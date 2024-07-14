Отправляйтесь в путешествие по загадочному Кронштадту - только вы, ваш телефон и ваши друзья и родные, готовые к приключениям. Вы увидите главные достопримечательности и, выполняя интерактивные задания, узнаете много нового.Разберётесь,

почему Гагарин считал это место пупом земли, из-за чего Никольский собор называют Максимкой, как с городом связана Южная Корея и как "Остров фортов" изменил жизнь местных. Ваш путь пройдёт через центр Кронштадта, Кронштадтский футшток, Доковый мост, Кронштадтский маяк, Петровский парк и Якорную площадь, музейно-исторический парк "Остров фортов" и сквер "Инчхон"

Описание квеста

Ваш путь пройдёт через центр Кронштадта, Кронштадтский футшток, Доковый мост, Кронштадтский маяк, Петровский парк и Якорную площадь, музейно-исторический парк «Остров фортов» и сквер «Инчхон». Отвечая на вопросы квеста и выполняя интересные задания, вы узнаете:

Что общего у Кронштадта и чугунного котла

Как «Остров фортов» повлиял на жизнь горожан

Почему Гагарин назвал Кронштадт пупом земли

Из-за чего Никольский собор называют Максимкой

Как Кронштадт защищал Петербург

Что связывает эти места с Южной Кореей

Как проходит квест

Веб-квест вы проходите самостоятельно, без гида — нужен будет только смартфон с доступом в интернет. Если возникнут вопросы, обращайтесь к нам за помощью в чате Трипстера или в мессенджерах по номеру гида.

После бронирования мы свяжемся с вами в чате — и после перевода остатка оплаты пришлём ссылку на сайт веб-квеста. Вы сможете переслать эту ссылку всем участникам — их количество не ограничено. Как и время прохождения квеста — делать остановки для отдыха можно в любой момент.

Организационные детали