Всё начнётся с небольшого музея, где вы познакомитесь с особенностями путешествия по Кронштадту, оно будет состоять из трёх частей. Первая частьПрогулка 👣 с историей 📖 по одному из самых больших в Мире доковых комплексов, который не только бесперебойно работал столетия, но и постоянно разрастался и совершенствовался, обеспечивая достройку, оснащение и вооружения кораблей, и комплектацию их обученными экипажами. Вторая частьПрогулка 👣 с историей 📖 вдоль гаваней, в которых на протяжении 150 лет происходили невероятные истории 📖 связанные с торговлей, войнами, кругосветными путешествиями и научными открытиями. Третья частьПо Якорной площади и вокруг Морского Собора с которыми связаны самые яркие и трагические события происходившие в Кронштадте в период бунтов, революций, мятежей и войн, вы посетите Морской Собор.

Путешествие закончится чаепитием в кают-компании, во время которого вы узнаете как кормили и одевали матроса на протяжении столетий, научитесь разбираться в морских сигналах и морской татуировке. Руками потрогаете раритеты петровских времен и уникальную тарелку с историей 📖, поднятую с затопленной, немецкой подводной лодки.