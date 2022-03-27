Встреча группы в 8:00 на ж/д вокзале г. Иркутска у пригородных касс.
Посадка в автобус в 8:05.
Распределение группы. Переезд в поселок Листвянка.
Посещение обзорной точки «Камень Черского», откуда удивительно красивый вид на вытекающую из Байкала реку Ангару, затем посещение музея Байкала.
Переезд в центр. Обед самостоятельно в кафе.
Посадка на «Хивус» около 12:00 часов. Переезд в бухту Песчаную.
Сегодня предстоит идти вдоль берега до бухты Песчаная. Данный участок очень живописный, особенно в солнечную погоду. Скалы, лёд, наледи. И Байкал очень красив именно с воды (в данном случае со льда).
В зависимости от состояния льда и снежного покрова идем пешком (обязательно наличие трекинговых палок и шипов на обувь) или одеваем коньки (обязательное условие — умение кататься на коньках).
Перекус или обед (зависит от погоды). Осмотр удивительно прозрачного льда Байкала.
Вечером — знаменитая бухта Песчаная.
Размещение на базе отдыха в домиках по 2-3 человека, удобства на улице.
Праздничный ужин. Настольные игры.
Отбой.
Протяженность перехода: 28-32 км. Время в пути: на коньках — 4-5 часов, пешком — 8-9 часов.
Завтрак.
Сегодня только радиальные выходы.
Делаем фотографии.
Обед на льду Байкала.
Осмотр Большой Колокольни, наледи на скалах.
Днем, при хорошей погоде – отличное яркое солнце!
Подьем на обзорную точку в бухте Песчаная. Фотографируемся с высоты птичьего полета.
Возвращаемся в бухту Песчаная.
Обед.
Катаемся по Байкалу на коньках и осматриваем удивительные гроты. Подьем и прогулка по живописной тропе среди скал и деревьев.
Баня (за доп. плату).
Ужин.
Ночь на базе отдыха.
Завтрак.
Переход в бухту Сенная. Коньки берем с собой.
Радиальный выход вдоль берега Байкала (для желающих) 8 км пешком. Обратно можно на коньках.
Вы можете взять с собой оригинальные платья и сделать неповторимые фотографии!
Возвращение в бухту Песчаная.
Обедаем, отдыхаем играем, желающие идут в баню.
Ужин.
Самостоятельный отъезд в Иркутск.
Поздний подьем, завтрак, сбор вещей.
Прогулки по льду Байкала. Встреча рассвета. Фотосессия. Отдых.
Посадка на катер с воздушной подушкой «Хивус» и переезд в поселок Листвянка.
Отьезд на рейсовом транспорте в Иркутск.
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в бухте Песчаная по 2-3 человека в номере.
Доплата за двухместное размещение – 2 000 руб./чел., за одноместное размещение – 4 000 руб.чел.
В номере есть раковина (не туалет), шкаф, две кровати, печка-камин, удобства на улице. Поддержание тепла осуществляют сами проживающие.
Требование к набору «личных вещей» – ничего лишнего и тяжелого!!!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.