Обводный канал – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Обводный канал» в Кронштадте, цены от 1 341 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Удивительный Кронштадт
Пешая
228 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
21 июля в 08:30
23 июля в 08:30
6 400 за всё до 6 чел.
Нескучный Кронштадт
Пешая
скидка
10%
14 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
59505 355 за всё до 10 чел.
Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
Пешая
скидка
10%
1.5 часа
Аудиогид
Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
Удивиться тайнам и загадкам, которые скрывает морской щит Санкт-Петербурга
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14901 341 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    16 июля 2024
    Нескучный Кронштадт
    Экскурсия прошла на ура!))) Рекомендую всем!
  • Н
    Наталья
    15 июля 2024
    Нескучный Кронштадт
    Экскурсия очень интересная) Были с двумя детьми 10 и 12 лет. Дети в восторге, родители тем более) Спасибо!
  • V
    Valentina
    12 июля 2024
    Нескучный Кронштадт
    Алексей, лучший) 🙌🏻 Очень лёгкая и действительно не скучная экскурсия. Гид ответил на все наши многочисленные вопросы. Много лет живет в Кронштадте и знает о нем все все. Очень рекомендуем))))
    Алексей, лучший) 🙌🏻
  • Е
    Елена
    6 июля 2024
    Удивительный Кронштадт
    Мило, душевно, с огоньком прогулялись мы по Кронштадту, спасибо, было интересно. Понравился индивидуальный подход, легкость изложения информации, эрудированность экскурсовода.
  • И
    Ирина
    2 июля 2024
    Удивительный Кронштадт
    Очень милая девушка, которая любит свой город. У нас была прекрасная прогулка. Я узнала много нового, чего не пишут в школьных учебниках.
  • Е
    Егор
    30 июня 2024
    Удивительный Кронштадт
    Чудесная экскурсия с замечательным гидом Ольгой! Два часа прогулки пролетели незаметно. Мы с сыном 16 лет получили удовольствие, узнали массу интересных фактов, насладились природой и видами Кронштадта. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Обводный канал»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Владимирский собор
  7. Итальянский дворец
  8. Петровский парк
  9. Форт Александр
  10. Форт Павел
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июле 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Обводный канал" можно забронировать 3 экскурсии от 1 341 до 6 400 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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