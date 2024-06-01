1 чел.
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скидка
10%
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
Завтра в 09:00
14 июня в 17:00
59405 346₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
59505 355₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
10 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 июня 2024Здравствуйте. очень благодарны Алексею за квест- экскурсию. На день рождения сына были на этом квесте. Алексей интересно преподносил информацию,с вниманием
- ИИлья31 мая 2024Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как мало того, что вы
- ААнтон26 мая 2024Отличная экскурсия. Формирует облик города. Путешествовал с женой и тремя детьми 15/12/9 лет. Всем очень понравилось.
- ЕЕкатерина25 мая 2024Алексей, очень позитивный, увлеченный, тактичный, харизматичный рассказчик. Хорошо знает свою тему, любит Кронштадт! Знает много исторических фактов, легенды, мифы. Рекомендую! Юноша 18 лет от него в восторге!!! Спасибо, ещё вернемся и всем будем рекомендовать
- ННаталия11 мая 2024Экскурсия очень интересная и познавательная. Спасибо гиду Ирине
- ММария6 мая 2024Огромное спасибо экскурсоводу Светлане, было очень интересно, прекрасная подача материала и внимательное отношение!
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Футшток»
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