Каждый участник сможет узнать, что связывает Кронштадт с Южной Кореей
6 причин купить этот квест
- 📱 Удобно и современно - нужен только смартфон
- 🎥 Уникальные видеоролики о каждой локации
- 🗺️ Свобода передвижения по маршруту
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- ⏳ Гибкое время прохождения
- 💡 Узнайте интересные факты о Кронштадте
Что можно увидеть
- Кронштадтский футшток
- Доковый мост
- Кронштадтский маяк
- Петровский парк
- Якорная площадь
- Остров фортов
- Сквер Инчхон
Описание квеста
Увлекательный веб-квест в Кронштадте
Приготовьтесь к самостоятельному путешествию по живописным улицам Кронштадта! Для участия в веб-квесте вам понадобится лишь смартфон с доступом в интернет. Этот захватывающий маршрут проведет вас через самые интересные места города.
Маршрут вашего приключения
В ходе квеста вы посетите:
- Центр Кронштадта
- Кронштадтский футшток
- Доковый мост
- Кронштадтский маяк
- Петровский парк
- Якорную площадь
- Музейно-исторический парк «Остров фортов»
- Сквер «Инчхон»
Что вы узнаете?
Во время выполнения увлекательных заданий и ответов на вопросы квеста, вы откроете для себя множество интересных фактов:
- Как чугунный котёл связан с Кронштадтом?
- Почему парк «Остров фортов» стал популярным среди туристов?
- Кто и почему назвал Кронштадт "Пупом земли"?
- Почему Никольский Морской собор ранее называли Максимкой?
- Какова историческая цель Кронштадта в защите Санкт-Петербурга?
- Что объединяет Кронштадт и Южную Корею?
Как забронировать квест?
После бронирования веб-квеста, мы свяжемся с вами в чате. После перевода остатка оплаты вы получите ссылку на сайт квеста, которую сможете переслать всем участникам. Количество участников не ограничено!
Гибкость и удобство
Время прохождения квеста также не ограничено. Вы можете делать остановки для отдыха в любое время или продолжить маршрут в другой день. Если у вас возникнут вопросы, мы всегда готовы помочь в чате или мессенджерах по номеру вашего гида.
Рекомендации
Мы рекомендуем забронировать квест заранее, до вашего приезда в Кронштадт. Обратите внимание, что сайт веб-квеста разработан специально для смартфонов, и на персональных компьютерах или планшетах может отображаться некорректно.
Погружайтесь в атмосферу Кронштадта и наслаждайтесь вашим приключением!
Забронировать доступ к Web-квесту можно на любой удобный для вас день.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Центр Кронштадта
- Кронштадтский футшток
- Доковый мост
- Кронштадтский маяк
- Петровский парк
- Якорная площадь
- Музейно-исторический парк «Остров фортов»
- Сквер «Инчхон»
Что включено
- Web-квест.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Здравствуйте! Для получения доступа к квесту
- Вам необходимо произвести часть оплаты (для подтверждения брони) на сайте Sputnik8
- А оставшуюся сумму перевести банковским переводом по номеру +7 921 872 33 54 (Т-банк, Алексей Андреевич Романчук). И после этого мы вышлем вам ссылку с доступом к Web-квесту