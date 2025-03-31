Web-квест по Кронштадту в вашем смартфоне

Погрузитесь в мир Кронштадта с вашим смартфоном, выполняя задания и открывая новые маршруты вместе с виртуальным гидом Алексеем
Web-квест по Кронштадту предлагает уникальную возможность познакомиться с городом через смартфон. Виртуальный гид Алексей проведет через центр, маяк и музейный парк.

Каждый участник сможет узнать, что связывает Кронштадт с Южной Кореей
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и почему его называют «Пупом земли». Участники получат ссылку на сайт с заданиями и видео, что позволит пройти маршрут в удобное время. Квест подходит для всех, кто хочет узнать больше о Кронштадте в интерактивной форме

6 причин купить этот квест

  • 📱 Удобно и современно - нужен только смартфон
  • 🎥 Уникальные видеоролики о каждой локации
  • 🗺️ Свобода передвижения по маршруту
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • ⏳ Гибкое время прохождения
  • 💡 Узнайте интересные факты о Кронштадте
Web-квест по Кронштадту в вашем смартфоне
Web-квест по Кронштадту в вашем смартфоне
Web-квест по Кронштадту в вашем смартфоне
Ближайшие даты:
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Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Что можно увидеть

  • Кронштадтский футшток
  • Доковый мост
  • Кронштадтский маяк
  • Петровский парк
  • Якорная площадь
  • Остров фортов
  • Сквер Инчхон

Описание квеста

Увлекательный веб-квест в Кронштадте

Приготовьтесь к самостоятельному путешествию по живописным улицам Кронштадта! Для участия в веб-квесте вам понадобится лишь смартфон с доступом в интернет. Этот захватывающий маршрут проведет вас через самые интересные места города.

Маршрут вашего приключения

В ходе квеста вы посетите:

  • Центр Кронштадта
  • Кронштадтский футшток
  • Доковый мост
  • Кронштадтский маяк
  • Петровский парк
  • Якорную площадь
  • Музейно-исторический парк «Остров фортов»
  • Сквер «Инчхон»

Что вы узнаете?

Во время выполнения увлекательных заданий и ответов на вопросы квеста, вы откроете для себя множество интересных фактов:

  • Как чугунный котёл связан с Кронштадтом?
  • Почему парк «Остров фортов» стал популярным среди туристов?
  • Кто и почему назвал Кронштадт "Пупом земли"?
  • Почему Никольский Морской собор ранее называли Максимкой?
  • Какова историческая цель Кронштадта в защите Санкт-Петербурга?
  • Что объединяет Кронштадт и Южную Корею?

Как забронировать квест?

После бронирования веб-квеста, мы свяжемся с вами в чате. После перевода остатка оплаты вы получите ссылку на сайт квеста, которую сможете переслать всем участникам. Количество участников не ограничено!

Гибкость и удобство

Время прохождения квеста также не ограничено. Вы можете делать остановки для отдыха в любое время или продолжить маршрут в другой день. Если у вас возникнут вопросы, мы всегда готовы помочь в чате или мессенджерах по номеру вашего гида.

Рекомендации

Мы рекомендуем забронировать квест заранее, до вашего приезда в Кронштадт. Обратите внимание, что сайт веб-квеста разработан специально для смартфонов, и на персональных компьютерах или планшетах может отображаться некорректно.

Погружайтесь в атмосферу Кронштадта и наслаждайтесь вашим приключением!

Забронировать доступ к Web-квесту можно на любой удобный для вас день.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Центр Кронштадта
  • Кронштадтский футшток
  • Доковый мост
  • Кронштадтский маяк
  • Петровский парк
  • Якорная площадь
  • Музейно-исторический парк «Остров фортов»
  • Сквер «Инчхон»
Что включено
  • Web-квест.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кронштадт, Андреевский сад
Завершение: Кронштадт, Якорная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Забронировать доступ к Web-квесту можно на любой удобный для вас день.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте! Для получения доступа к квесту
  • Вам необходимо произвести часть оплаты (для подтверждения брони) на сайте Sputnik8
  • А оставшуюся сумму перевести банковским переводом по номеру +7 921 872 33 54 (Т-банк, Алексей Андреевич Романчук). И после этого мы вышлем вам ссылку с доступом к Web-квесту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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