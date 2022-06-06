Преимущества этого путешествия:
Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с октября по май для групп от 10 человек.
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Поездка в этнографический музей Тальцы.
Прогулка по музею под открытым небом.
Переезд в поселок Листвянку.
Посещение рынка, где можно приобрести байкальскую рыбу и сувениры.
Размещение.
Питание включено: обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Обзорная экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.
Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: обед
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Посадка на Хивус в Листвянке.
Поездка по льду вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного.
Высадка на берег, прогулка. Возвращение в гостиницу.
Питание включено: обед
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км Водным транспортом: примерно 60 км
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.
Экскурсия по историческому центру города.
Размещение в гостинице.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км Автотранспортом: примерно 70 км
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно
Автотранспортом: примерно 10 км
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Тур предусматривает проживание в зависимости от выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты, руб.:
|Количество человек в группе:
|10
|20
|30
|40
|Стоимость тура за 1 человека:
|75 200
|58 700
|51 600
|47 900
|Стоимость тура за группу:
|752 000
|1 174 000
|1 548 000
|1 916 000
|Количество человек в группе:
|10
|20
|30
|40
|Стоимость тура за 1 человека:
|76 600
|60 200
|53 000
|49 400
|Стоимость тура за группу:
|766 000
|1 204 000
|1 590 000
|1 976 000
|Количество человек в группе:
|10
|20
|30
|40
|Стоимость тура за 1 человека:
|83 800
|67 400
|60 300
|56 600
|Стоимость тура за группу:
|838 000
|1 348 000
|1 809 000
|2 264 000
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничные даты, руб.:
|Количество человек в группе:
|10
|20
|30
|40
|Стоимость тура за 1 человека:
|75 200
|58 700
|51 600
|47 900
|Стоимость тура за группу:
|752 000
|1 174 000
|1 548 000
|1 916 000
|Количество человек в группе:
|10
|20
|30
|40
|Стоимость тура за 1 человека:
|76 600
|60 200
|53 000
|49 400
|Стоимость тура за группу:
|766 000
|1 204 000
|1 590 000
|1 976 000
|Количество человек в группе:
|10
|20
|30
|40
|Стоимость тура за 1 человека:
|88 200
|71 700
|64 600
|60 900
|Стоимость тура за группу:
|882 000
|1 434 000
|1 938 000
|2 436 000
Размещение по тарифу Хостел:
Размещение по тарифу Эконом:
Размещение по тарифу Стандарт:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.