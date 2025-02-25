Индивидуальная
до 1 чел.
«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
Начало: Встреча в парке Остров фортов
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
10 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
Отправляйтесь на экскурсию по Кронштадту, чтобы ощутить атмосферу морского города и насладиться его историческими памятниками
Начало: Начало экскурсии у станции метро Беговая
10 апр в 10:00
12 апр в 10:00
14 600 ₽ за экскурсию
Квест
до 1 чел.
Web-квест по Кронштадту
Погрузитесь в мир Кронштадта с вашим смартфоном, выполняя задания и открывая новые маршруты вместе с виртуальным гидом Алексеем
Начало: Кронштадт, Андреевский сад
Расписание: Забронировать доступ к Web-квесту можно на любой удобный для вас день.
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
2223 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина25 февраля 2025Спасибо! Всё прекрасно!
- ААлексей2 декабря 2024От экскурсии в Кронштадт остались прекрасные впечатления. Наш экскурсовод Николай замечаельный расказчик и очень интересный собеседник, отлично разбирающийся в истории
- ССергей23 сентября 2024Очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Прекрасный экскурсовод Ирина очень интересно рассказывала об истории Кронштадта. Небольшая группа, но каждому было выдано оборудование с наушниками. Однозначно рекомендуем эту экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Дамба Санкт-Петербурга»
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Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в апреле 2025
Сейчас в Кронштадте в категории "Дамба Санкт-Петербурга" можно забронировать 3 экскурсии от 2223 до 14 600. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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