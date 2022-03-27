Встреча группы в 8:00 на ж/д вокзале г. Иркутска у пригородных касс.

Посадка в автобус в 8:05.

Распределение группы. Переезд в поселок Листвянка.

Группа «Хивус» — те, кто едут в Песчаную на катере «Хивус» (оплачивается заранее при бронировании тура).

Посещение обзорной точки «Камень Черского», откуда удивительно красивый вид на вытекающую из Байкала реку Ангару, затем посещение музея Байкала.

Переезд в центр. Обед самостоятельно в кафе.

Посадка на «Хивус» около 12:00 часов. Переезд в бухту Песчаную.

Группа «Переход» — те, кто идет в Песчаную на коньках.

Сегодня предстоит идти вдоль берега до бухты Песчаная. Данный участок очень живописный, особенно в солнечную погоду. Скалы, лёд, наледи. И Байкал очень красив именно с воды (в данном случае со льда).

В зависимости от состояния льда и снежного покрова идем пешком (обязательно наличие трекинговых палок и шипов на обувь) или одеваем коньки (обязательное условие — умение кататься на коньках).

Перекус или обед (зависит от погоды). Осмотр удивительно прозрачного льда Байкала.

Вечером — знаменитая бухта Песчаная.

Размещение на базе отдыха в домиках по 2-3 человека, удобства на улице.

Праздничный ужин. Настольные игры.

Отбой.

Протяженность перехода: 28-32 км. Время в пути: на коньках — 4-5 часов, пешком — 8-9 часов.