Видеоэкскурсия по Кронштадту

О Ольга

Отличный вариант экскурсии с детьми. Особенно когда приходится отвлекаться на "хочу пить","хочу есть "и тд

Можно начать в любое удобное время и делать паузы.

Прошли по маршруту, останавливались везде на то время, которое надо (чего не сделаешь в групповой экскурсии с гидом), ходили фотографироваться.

Экскурсия интересная, ненавязчивая, очень доступно рассказано.

Однозначно советую!

Для первого посещения Кронштадта самое то.

Дальше мы самостоятельно пошли на остров Фортов.