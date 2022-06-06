Сказания Байкала

Отправьтесь на удивительный зимний Байкал

4.7
3 отзыва
Отправьтесь на удивительный зимний Байкал.

Вы увидите загадочные гроты, величественные скалы в наплесках, завораживающие торосы, остров Ольхон, поселок Листвянку и многие другие достопримечательности Сибири.
Сказания Байкала
Сказания Байкала
Сказания Байкала
Сказания Байкала
Сказания Байкала
Сказания Байкала
Сказания Байкала
Сказания Байкала
Сказания Байкала
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Чарующий вид на Шаман-камень
Чарующий вид на Шаман-камень
На кресельном подъемнике поднимемся к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары
Знакомство с обитателями Байкала
Знакомство с обитателями Байкала
Посетим Музея Байкала, где нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно озера
Байкальская астрофизическая обсерватория
Байкальская астрофизическая обсерватория
Познакомимся с двумя телескопами и совершим бодрящую пешую прогулку до обзорной площадки
Магия Ольхона
Магия Ольхона
Зарядимся энергией в главном святилище и культовом центре края, куда многие шаманы приезжают для проведения всевозможных обрядов
Живописный мыс Хобой
Живописный мыс Хобой
Отправимся в северную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и пешими прогулками

Программа тура по дням

1 день
Переезд до острова Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин. 
Автотранспортом: примерно 300 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Переезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова ОльхонПереезд до острова Ольхон
2 день
Мыс Хобой

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин. 
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км. 
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день
День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность – в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
4 день
Поездка до поселка Листвянка

Переезд с острова Ольхон в город Иркутск. Пересадка.

Поездка до поселка Листвянка.

Размещение в гостинице.

Питание включено: завтрак. 
Автотранспортом: примерно 370 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.  

Поездка до поселка ЛиствянкаПоездка до поселка ЛиствянкаПоездка до поселка Листвянка
5 день
Камень Черского и исток Ангары. Музей озера Байкал

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.

Возвращение в гостиницу.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 10 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.  

Камень Черского и исток Ангары. Музей озера БайкалКамень Черского и исток Ангары. Музей озера БайкалКамень Черского и исток Ангары. Музей озера Байкал
6 день
День в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    

День в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в Листвянке
7 день
Байкальская астрофизическая обсерватория

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Пешая прогулка до обзорной площадки.

Знакомство с 2 телескопами.

Возвращение в гостиницу.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км. Автотранспортом: примерно 10 км    
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.  

Байкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерватория
8 день
Трансфер в Иркутск

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.   
Автотранспортом: примерно 70 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.  

Трансфер в ИркутскТрансфер в ИркутскТрансфер в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах и в гостиницах на о. Ольхон и в пос. Листвянка.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб.:

 Обычные датыПраздничные даты
экономстандартэкономстандарт
2-хместный номер52 30065 30054 50067 500
доплата за одноместное размещение12 00021 00013 50022 500

Частично благоустроенное размещение – Эконом:

  • Ольхон – Турбаза Набаймар, 2-местный номер (удобства на этаже);
  • Листвянка – Гостиница Арабеска, 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров)

Благоустроенное размещение – Стандарт:             

  • Ольхон – Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника, 2-местный номер (удобства в номере);
  • Листвянка – Гостиница Байкальский кедр или Байкальские сезоны, 2-местный номер (удобства в номере).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужин День 2: завтрак, обед, ужин День 3: завтрак, ужин День 4: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 4: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск – Ольхон День 2: По Ольхону День 4: Ольхон – Иркутск – Листвянка День 5: По Листвянке День 7: По Листвянке День 8: Листвянка – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: Ольхон – Иркутск – Листвянка
  • День 5: По Листвянке
  • День 7: По Листвянке
  • День 8: Листвянка – Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон День 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике День 5: Посещение музея Байкала День 7: Байкальская астрофизическая обсерватория.
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 5: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 5: Посещение музея Байкала
  • День 7: Байкальская астрофизическая обсерватория
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • День 5-8: питание не включено в стоимость тура и оплачивается дополнительно
  • Рекреационные сборы
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка входит в стоимость?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.
А
17 мар 2022
Хорошие внимательные организаторы, помогли подобрать тур. Единственное, что сказали брать обратный билет не ранее 20:00 из Иркутска, а по факту в городе мы были уже в 15:30. Я могла бы улететь раньше и не ночевать в Иркутске:) организаторы, пожалуйста, обратите на это внимание.
Организатору от большой страны Ольге огромное спасибо за проделанную работу!!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анастасия!

Большое спасибо за обратную связь, для нас это очень важно.

Действительно, рекомендованное время вылета не ранее 20.00, так как на дороге могут случаться форс-мажоры, а расстояние достаточно большое (около 300 км) и нам необходимо иметь запас времени, ведь главное, чтоб бы вы не опоздали на ваш самолет. Нам жаль, что это доставило вам неудобства.

Рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что вы обратитесь к нам для организации вашего следующего путешествия по России!

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