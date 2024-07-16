1 чел.
По популярности
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
21 июля в 08:30
23 июля в 08:30
6 400₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
59505 355₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
1.5 часа
Аудиогид
Семейная прогулка по Кронштадту с иммерсивным аудиогидом
Удивиться тайнам и загадкам, которые скрывает морской щит Санкт-Петербурга
Начало: На улице Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14901 341₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий16 июля 2024Экскурсия прошла на ура!))) Рекомендую всем!
- ННаталья15 июля 2024Экскурсия очень интересная) Были с двумя детьми 10 и 12 лет. Дети в восторге, родители тем более) Спасибо!
- VValentina12 июля 2024Алексей, лучший) 🙌🏻 Очень лёгкая и действительно не скучная экскурсия. Гид ответил на все наши многочисленные вопросы. Много лет живет в Кронштадте и знает о нем все все. Очень рекомендуем))))
- ЕЕлена6 июля 2024Мило, душевно, с огоньком прогулялись мы по Кронштадту, спасибо, было интересно. Понравился индивидуальный подход, легкость изложения информации, эрудированность экскурсовода.
- ИИрина2 июля 2024Очень милая девушка, которая любит свой город. У нас была прекрасная прогулка. Я узнала много нового, чего не пишут в школьных учебниках.
- ЕЕгор30 июня 2024Чудесная экскурсия с замечательным гидом Ольгой! Два часа прогулки пролетели незаметно. Мы с сыном 16 лет получили удовольствие, узнали массу интересных фактов, насладились природой и видами Кронштадта. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Обводный канал»
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