Насладитесь зимним Байкалом, отправившись на хивусе в бухту Песчаную.
По пути вас ждут остановки в живописных местах, таких как Большое Голоустное и мыс Большой Кадильный. Вы увидите знаменитые голубые торосы, прозрачный
По пути вас ждут остановки в живописных местах, таких как Большое Голоустное и мыс Большой Кадильный. Вы увидите знаменитые голубые торосы, прозрачный
5 причин купить эту прогулку
- ❄️ Зимний Байкал во всей красе
- 🛷 Путешествие на хивусе
- 🌲 Уникальные природные объекты
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 📸 Живописные фотолокации
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Зимние месяцы идеально подходят для этой экскурсии, так как Байкал покрывается льдом, создавая уникальные условия для путешествия на хивусе. В это время можно увидеть прозрачный лёд и знаменитые пузырьки, а также насладиться красотой зимних пейзажей.
Сейчас февраль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Скала Скипер
- Мыс Большой Кадильный
- Бухта Песчаная
Описание водной прогулки
10:00 — отправление из Листвянки
- Остановка у скалы Скрипер (20 мин). Здесь вы увидите чистый лёд и дно Байкала
- Мыс Большой Кадильный (30 мин). Погуляем, насладимся красотой зимнего Байкала, прозрачным льдом и голубыми торосами
- Прибытие в посёлок Большое Голоустное (15-20 мин), где вас ждут знаменитые пузырьки
- Отдых в бухте Песчаной (60-90 мин). Пообедаем, прогуляемся по бухте, покатаемся на коньках (нужно взять их с собой). На пути нам встретится смотровая площадка, с которой просматривается вся бухта и охраняющие её две скалы. В самой бухте вы увидите самые большие ходульные деревья на Байкале
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер по Байкалу на хивусе, сопровождение гида, обед, билеты в нацпарк
- Программа подойдёт взрослым и детям с 3 лет
- Рекомендуем взять с собой термос с горячим напитком и перекус
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Листвянки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Листвянке
Провела экскурсии для 350 туристов
Показываем настоящий Байкал — таким, каким его знают только местные. Мы родились и живём здесь, поэтому знаем каждую тропинку, каждую легенду и каждый тайный уголок этого удивительного края. Покажем вам
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
26 фев 2026
отлично все! теплый большой хивус! хороший гид Евгений! спасибо организатору 👏
ЕВГЕНИЙ
16 мар 2025
Очень хорошая экскурсия, всё отлично, кроме цены.
Входит в следующие категории Листвянки
Похожие экскурсии на «На хивусе - в бухту Песчаную (из Листвянки)»
Водная прогулка
Лучший выборАйс-флоатинг на Байкале в мини-группе
Погружение в ледяную воду Байкала в специальном костюме подарит незабываемые эмоции. Подходит для всех, даже если не умеете плавать
Начало: В посёлке Листвянка
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:30
28 фев в 12:00
4000 ₽ за человека
Водная прогулка
Ваш лучший день на Байкале
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Байкальская Ривьера: на хивусе - к бухте Песчаной
За один день увидеть всё многообразие зимнего озера
Начало: У ресторана «Прошлый век»
Расписание: ежедневно в 10:00
28 фев в 10:00
1 мар в 10:00
15 000 ₽ за человека
Водная прогулка
Зимние краски Байкала: в Большое Голоустное из Листвянки или Иркутска
Послушать шёпот ветра, увидеть синеву льда и прикоснуться к магии Байкала
Начало: От вашего отеля
18 мар в 08:00
19 мар в 08:00
25 350 ₽ за всё до 5 чел.