К началу XX века Кронштадт стал средоточием учебных городков, сверхоснащённых лабораторий и обсерваторий, местом развития новых медицинских и пищевых, электротехнических и логистических технологий, на которые флот предъявлял мощнейший спрос.

Мы собрали на 3-часовом пешеходном маршруте 10 удивительных объектов, включая такие редкости как плавучий маяк, библиотеку, Петровский док и Центральную хлебопекарню с музеем кирпича. Вы сможете почувствовать атмосферу живого научного поиска, где истина трепещет в ясных глазах великих мыслителей.

Чашка кофе или чая с печеньем включена.