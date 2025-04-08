Экскурсия по Кронштадту - это возможность увидеть Морской собор, Гостиный двор и Адмиралтейство. Узнайте о строительстве дамбы и роли Балтийского флота. Посетите памятник блокадной колюшке и услышите о мятеже кронштадтских моряков. Прогулка по историческим местам подарит незабываемые впечатления и откроет тайны города. Подходит для взрослых и детей среднего и старшего школьного возраста
Что можно увидеть
- Гостиный двор
- Адмиралтейство
- Обводный канал
- Петровский парк
- Якорная площадь
- Сквер Подводников
- Памятник колюшке
- Футшток
- Голландская кухня
- Скульптура Петра I
- Морской собор
- Синий мост
- Доковый мост
- Макаровский мост
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Гостиный двор и Адмиралтейство
- Обводный канал и Петровский парк
- Якорную площадь и сквер Подводников
- Памятник колюшке
- Футшток, Голландскую кухню и скульптуру Петра I
- Морской собор (с посещением)
- А также городские мосты: Синий, Доковый, Макаровский
Вы услышите:
- Почему без Петербурга не было бы Кронштадта и наоборот
- Как и зачем на острове появился город
- О знаменитом мятеже кронштадтских моряков
- Строительстве дамбы и транспортном сообщении с материком
- Задачах Балтийского флота в годы Великой Отечественной войны
- Что здесь делал Александр Попов
А ещё вы узнаете:
- Как Кронштадт стал защитником Петербурга
- Почему на гербе города изображён котелок
- Чем прославился Иоанн Кронштадтский
- За что Юрий Гагарин назвал Кронштадт «пупом земли»
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на взрослых и детей среднего и старшего школьного возраста.
Добраться из Петербурга в Кронштадт можно разными способами:
- Отправиться сюда на скоростном катамаране, который отходит прямо от Адмиралтейской набережной
- На автомобиле, такси или на общественном транспорте: прямо от метро «Старая деревня» и «Беговая» отправляются комфортабельные автобусы 101 и 101Э, а также № 207 (отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»)
Аида — ваш гид в Кронштадте
Провела экскурсии для 578 туристов
Всем привет, меня зовут Аида. Аккредитованный гид-переводчик по Санкт-Петербургу и пригородам. Я организую индивидуальные и групповые экскурсии. Со мной вы сможете полюбоваться Северной столицей с земли, воды или воздуха. Я провожу как классические экскурсии, так и авторские. Опыт работы гидом около 10 лет.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Татьяна
8 апр 2025
Спасибо Аиде за потрясающую экскурсию, простым, доступным языком рассказала интересные факты об истории Кронштадта.
Рекомендую Аиду в качестве проводника по городу.
Рекомендую Аиду в качестве проводника по городу.
