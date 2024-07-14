Отправляйтесь в путешествие по загадочному Кронштадту - только вы, ваш телефон и ваши друзья и родные, готовые к приключениям. Вы увидите главные достопримечательности и, выполняя интерактивные задания, узнаете много нового.
Разберётесь,
Разберётесь,
5 причин купить этот квест
- 📱 Интерактивные задания
- 🏛 Исторические факты
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🕵️♂️ Разгадка тайн города
- 🌍 Узнайте связь с Южной Кореей
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Кронштадтский футшток
- Доковый мост
- Кронштадтский маяк
- Петровский парк
- Якорная площадь
- Остров фортов
- Сквер Инчхон
Описание квеста
Ваш путь пройдёт через центр Кронштадта, Кронштадтский футшток, Доковый мост, Кронштадтский маяк, Петровский парк и Якорную площадь, музейно-исторический парк «Остров фортов» и сквер «Инчхон». Отвечая на вопросы квеста и выполняя интересные задания, вы узнаете:
- Что общего у Кронштадта и чугунного котла
- Как «Остров фортов» повлиял на жизнь горожан
- Почему Гагарин назвал Кронштадт пупом земли
- Из-за чего Никольский собор называют Максимкой
- Как Кронштадт защищал Петербург
- Что связывает эти места с Южной Кореей
Как проходит квест
Веб-квест вы проходите самостоятельно, без гида — нужен будет только смартфон с доступом в интернет. Если возникнут вопросы, обращайтесь к нам за помощью в чате Трипстера или в мессенджерах по номеру гида.
После бронирования мы свяжемся с вами в чате — и после перевода остатка оплаты пришлём ссылку на сайт веб-квеста. Вы сможете переслать эту ссылку всем участникам — их количество не ограничено. Как и время прохождения квеста — делать остановки для отдыха можно в любой момент.
Организационные детали
- Если вы едете в Кронштадт из Санкт-Петербурга на общественном транспорте, вам подойдут маршруты № 101 и 101Э (отправление от метро «Старая Деревня» и «Беговая»), а также № 207 (отправление от метро «Проспект Просвещения»)
- Рекомендуем производить бронь квеста заранее, до приезда в Кронштадт
- Просим обратить внимание, что сайт веб-квеста разработан специально под смартфоны. На персональных компьютерах и планшетах сайт может отображаться некорректно
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Андреевского сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кронштадте
Провели экскурсии для 340 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Мы с моей командой предлагаем вам познакомиться с Кронштадтом и приглашаем на захватывающие квест-экскурсии. Вас ждут увлекательные путешествия, где вы будете решать секретные задания, самостоятельно строить маршрут экскурсии по карте легендарного города, исследовать самые интересные достопримечательности. Отправляйтесь на встречу приключениям!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
14 июля 2024
С заказом проблем не было, в использовании все четко и понятно, с оформлением заказа и получением ссылки на гид не было. Спасибо большое! Еще понравилось то, что доступ остается на всегда и покатому можно не торопиться и спокойно пройти все этапы!
М
Марина
11 июля 2024
Отличный вариант экскурсии, когда нет возможности запланировать выезд с экскурсоводом (например, во время командировки). Формат очень понравился! Справились за 1,5ч. Отдельное спасибо за разнообразные задания на маршрутах (они несложные, но
Ольга
9 июля 2024
Супер формат! Квест интересный, прогулка прошла с удовольствием:)
Маршрут пролегает по историческому центру Кронштадта. Удобно, что недалеко от точки начала - Гостиного двора можно без проблем припарковать машину и начать прогулку!
Удобно,
Маршрут пролегает по историческому центру Кронштадта. Удобно, что недалеко от точки начала - Гостиного двора можно без проблем припарковать машину и начать прогулку!
Удобно,
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