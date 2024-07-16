В Валерий Нескучный Кронштадт Экскурсия прошла на ура!))) Рекомендую всем!

Н Наталья Нескучный Кронштадт Экскурсия очень интересная) Были с двумя детьми 10 и 12 лет. Дети в восторге, родители тем более) Спасибо!

V Valentina Нескучный Кронштадт Алексей, лучший) 🙌🏻 Очень лёгкая и действительно не скучная экскурсия. Гид ответил на все наши многочисленные вопросы. Много лет живет в Кронштадте и знает о нем все все. Очень рекомендуем))))

Е Елена Удивительный Кронштадт Мило, душевно, с огоньком прогулялись мы по Кронштадту, спасибо, было интересно. Понравился индивидуальный подход, легкость изложения информации, эрудированность экскурсовода.

И Ирина Удивительный Кронштадт Очень милая девушка, которая любит свой город. У нас была прекрасная прогулка. Я узнала много нового, чего не пишут в школьных учебниках.