, ул. Макаровская
1 фев в 11:00
2 фев в 12:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест в парке «Остров фортов»
Увлекательное приключение в Кронштадте! Узнайте, как строили форты, завяжите морской узел и найдите сокровище. Присоединяйтесь к морской истории
Начало: В парке «Остров фортов»
Сегодня в 10:00
11 дек в 10:00
6667 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять величие Кронштадта
На этой экскурсии вы узнаете о роли Кронштадта в истории России, познакомитесь с великими мореплавателями и увидите знаковые памятники
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Видеоэкскурсия по Кронштадту
Погрузитесь в историю Кронштадта с видеоэкскурсией! Самостоятельно исследуйте город, узнайте его тайны и насладитесь уникальными видами
Начало: В Андреевском саду
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1588 ₽ за всё до 20 чел.
Квест
до 4 чел.
Веб-квест по Кронштадту в вашем телефоне
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кронштадту с веб-квестом. Ваш телефон станет гидом, а задания - ключом к разгадке тайн города
Начало: У Андреевского сада
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1985 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Кронштадт - хранитель морского флота
Откройте для себя Кронштадт, город-остров с богатой морской историей. Прогулка по историческим местам и знакомство с величественным Морским собором
Начало: В районе Гостиного двора Кронштадта
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30 и 15:00
13 янв в 11:30
14 янв в 11:30
1620 ₽
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлла9 октября 2025Спасибо Лере за очень интересную экскурсию!
- ДДенис26 сентября 2025Экскурсия понравилась❤️ рекомендую🥳🥳
- ББушуев6 сентября 2025Всё понравилось. Прекрасный город. Великолепная работа экскурсовода. Время пролетело быстро и с пользой. Узнали много интересного. Большое спасибо!
- ММарина25 августа 2025Лера, это просто находка для увлекающихся туристов- всё по полочкам, последовательно, но в то же время живой диалог и позитивные эмоции от общения! Советы, направления для следующих путешествий очень ценны и полезны)
- ЕЕлена14 августа 2025С Лерой мы не провели экскурсию, так как при встрече выяснилось, что за день до этого уже побывали на такой же экскурсии, но с другим гидом!
Не взяла с нас оплату и порекомендовала множество замечательных мест, куда можно добраться самостоятельно.
Спасибо большое
- ММария11 августа 2025Были на экскурсии 2 взрослых с 3мя детьми 13 лет, 9 лет и 5 лет.
Не думала, что вообще возможно сделать
- ССветлана6 августа 2025Хочу выразить Валерии огромную благодарность за интересную и познавательную экскурсию.
Особенно хочется отметить умение подавать информацию. Энергия, эрудиция и любовь к
- ЗЗорина8 июля 2025Все прошло отлично. Ольга отличный экскурсовод. Нас было 8 человек из них 5 детей-мальчишек, им было все понятно и интересно. Рекомендую.
- ППолина10 февраля 2025Прекрасная содержательная и интересная живая экскурсия с Ириной! Кронштадт открылся совсем с другой стороны и очень хочется вернутся в другие времена года! Рекомендую Ирину как прекрасного краеведа, приятную девушку и великолепного рассказчика!
- ЮЮлия11 января 20252 часа? Экскурсия? О нет! Это удивительное путешествие с одним из самых прекрасных и знающих людей о маяках, о городе,
- ММарина25 октября 2024👍👍👍👍
- ТТатьяна6 сентября 2024Экскурсия была прекрасной, увлеченный гид Ирина, знает все о мире маяков. Благодарим за погружение)
- ЕЕлена25 августа 2024Экскурсия очень понравилась мне и сыну 11 лет. Не каждый гид согласится проводить экскурсию в такую непогоду, которая пришлась на
- ММария19 августа 2024Спасибо огромное за чудесный день в Кронштадте. За Маяки, рассказы, небо и воду, секретные замочные скважины и личные важные истории!
Мы
- ГГаля9 августа 2024Чтобы так увлекательно рассказывать о чем-то, надо быть влюбленным в то,чем ты занят… Ира, это тот человек, у которого горят
- ККалачикова5 августа 2024Кронштадт нам показала лучший экскурсовод. Глубоко, интересно, ярко вела Ирина свой рассказ. Она сумела сделать так,что мы влюбились в город.
- ААлексей30 июля 2024Ирина провела нам отличную экскурсию, отлично рассказала про город и его историю, подробно ответила на все вопросы. Она также дала хорошие рекомендации по местным заведения и другим местам.
- ДДарья12 июня 2024Посетить Кронштадт захотелось сразу, когда увидела экскурсию Ирины! Такого не встретите на общих обзорных экскурсиях по городу. Ирина знает о
- ННаталия4 июня 2024Ирина помогла нам влюбиться в Кронштад. Планировали провести пару часов, а задержались на 10 часов. И очень хочется вернуться. Ирина с легкостью отвечала на все наши вопросы. Ее знания поражают. Спасибо огромное)
- ООльга2 июня 2024По-честному рекомендуем экскурсию с Ириной, если вы хотите рассказ о родном городе из уст, человека, который влюблен как в город, так и маяки.
И когда у экскурсовода гопят глаза и энтузизм зашкаливает это высший пилотаж!!!
