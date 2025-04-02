Индивидуальная
до 1 чел.
«Остров фортов» + главные достопримечательности Кронштадта
Начало: Встреча в парке Остров фортов
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
10 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Легендарный Кронштадт: мифы, реальность, доблесть и слава
Отправляйтесь на экскурсию по Кронштадту, чтобы ощутить атмосферу морского города и насладиться его историческими памятниками
Начало: Начало экскурсии у станции метро Беговая
10 апр в 10:00
12 апр в 10:00
14 600 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Кронштадт: от крепости до наукограда - путешествие сквозь века
Загляните в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок хранит истории научных открытий и великих изобретений
Начало: Кронштадт, Якорная площадь
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 апреля 2025У нас была увлекательная экскурсия по Кронштадту! Накануне Эльдар написал, как нам добраться до места встречи. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Эльдар дополнял экскурсию историями из своей жизни. Три часа пролетели, как один миг. Благодарим Эльдара, нам всё очень понравилось!
- ЕЕкатерина2 апреля 2025Были вдвоем с папой, все очень понравилось, три часа пролетели незаметно! Было очень интересно, Эльдар замечательный рассказчик, искренне увлеченный темой,
- ММарина25 февраля 2025Спасибо! Всё прекрасно!
- ААлексей2 декабря 2024От экскурсии в Кронштадт остались прекрасные впечатления. Наш экскурсовод Николай замечаельный расказчик и очень интересный собеседник, отлично разбирающийся в истории
- ССергей23 сентября 2024Очень интересная экскурсия. Узнали много нового. Прекрасный экскурсовод Ирина очень интересно рассказывала об истории Кронштадта. Небольшая группа, но каждому было выдано оборудование с наушниками. Однозначно рекомендуем эту экскурсию
- ИИрина12 октября 2023Экскурсия из уст коренного жителя, креативненько, познавательно, весело. Но очень затянулась наша экскурсия и мы смогли попасть на вторую запланированную. Пожелание только одно - придерживаться временных рамок экскурсии.
- ЕЕлена14 июля 2023Я с огромным удовольствием оставлю свой отзыв об экскурсии" Силиконовая долина", которую нам провёл Михаил. В ней было всё: обилие информации,
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Канал Петра Великого»
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