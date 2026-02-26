Насладитесь зимним Байкалом, отправившись на хивусе в бухту Песчаную.По пути вас ждут остановки в живописных местах, таких как Большое Голоустное и мыс Большой Кадильный. Вы увидите знаменитые голубые торосы, прозрачный

лёд и пузырьки. Побываете у скалы Скипер и насладитесь видами с обзорной площадки. Экскурсия подходит для всей семьи, включая детей от 3 лет. В стоимость включены трансфер, обед и сопровождение гида. Не забудьте взять с собой термос с горячим напитком и перекус

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Зимние месяцы идеально подходят для этой экскурсии, так как Байкал покрывается льдом, создавая уникальные условия для путешествия на хивусе. В это время можно увидеть прозрачный лёд и знаменитые пузырьки, а также насладиться красотой зимних пейзажей.

Сейчас февраль — это идеальное время.