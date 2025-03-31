Web-квест по Кронштадту предлагает уникальную возможность познакомиться с городом через смартфон. Виртуальный гид Алексей проведет через центр, маяк и музейный парк.Каждый участник сможет узнать, что связывает Кронштадт с Южной Кореей

и почему его называют «Пупом земли». Участники получат ссылку на сайт с заданиями и видео, что позволит пройти маршрут в удобное время. Квест подходит для всех, кто хочет узнать больше о Кронштадте в интерактивной форме

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 1 чел.)

Описание квеста

Увлекательный веб-квест в Кронштадте

Приготовьтесь к самостоятельному путешествию по живописным улицам Кронштадта! Для участия в веб-квесте вам понадобится лишь смартфон с доступом в интернет. Этот захватывающий маршрут проведет вас через самые интересные места города.

Маршрут вашего приключения

В ходе квеста вы посетите:

Центр Кронштадта

Кронштадтский футшток

Доковый мост

Кронштадтский маяк

Петровский парк

Якорную площадь

Музейно-исторический парк «Остров фортов»

Сквер «Инчхон»

Что вы узнаете?

Во время выполнения увлекательных заданий и ответов на вопросы квеста, вы откроете для себя множество интересных фактов:

Как чугунный котёл связан с Кронштадтом?

Почему парк «Остров фортов» стал популярным среди туристов?

Кто и почему назвал Кронштадт "Пупом земли"?

Почему Никольский Морской собор ранее называли Максимкой?

Какова историческая цель Кронштадта в защите Санкт-Петербурга?

Что объединяет Кронштадт и Южную Корею?

Как забронировать квест?

После бронирования веб-квеста, мы свяжемся с вами в чате. После перевода остатка оплаты вы получите ссылку на сайт квеста, которую сможете переслать всем участникам. Количество участников не ограничено!

Гибкость и удобство

Время прохождения квеста также не ограничено. Вы можете делать остановки для отдыха в любое время или продолжить маршрут в другой день. Если у вас возникнут вопросы, мы всегда готовы помочь в чате или мессенджерах по номеру вашего гида.

Рекомендации

Мы рекомендуем забронировать квест заранее, до вашего приезда в Кронштадт. Обратите внимание, что сайт веб-квеста разработан специально для смартфонов, и на персональных компьютерах или планшетах может отображаться некорректно.

Погружайтесь в атмосферу Кронштадта и наслаждайтесь вашим приключением!