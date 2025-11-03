Видеоэкскурсия по Кронштадту предлагает уникальную возможность самостоятельно изучить город.
Путешественники смогут увидеть Морской собор, узнать, почему его называют "Максимкой", и понять, как Кронштадт связан с Южной Кореей. Маршрут включает посещение Якорной площади, парка "Остров фортов" и других знаковых мест. Видеоэкскурсия доступна на смартфоне, что позволяет путешествовать в удобное время и темпе
5 причин купить эту экскурсию
- 📱 Самостоятельное путешествие
- 🗺️ Гибкий маршрут
- 🎧 Полное погружение с наушниками
- 🏛️ Исторические факты и легенды
- 🌍 Связь с Южной Кореей
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Кронштадтский футшток
- Итальянский дворец
- Голландская кухня
- Доковый мост
- Кронштадтский маяк
- Петровский парк
- Якорная площадь
- Сквер «Инчхон»
- Парк «Остров фортов»
Описание экскурсии
Ваш маршрут пройдёт через центр Кронштадта, Кронштадтский футшток, Итальянский дворец, Голландскую кухню, Доковый мост, Кронштадтский маяк, Петровский парк, Якорную площадь, сквер «Инчхон», парк «Остров фортов».
Вы можете сами выбирать очерёдность локаций и передвигаться по городу любым удобным вам способом!
И конечно, вы узнаете:
- что общего у Кронштадта и чугунного котла
- как Кронштадт защищал и продолжает защищать Санкт-Петербург
- что произошло с городскими храмами после 1917 года
- какое волшебное дерево есть в Кронштадте
- для чего построили Кронштадтское Адмиралтейство
- почему Гагарин назвал Кронштадт пупом земли
- почему кухня, где готовили еду для экипажей кораблей, называлась голландской
- как в Кронштадте построили уникальный док
- что значит для местных жителей День ВМФ
- из-за чего Никольский собор называют «Максимкой»
- какая уникальная дорога есть в Кронштадте
- что связывает эти места с Южной Кореей
- как парк «Остров фортов» повлиял на жизнь горожан
И многое-многое другое!
Организационные детали
Особенности бронирования и оплаты
- После бронирования мы свяжемся с вами и пришлём данные для перевода остатка оплаты. После чего отправим ссылку на сайт видеоэкскурсии (а вы сможете поделиться её с остальными участниками)
- Стоимость видеоэкскурсии фиксирована для группы до 4 человек включительно. За каждого дополнительного участника предусмотрена доплата — 200 ₽
- Рекомендуем бронировать экскурсию заранее, до приезда в город
Как проходит экскурсия
- Вы передвигаетесь по городу самостоятельно, без сопровождения гида. Для полного погружения рекомендуем использовать наушники
- Вы в любой момент можете делать остановки или даже прервать прохождение и продолжить прогулку в другой день. Доступ к экскурсии сохраняется навсегда
- Обратите внимание: сайт видеоэкскурсии разработан специально для смартфонов. На компьютере и планшете сайт может отображаться некорректно, но видеоролики будут отображаться хорошо
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Андреевском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кронштадте
Провели экскурсии для 1422 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Мы с моей командой предлагаем вам познакомиться с Кронштадтом и приглашаем на захватывающие квест-экскурсии. Вас ждут увлекательные путешествия, где вы будете решать секретные задания, самостоятельно строить маршрут экскурсии по карте легендарного города, исследовать самые интересные достопримечательности. Отправляйтесь на встречу приключениям!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
3 ноя 2025
Всё замечательно и понятно.
А
Александр
22 июл 2025
Спасибо Алексею! Экскурсия получилось супер!
О
Ольга
12 июл 2025
Отличный вариант экскурсии с детьми. Особенно когда приходится отвлекаться на "хочу пить","хочу есть "и тд
Можно начать в любое удобное время и делать паузы.
Прошли по маршруту, останавливались везде на то время, которое надо (чего не сделаешь в групповой экскурсии с гидом), ходили фотографироваться.
Экскурсия интересная, ненавязчивая, очень доступно рассказано.
Однозначно советую!
Для первого посещения Кронштадта самое то.
Дальше мы самостоятельно пошли на остров Фортов.
Николай
1 июл 2025
Спасибо за чудесную экскурсию. Нам все очень понравилось. Однозначно рекомендую!
