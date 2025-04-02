Канал Петра Великого – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Канал Петра Великого» в Кронштадте, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
Начало: Встреча в парке Остров фортов
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
10 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
Отправляйтесь на экскурсию по Кронштадту, чтобы ощутить атмосферу морского города и насладиться его историческими памятниками
Начало: Начало экскурсии у станции метро Беговая
10 апр в 10:00
12 апр в 10:00
14 600 ₽ за экскурсию
Кронштадт - силиконовая долина царской России
Пешая
3 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Кронштадт: от крепости до наукограда - путешествие сквозь века
Загляните в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок хранит истории научных открытий и великих изобретений
Начало: Кронштадт, Якорная площадь
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 апреля 2025
    «Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
    У нас была увлекательная экскурсия по Кронштадту! Накануне Эльдар написал, как нам добраться до места встречи. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Эльдар дополнял экскурсию историями из своей жизни. Три часа пролетели, как один миг. Благодарим Эльдара, нам всё очень понравилось!
  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2025
    «Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
    Были вдвоем с папой, все очень понравилось, три часа пролетели незаметно! Было очень интересно, Эльдар замечательный рассказчик, искренне увлеченный темой,
    читать дальше

    с хорошей речью. Иногда складывалось ощущение, что туристы из других групп встают поближе к нам, чтобы послушать его, а не своих экскурсоводов 😁

  • М
    Марина
    25 февраля 2025
    Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
    Спасибо! Всё прекрасно!
  • А
    Алексей
    2 декабря 2024
    Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
    От экскурсии в Кронштадт остались прекрасные впечатления. Наш экскурсовод Николай замечаельный расказчик и очень интересный собеседник, отлично разбирающийся в истории
    читать дальше

    Санкт-Петербурга. Больше пяти часов экскурсии пролетели в общении с ним быстро и содержательно. Николай знает очень много интересных фактов из истории города. Бонусом был очень комфортный автомобиль, на котором мы путешествовали. Спасибо большое от нашей семьи за отличную прогулку. Рекомендуем всем провести время с Николаем - точно будет незабываемо!

  • С
    Сергей
    23 сентября 2024
    Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
    Очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Прекрасный экскурсовод Ирина очень интересно рассказывала об истории Кронштадта. Небольшая группа, но каждому было выдано оборудование с наушниками. Однозначно рекомендуем эту экскурсию
  • И
    Ирина
    12 октября 2023
    Кронштадт - силиконовая долина царской России
    Экскурсия из уст коренного жителя, креативненько, познавательно, весело. Но очень затянулась наша экскурсия и мы смогли попасть на вторую запланированную. Пожелание только одно - придерживаться временных рамок экскурсии.
  • Е
    Елена
    14 июля 2023
    Кронштадт - силиконовая долина царской России
    Я с огромным удовольствием оставлю свой отзыв об экскурсии" Силиконовая долина", которую нам провёл Михаил. В ней было всё: обилие информации,
    читать дальше

    погружение в историю и великолепное небанальное изложение. Рассказ в лицах, вовлечение слушателя в процесс и очень эмоционально- окрашенное описание трагичных событий и фактов подкупило и сблизило. Нам очень повезло встретить Михаила и узнать город именно в его интерпретации. Даже если вы уже были в Кронштадте, он родился для вас вновь и не отпустит…

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Канал Петра Великого»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
  2. Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
  3. Кронштадт - силиконовая долина царской России
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Морской собор
  2. Петровский док
  3. Самое главное
  4. Петровский парк
  5. Итальянский дворец
  6. Форт Кроншлот
  7. Музей подводных лодок
  8. Адмиралтейство
  9. Владимирский собор
  10. Гостиный Двор
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в апреле 2025
Сейчас в Кронштадте в категории "Канал Петра Великого" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 14 600. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2025 год по теме «Канал Петра Великого», 42 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь