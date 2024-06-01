Футшток – экскурсии в Кронштадте

Найдено 3 экскурсии в категории «Футшток» в Кронштадте, цены от 2 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
2 часа
12 отзывов
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
Завтра в 09:00
14 июня в 17:00
59405 346 за всё до 6 чел.
Нескучный Кронштадт
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Нескучный Кронштадт: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Кронштадта, узнайте о его уникальных достопримечательностях и великих изобретениях. Экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: В Кронштадте
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
59505 355 за всё до 10 чел.
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
5 отзывов
Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Увлекательная экскурсия по Кронштадту: история, море и архитектура. Подходит для всей семьи, включая детей от 7 лет. Узнайте больше о морской истории России
Начало: У Гостиного двора
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 11:15
10 июня в 11:15
12 июня в 11:15
2 250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Здравствуйте. очень благодарны Алексею за квест- экскурсию. На день рождения сына были на этом квесте. Алексей интересно преподносил информацию,с вниманием
    читать дальше

    ко всем нам троим относился,с нами ещё была бабушка. Общался с сыном,отвечал на все его вопросы и помогал. Так как это был квест с заданиями,информация усваивалась лучше об истории Кронштадта, а учитывая что мы любим очень квесты то все прошло на ура. Дополнительным приятным и важным бонусом было для нас,сделанные фото и видео всего процесса квеста. Сразу были высланы нам фото и видео и этот день останется надолго в памяти и запечатлен фото и видео. Отдельное спасибо за это. Всем рекомендуем квест,особенно семьям с детьми,вместе всем поучаствовать и пообщаться это очень классно. Спасибо Алексею,что с самого начала,ещё при организации поездки нашей ответил на все мои вопросы и помог с информацией. Всем рекомендую именно этот квест с Алексеем,с большой любовью и со знанием дела относится к своей работе.

  • И
    Илья
    31 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как мало того, что вы
    читать дальше

    узнаете о городе практически всё, так вы ещё и участвуйте в квесте в конце которого получите приз 🔥так же Алексей нам подсказал где можно хорошо и вкусно поесть после экскурсии👍👍👍спасибо 💪🔥🔥🔥 Фотографии с квеста выкладывать не буду так как вы сами должны всё увидеть 😉

    Спасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так какСпасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так какСпасибо большое Алексею за уникальную, интересную, познавательную экскурсию. Я настоятельно рекомендую именно эту экскурсию, так как
  • А
    Антон
    26 мая 2024
    Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
    Отличная экскурсия. Формирует облик города. Путешествовал с женой и тремя детьми 15/12/9 лет. Всем очень понравилось.
    Отличная экскурсия. Формирует облик города. Путешествовал с женой и тремя детьми 15/12/9 лет. Всем очень понравилось
  • Е
    Екатерина
    25 мая 2024
    Нескучный Кронштадт
    Алексей, очень позитивный, увлеченный, тактичный, харизматичный рассказчик. Хорошо знает свою тему, любит Кронштадт! Знает много исторических фактов, легенды, мифы. Рекомендую! Юноша 18 лет от него в восторге!!! Спасибо, ещё вернемся и всем будем рекомендовать
  • Н
    Наталия
    11 мая 2024
    Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
    Экскурсия очень интересная и познавательная. Спасибо гиду Ирине
  • М
    Мария
    6 мая 2024
    Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
    Огромное спасибо экскурсоводу Светлане, было очень интересно, прекрасная подача материала и внимательное отношение!

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Футшток»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кронштадте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
  2. Нескучный Кронштадт
  3. Знакомство с Кронштадтом: история, море, архитектура
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Павел
  7. Форт Александр
  8. Форт Пётр I
  9. Владимирский собор
  10. Итальянский дворец
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в июне 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Футшток" можно забронировать 3 экскурсии от 2 250 до 5 355 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Кронштадте на 2024 год по теме «Футшток», 18 ⭐ отзывов, цены от 2250₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам