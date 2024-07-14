Веб-квест по Кронштадту в вашем телефоне

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Кронштадту с веб-квестом. Ваш телефон станет гидом, а задания - ключом к разгадке тайн города
Отправляйтесь в путешествие по загадочному Кронштадту - только вы, ваш телефон и ваши друзья и родные, готовые к приключениям. Вы увидите главные достопримечательности и, выполняя интерактивные задания, узнаете много нового.

Разберётесь,
читать дальше

почему Гагарин считал это место пупом земли, из-за чего Никольский собор называют Максимкой, как с городом связана Южная Корея и как "Остров фортов" изменил жизнь местных.

Ваш путь пройдёт через центр Кронштадта, Кронштадтский футшток, Доковый мост, Кронштадтский маяк, Петровский парк и Якорную площадь, музейно-исторический парк "Остров фортов" и сквер "Инчхон"

5
3 отзыва

5 причин купить этот квест

  1. 📱 Интерактивные задания
  2. 🏛 Исторические факты
  3. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
  4. 🕵️‍♂️ Разгадка тайн города
  5. 🌍 Узнайте связь с Южной Кореей
Веб-квест по Кронштадту в вашем телефоне
Веб-квест по Кронштадту в вашем телефоне
Веб-квест по Кронштадту в вашем телефоне
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Кронштадтский футшток
  • Доковый мост
  • Кронштадтский маяк
  • Петровский парк
  • Якорная площадь
  • Остров фортов
  • Сквер Инчхон

Описание квеста

Ваш путь пройдёт через центр Кронштадта, Кронштадтский футшток, Доковый мост, Кронштадтский маяк, Петровский парк и Якорную площадь, музейно-исторический парк «Остров фортов» и сквер «Инчхон». Отвечая на вопросы квеста и выполняя интересные задания, вы узнаете:

  • Что общего у Кронштадта и чугунного котла
  • Как «Остров фортов» повлиял на жизнь горожан
  • Почему Гагарин назвал Кронштадт пупом земли
  • Из-за чего Никольский собор называют Максимкой
  • Как Кронштадт защищал Петербург
  • Что связывает эти места с Южной Кореей

Как проходит квест

Веб-квест вы проходите самостоятельно, без гида — нужен будет только смартфон с доступом в интернет. Если возникнут вопросы, обращайтесь к нам за помощью в чате Трипстера или в мессенджерах по номеру гида.

После бронирования мы свяжемся с вами в чате — и после перевода остатка оплаты пришлём ссылку на сайт веб-квеста. Вы сможете переслать эту ссылку всем участникам — их количество не ограничено. Как и время прохождения квеста — делать остановки для отдыха можно в любой момент.

Организационные детали

  • Если вы едете в Кронштадт из Санкт-Петербурга на общественном транспорте, вам подойдут маршруты № 101 и 101Э (отправление от метро «Старая Деревня» и «Беговая»), а также № 207 (отправление от метро «Проспект Просвещения»)
  • Рекомендуем производить бронь квеста заранее, до приезда в Кронштадт
  • Просим обратить внимание, что сайт веб-квеста разработан специально под смартфоны. На персональных компьютерах и планшетах сайт может отображаться некорректно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Андреевского сада
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
14 июля 2024
С заказом проблем не было, в использовании все четко и понятно, с оформлением заказа и получением ссылки на гид не было. Спасибо большое! Еще понравилось то, что доступ остается на всегда и покатому можно не торопиться и спокойно пройти все этапы!
М
11 июля 2024
Отличный вариант экскурсии, когда нет возможности запланировать выезд с экскурсоводом (например, во время командировки). Формат очень понравился! Справились за 1,5ч. Отдельное спасибо за разнообразные задания на маршрутах (они несложные, но
читать дальше

надо немного подумать: деткам тоже должно быть посильно и интересно).
Осталось ощущение, что продукт находится в бета-версии, было бы круто допилить:
1. Маловато объектов на маршруте (всего 5 + 2 дополнительные вне маршрута). На наш взгляд оптимально около 10.
2. Текста достаточно и бегать глазами от экрана к достопримечательностям порой сложновато. Наша рекомендация перевести текст в аудио.
3. Не хватает навигации на сайте. Приходится ходить туда-обратно. Было бы классно, если флоу был последовательный (например, одна единственная кнопка «Далее» и все).

Отличный вариант экскурсии, когда нет возможности запланировать выезд с экскурсоводом (например, во время командировки). Формат оченьОтличный вариант экскурсии, когда нет возможности запланировать выезд с экскурсоводом (например, во время командировки). Формат очень
Ольга
9 июля 2024
Супер формат! Квест интересный, прогулка прошла с удовольствием:)
Маршрут пролегает по историческому центру Кронштадта. Удобно, что недалеко от точки начала - Гостиного двора можно без проблем припарковать машину и начать прогулку!
Удобно,
читать дальше

что нашла такой вариант. Заказала с утра и днем того же дня мы были в Кронштадте. Когда проблема с поиском гида, то это очень выручает. Все честно, как и написано - после оплаты приходит ссылка на квест и сразу можно проходить! Супер ☀️😊
Алексей, спасибо вам за квест! С удовольствием закажу и другие варианты квестов вашего производства.
🚢🗺️🌊

Супер формат! Квест интересный, прогулка прошла с удовольствием:)

Входит в следующие категории Кронштадта

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНочныеЛетниеНа выходныеКвестыОбзорныеПаркиПрирода и пейзажиМорской соборПопулярные местаСвятые местаДля студентовСамое главноеПарк «Остров фортов»Якорная площадьАктивностиФутштокИгры

Похожие экскурсии из Кронштадта

Удивительный Кронштадт
Пешая
228 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Удивительный Кронштадт
Обзорная экскурсия по городу-музею в компании местного жителя
Начало: В Кронштадте
25 июля в 08:00
29 июля в 08:30
6 400 за всё до 6 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!»
Пешая
скидка
15%
24 отзыва
2 часа
Квест
до 6 чел.
Квест-экскурсия по Кронштадту «Почувствуй себя моряком!» - уникальные задания и истории
Погрузитесь в мир морских приключений и загадок с квест-экскурсией по Кронштадту. Вас ждет путешествие по историческим местам и увлекательные задания
Начало: В Андреевском саду
23 июля в 16:00
24 июля в 16:00
70586 000 за всё до 6 чел.
Кронштадт - мифы и реальность
На машине
41 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Кронштадт - мифы и реальность: путешествие в историю и легенды
Погрузитесь в удивительный мир Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю о мореплавателях, изобретателях и великих событиях
31 июля в 08:00
1 авг в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кронштадте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кронштадте
ХорошоТам