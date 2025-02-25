Дамба Санкт-Петербурга – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Дамба Санкт-Петербурга» в Кронштадте, цены от 2223 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
Начало: Встреча в парке Остров фортов
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
10 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
Отправляйтесь на экскурсию по Кронштадту, чтобы ощутить атмосферу морского города и насладиться его историческими памятниками
Начало: Начало экскурсии у станции метро Беговая
10 апр в 10:00
12 апр в 10:00
14 600 ₽ за экскурсию
Web-квест по Кронштадту в вашем смартфоне
3 часа
1 отзыв
Квест
до 1 чел.
Web-квест по Кронштадту
Погрузитесь в мир Кронштадта с вашим смартфоном, выполняя задания и открывая новые маршруты вместе с виртуальным гидом Алексеем
Начало: Кронштадт, Андреевский сад
Расписание: Забронировать доступ к Web-квесту можно на любой удобный для вас день.
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
2223 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    25 февраля 2025
    Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
    Спасибо! Всё прекрасно!
  • А
    Алексей
    2 декабря 2024
    Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
    От экскурсии в Кронштадт остались прекрасные впечатления. Наш экскурсовод Николай замечаельный расказчик и очень интересный собеседник, отлично разбирающийся в истории
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    Санкт-Петербурга. Больше пяти часов экскурсии пролетели в общении с ним быстро и содержательно. Николай знает очень много интересных фактов из истории города. Бонусом был очень комфортный автомобиль, на котором мы путешествовали. Спасибо большое от нашей семьи за отличную прогулку. Рекомендуем всем провести время с Николаем - точно будет незабываемо!

  • С
    Сергей
    23 сентября 2024
    Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
    Очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Прекрасный экскурсовод Ирина очень интересно рассказывала об истории Кронштадта. Небольшая группа, но каждому было выдано оборудование с наушниками. Однозначно рекомендуем эту экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Дамба Санкт-Петербурга»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
  2. Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
  3. Web-квест по Кронштадту в вашем смартфоне
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Морской собор
  2. Петровский док
  3. Самое главное
  4. Петровский парк
  5. Итальянский дворец
  6. Форт Кроншлот
  7. Адмиралтейство
  8. Владимирский собор
  9. Форт Александр
  10. Музей подводных лодок
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в апреле 2025
Сейчас в Кронштадте в категории "Дамба Санкт-Петербурга" можно забронировать 3 экскурсии от 2223 до 14 600. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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