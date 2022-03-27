Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта

8 марта на Байкале - это возможность провести праздник креативно и необычно

4.7
3 отзыва
8 марта на Байкале – это возможность провести праздник креативно и необычно.

Вас ждут фотосессии на байкальском льду, катание на коньках, праздничное настроение и панорамы удивительного озера.
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Праздничный тур по льду Байкала на 8 марта
Ближайшие даты:
05
мар

Программа тура по дням

1 день
Переход вдоль берега Байкала до бухты Песчаная

Встреча группы в 8:00 на ж/д вокзале г. Иркутска у пригородных касс.

Посадка в автобус в 8:05.

Распределение группы. Переезд в поселок Листвянка.

  • Группа «Хивус»  те, кто едут в Песчаную на катере «Хивус» (оплачивается заранее при бронировании тура).

Посещение обзорной точки «Камень Черского», откуда удивительно красивый вид на вытекающую из Байкала реку Ангару, затем посещение музея Байкала.

Переезд в центр. Обед самостоятельно в кафе.

Посадка на «Хивус» около 12:00 часов. Переезд в бухту Песчаную.

  • Группа «Переход»  те, кто идет в Песчаную на коньках.

Сегодня предстоит идти вдоль берега до бухты Песчаная. Данный участок очень живописный, особенно в солнечную погоду. Скалы, лёд, наледи. И Байкал очень красив именно с воды (в данном случае со льда).

В зависимости от состояния льда и снежного покрова идем пешком (обязательно наличие трекинговых палок и шипов на обувь) или одеваем коньки (обязательное условие — умение кататься на коньках).

Перекус или обед (зависит от погоды). Осмотр удивительно прозрачного льда Байкала.

Вечером — знаменитая бухта Песчаная.

Размещение на базе отдыха в домиках по 2-3 человека, удобства на улице. 

Праздничный ужин. Настольные игры.

Отбой.

Протяженность перехода: 28-32 км. Время в пути: на коньках  4-5 часов, пешком  8-9 часов.

Переход вдоль берега Байкала до бухты ПесчанаяПереход вдоль берега Байкала до бухты ПесчанаяПереход вдоль берега Байкала до бухты ПесчанаяПереход вдоль берега Байкала до бухты ПесчанаяПереход вдоль берега Байкала до бухты Песчаная
2 день
Большая Колокольня. Обзорная точка в бухте Песчаная. Катание по льду Байкала

Завтрак.

Сегодня только радиальные выходы.

Делаем фотографии.

Обед на льду Байкала.

Осмотр Большой Колокольни, наледи на скалах. 

Днем, при хорошей погоде – отличное яркое солнце!

Подьем на обзорную точку в бухте Песчаная. Фотографируемся с высоты птичьего полета.

Возвращаемся в бухту Песчаная.

Обед.

Катаемся по Байкалу на коньках и осматриваем удивительные гроты. Подьем и прогулка по живописной тропе среди скал и деревьев.

Баня (за доп. плату).

Ужин.

Ночь на базе отдыха.

Большая Колокольня. Обзорная точка в бухте Песчаная. Катание по льду БайкалаБольшая Колокольня. Обзорная точка в бухте Песчаная. Катание по льду БайкалаБольшая Колокольня. Обзорная точка в бухте Песчаная. Катание по льду БайкалаБольшая Колокольня. Обзорная точка в бухте Песчаная. Катание по льду БайкалаБольшая Колокольня. Обзорная точка в бухте Песчаная. Катание по льду Байкала
3 день
Переход в бухту Сенная

Завтрак.

Переход в бухту Сенная. Коньки берем с собой.

Радиальный выход вдоль берега Байкала (для желающих) 8 км пешком. Обратно можно на коньках.

Вы можете взять с собой оригинальные платья и сделать неповторимые фотографии!

Возвращение в бухту Песчаная.

Обедаем, отдыхаем играем, желающие идут в баню.

Ужин.

Переход в бухту СеннаяПереход в бухту СеннаяПереход в бухту СеннаяПереход в бухту СеннаяПереход в бухту Сенная
4 день
Переход в пос. Голоустное. Отъезд
  • Группа «Переход» выходит с утра, после завтрака, на коньках или пешком в п. Большое Голоустное.

Самостоятельный отъезд в Иркутск.

  • Желающие могут уехать на катере «Хивус» до поселка Листвянка (за доп. плату). В этом случае:

Поздний подьем, завтрак, сбор вещей.

Прогулки по льду Байкала. Встреча рассвета. Фотосессия. Отдых.

Посадка на катер с воздушной подушкой «Хивус» и переезд в поселок Листвянка.

Отьезд на рейсовом транспорте в Иркутск.

Переход в пос. Голоустное. ОтъездПереход в пос. Голоустное. ОтъездПереход в пос. Голоустное. ОтъездПереход в пос. Голоустное. ОтъездПереход в пос. Голоустное. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в бухте Песчаная по 2-3 человека в номере.

Доплата за двухместное размещение – 2 000 руб./чел., за одноместное размещение – 4 000 руб.чел.

В номере есть раковина (не туалет), шкаф, две кровати, печка-камин, удобства на улице. Поддержание тепла осуществляют сами проживающие.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание и проживание, указанное в программе (питание готовят самостоятельно участники)
  • Транспорт
  • Размещение на базах по 2-3 человека в номере (удобства на улице)
  • Работа инструктора
  • Оформление разрешения для посещения национального парка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Аренда катера «Хивус» – 7 000-8 000 тыс. руб в одну сторону на человека
  • Баня
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документы:
    • паспорт (для детей – свидетельство о рождении);
    • полис обязательного медицинского страхования.
  2. Личное снаряжение:
    • рюкзак – для личный вещей 60 литров;
    • фонарь налобный;
    • очки солнцезащитные;
    • ложка, кружка, чашка, ножик;
    • спички или зажигалка.
    • индивидуальная аптечка (с необходимым набором личных и специфических медикаментов, не более 200 г по весу);
    • средства от загара (обязательно в горах и путешествиях по льду озера Байкал).
  3. Одежда:
    • нижнее белье;
    • термобелье 1 шт.;
    • кофта, флиска или т. п. (желательно из современных материалов);
    • штормовой костюм (обязательно!) – куртка утепленная с капюшоном, брюки ветрозащитные и влагонепрониаемые (можно использовать горнолыжный костюм).
    • носки простые (или трекинговые) – 2 пары;
    • носки шерстяные (трекинговые, утепленные);
    • обувь – желательно 2 пары (треккинговые ботинки или другие теплые ботинки с теплой стелькой, без высокого каблука, унты);
    • трекинговые палки;
    • шапочка теплая спортивная – 2 шт.;
    • средства личной гигиены (зубная щетка и паста, туалетная бумага и др.);
    • перчатки утепленные и варежки зимние.
  4. Специальное снаряжение (на определенных маршрутах):
    • коньки;
    • резинки с шипами для обуви – обязательно!;

Требование к набору «личных вещей» ничего лишнего и тяжелого!!!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
27 мар 2022
В туре столкнулись с необходимостью менять планы буквально на лету: то погода не позволила идти день по льду, то выясняется, что один из туристов не умеет двигаться на коньках (см. выше:), то место ночлега в последний день поменять. Здесь-то нам и удалось оценить постоянную поддержку организаторов. За считанные минуты гид и организатор решали любые вопросы, находили решения, которые казались едва ли возможными. Как человек, хорошо разбирающийся в бизнесе, могу сказать, что такой уровень эффективности оперативного реагирования дорогого стоит! Так что работой организатора я остался доволен на 200%!
Ж
13 мар 2022
Организация на высшем уровне. Отлично подобранные гиды.
Менеджер всегда на связи: консультировал, организовывал по нашей просьбе небольшие изменения маршрута. Все вопросы решались мгновенно.
5 баллов из 5.
А
7 сен 2021
1. Возможно, это только для нашей группы: опытные гиды вели по маршруту днём, вечером уходили на турбазу.
2. Перед грозой встали на стоянку в низине, и нас, естественно, затопило. Промокли вещи, обувь и пр. Желательно помогать группе в этих моментах, так как мы не матёрые походники.
3. Кормили по расписанию, еды было достаточно.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Листвянки

🚶Пешеходные🧳Экскурсионные туры3-дневные туры

Похожие туры в Листвянке

Открытие Байкала - бухта Крестовая | тур из Листвянка
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Открытие Байкала - бухта Крестовая | тур из Листвянка
Мы увидим горные массивы с вековой тайгой, открытые сопки и степные озера с соленой водой, панорамные виды Байкала
19 000 за всё до 4 чел.
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
7 часов
🚣‍♂️ На байдарках
Речные прогулки
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Вас ожидает водная прогулка на байдарках по реке Ангара и Байкалу с посещением Байкальского лимнологического музея
от 20 000 за всё до 4 чел.
Байкальский лёд | тур из Листвянки
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Байкальский лёд | тур из Листвянки
Добро пожаловать на лёд Байкала! Мы увидим гирлянды застывших пузырьков, загадочные паутины трещин, нагромождения
17 500 за всё до 4 чел.
Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
2 отзыва
Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
Бухта Песчаная - одно из самых красивых и известных мест Байкала, находится на юго-западном побережье
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
11 000 за 1 человека
Тур в Бугульдейку из Листвянки
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Тур в Бугульдейку из Листвянки
18 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Листвянке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Листвянке
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ