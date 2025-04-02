Музей истории Кронштадта – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей истории Кронштадта» в Кронштадте, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
Начало: Встреча в парке Остров фортов
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
10 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
Отправляйтесь на экскурсию по Кронштадту, чтобы ощутить атмосферу морского города и насладиться его историческими памятниками
Начало: Начало экскурсии у станции метро Беговая
10 апр в 10:00
12 апр в 10:00
14 600 ₽ за экскурсию
Индивидуальная экскурсия по форту Риф с обедом
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по форту Риф
Погрузитесь в атмосферу истории и природы на индивидуальной экскурсии по форту Риф. Насладитесь панорамами и вкусным обедом
Начало: Кронштадтское шоссе 74, лит. А
Расписание: Ежедневно с 13:00 до 19:30.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17 500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 апреля 2025
    «Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
    У нас была увлекательная экскурсия по Кронштадту! Накануне Эльдар написал, как нам добраться до места встречи. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Эльдар дополнял экскурсию историями из своей жизни. Три часа пролетели, как один миг. Благодарим Эльдара, нам всё очень понравилось!
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2025
    «Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
    Были вдвоем с папой, все очень понравилось, три часа пролетели незаметно! Было очень интересно, Эльдар замечательный рассказчик, искренне увлеченный темой,
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    с хорошей речью. Иногда складывалось ощущение, что туристы из других групп встают поближе к нам, чтобы послушать его, а не своих экскурсоводов 😁

  • М
    Марина
    25 февраля 2025
    Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
    Спасибо! Всё прекрасно!
  • А
    Алексей
    2 декабря 2024
    Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
    От экскурсии в Кронштадт остались прекрасные впечатления. Наш экскурсовод Николай замечаельный расказчик и очень интересный собеседник, отлично разбирающийся в истории
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    Санкт-Петербурга. Больше пяти часов экскурсии пролетели в общении с ним быстро и содержательно. Николай знает очень много интересных фактов из истории города. Бонусом был очень комфортный автомобиль, на котором мы путешествовали. Спасибо большое от нашей семьи за отличную прогулку. Рекомендуем всем провести время с Николаем - точно будет незабываемо!

  • С
    Сергей
    23 сентября 2024
    Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
    Очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Прекрасный экскурсовод Ирина очень интересно рассказывала об истории Кронштадта. Небольшая группа, но каждому было выдано оборудование с наушниками. Однозначно рекомендуем эту экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Музей истории Кронштадта»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
  2. Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
  3. Индивидуальная экскурсия по форту Риф с обедом
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Морской собор
  2. Петровский док
  3. Самое главное
  4. Петровский парк
  5. Итальянский дворец
  6. Форт Кроншлот
  7. Адмиралтейство
  8. Владимирский собор
  9. Форт Александр
  10. Музей подводных лодок
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в апреле 2025
Сейчас в Кронштадте в категории "Музей истории Кронштадта" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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