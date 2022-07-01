Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»

Предлагаем вам уникальную возможность пересечь почти всю территорию России с запада на восток на поезде

Предлагаем вам уникальную возможность пересечь почти всю территорию России с запада на восток на поезде.

Разнообразие плодородных территории, потрясающие виды и масштаб, который завораживает и остается в памяти навсегда. Путь ведет вас к самому глубокому озеру планеты — Байкалу.

Маршрут круизного туристического поезда мы можем проложить для вас таким образом: Порт Байкал – Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Екатеринбург – Нижний Новгород – Москва (или в обратном направлении).

В пути пассажиры смогут воспользоваться вагоном-рестораном, душем, купить сувениры и другие необходимые товары.

От станции Слюдянка до станции Порт Байкал поезд следует по Кругобайкальской железной дороге с остановками для фотосессий. Это отдельное приключение, лучше один раз увидеть.
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Железнодорожный круиз Байкал - Москва «Байкальская сказка»
Ближайшие даты:
25
июн

Что вас ожидает 🤩

Новосибирский театр оперы и балета
Новосибирский театр оперы и балета
Побываем на экскурсии по крупнейшему музыкальному театру России
Вкусные Байкальские блюда
Вкусные Байкальские блюда
Попробуем традиционную Байкальскую кухню
Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Увидим южный Байкал и осмотрим архитектурные достопримечательности за один день
Пермский колорит
Пермский колорит
Узнаем, как жили коми-пермяки, познакомимся с пермским фольклором и попробуем ароматный хохловский чай с традиционными уральскими пирожками-посикунчиками
Красноярск
Красноярск
Посетим смотровую площадку «Царь-рыба» и осмотрим другие известные места в городе
Екатеринбург
Екатеринбург
Посетим легендарный музейный комплекс Уральской горно-металлургической компании, а также полюбуемся этим красивым городом

Программа тура по дням

1 день

Иркутск, Листвянка

10:00 Сбор группы в зоне прибытия аэропорта города Иркутска (внутренние авиалинии) время местное.

10:20 Трансфер в п. Листвянка.

Посещение музея деревянного зодчества «Тальцы», расположенного в живописном месте на берегу Ангары. Этот уникальный музей расскажет Вам о повседневной жизни людей в этом регионе в прошлом.

Обед в кафе.

Посещение Музея Байкал.

Подъем / спуск по канатной дороге на смотровую площадку Камень Черского.

Обзорная экскурсия по поселку, посещение рыбного и сувенирного рынка.

Ужин в кафе п. Листвянка.

Водный трансфер п. Листвянка — ст. Порт Байкал.

20:45 Прибытие в Порт Байкал, посадка в поезд и ночь в поезде в Порту Байкал.

Иркутск, ЛиствянкаИркутск, ЛиствянкаИркутск, ЛиствянкаИркутск, Листвянка
2 день

Путешествие по КБЖД

Завтрак в поезде

08:40 Отправление поезда по маршруту Порт Байкал – Москва. Путешествие по Кругобайкальской железной дороге, «золотой пряжке стального пояса России» идущей по берегу Байкала – это отличный способ увидеть южный Байкал и осмотреть архитектурные достопримечательности за один день. На Кругобайкальской железной дороге используется 38 тоннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них — тоннель через мыс Половинный длиной 777,5 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м (сейчас используется только 5 из них) и 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и 268 подпорных стенок. В самых знаковых и красивых местах Кругобайкальской железной дороги наш поезд сделает 30-ти минутные остановки для проведения фотосессий на станциях: Култук, Старая Ангасолка, Киркирей, Половинная, Итальянская стенка.

14:54-15:24 Стоянка по ст. Слюдянка. Во время стоянки желающие смогут выйти из вагона и полюбоваться единственным в мире зданием вокзала, полностью построенным из белого и розового мрамора. В здании вокзала можно самостоятельно посетить интерактивный музей Байкала, в котором можно увидеть природные ландшафты и представителей флоры и фауны заповедника. Интерактивный пол имитирует прибой озера. Кроме того, во время стоянки будет произведена смена тяги. 

17:44 Прибытие туристического поезда на ст. Иркутск. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Иркутску познакомит вас с главными памятниками самого сибирского города Земли. Такой деревянной архитектуры, как в Иркутске, вы не встретите ни в одном уголке мира. Во время экскурсии по памятным и историческим местам вы узнаете историю Иркутского острога и центральной части города, архитектуры и деревянного зодчества, о выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.

Свободное время в центре города.

21:50 Трансфер на ж/д вокзал Иркутск-Пассажирский.

22:45 Отправление туристического поезда.

Путешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖДПутешествие по КБЖД
3 день

Красноярск

Завтрак в поезде.

16:23 Прибытие туристического поезда на ст. Красноярск. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Посещение смотровой площадки «Царь-рыба».

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы посетите Покровский парк, Триумфальную арку, Мост влюбленных и другие достопримечательности.
20:40 Трансфер на ж/д вокзал.

21:26 Отправление туристического поезда.

КрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярскКрасноярск
4 день

Новосибирск

Завтрак в поезде.

09:30 Прибытие туристического поезда на ст. Новосибирск. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

09:45 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Новосибирску с катанием на колесе обозрения. Во время экскурсии Вы погуляете по старым улицам, скверам и площадям. Увидите главные городские здания, оперный театр, Торговый корпус, деревянные и купеческие дома. Узнаете почему Новосибирск сравнивают с Петербургом, как складывалась судьба города и чем он живет сегодня. Гуляя по центру Новосибирска, вы услышите историю появления современных символов города и познакомитесь с творениями сибирских архитекторов-конструктивистов.

Посещение Новосибирского театра оперы и балета. Приглашаем вас на экскурсию по крупнейшему музыкальному театра России.

Обед в кафе города.

Посещение Новосибирского Зоопарка (без экскурсовода). Новосибирский зоопарк еще в 2008 году получил почетное звание «Одно из семи чудес России». Один из крупнейших зоопарков России, он занимает площадь 65 га, в нём содержится около 11 000 особей 770 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу.              
17:50 Свободное время в центре города

19:40 Трансфер на ж/д вокзал.

20:22 Отправление туристического поезда.

НовосибирскНовосибирскНовосибирскНовосибирскНовосибирск
5 день

Екатеринбург

Для инфо туристов—разница во времени + 2 часа.

Завтрак в поезде.

13:33 Прибытие туристического поезда на ст. Екатеринбург. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обед в кафе города.

Трансфер в Верхнюю Пышму.

Посещение музейного комплекса Уральской горно-металлургической компании – одного из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники и истории. Экскурсия в легендарный музейный комплекс поразит любого гостя масштабом экспозиции. В коллекции Музейного комплекса УГМК насчитывается порядка 12 тыс. экспонатов, в том числе около 500 образцов военной техники и около 500 советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств. Крупнейшая коллекция техники, увлекательный рассказ экскурсовода, инновационные технологии – все это вы увидите и почувствуете, посетив экскурсию в Верхней Пышме.

Трансфер в Екатеринбург. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей. Вы увидите плотину городского пруда на р. Исети, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу в XVIII веке, памятник основателям города В.Н. Ткатищеву и В.И. де Генину, покровительницу города – часовню Св. Екатерины, купеческие особняки, центральные площади столицы Урала, Вознесенскую горку, украшенную дворцом купцов Расторгуевых-Харитоновых и конечно – Храм-на-Крови во имя всех Святых в Земле Российской просиявших—легендарное место, где прервалась династия Романовых.

Ужин в кафе города.

22:30 Трансфер на ж/д вокзал.

23:18 Отправление туристического поезда.

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург
6 день

Пермь

04:58 Прибытие туристического поезда на ст. Пермь.

08:15 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Трансфер в Хохловку.

Экскурсия с элементами фольклора по территории Хохловки. Мы побываем в старинных усадьбах, познакомимся с солепромышленным и сельскохозяйственным комплексом, узнаем, как жили коми-пермяки, как добывали соль и как охотились в древности, познакомимся с пермским фольклором и попробуем ароматный хохловский чай с традиционными уральскими пирожками-посикунчиками.

Трансфер в Пермь.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, мы увидим памятник «Пермяк—соленые уши», набережную реки Камы и арт-объект «Счастье не за горами», историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь.

Обед в кафе города.

Посещение Пермской художественной галереи.

Свободное время в городе.

18:15 Трансфер на ж/д вокзал.

20:00 Отправление туристического поезда.

ПермьПермьПермьПермьПермьПермьПермьПермьПермь
7 день

Москва

Завтрак в поезде.

13:58 Прибытие туристического поезда в г. Москва.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб.:

КатегорияВзрослыеДети до 9 лет включительно
Четырехместное купе (верхняя полка)94 72079 320
Четырехместное купе (нижняя полка)100 64081 400
Двухместное купе124 92090 300
Одноместное размещение в двухместном купе178 720-
Люкс134 150-
Одноместное размещение в Люксе195 320-

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Иркутск - Порт Байкал - Красноярск - Новосибирск - Екатеринбург – Пермь -Москва.
  • Паромная переправа по маршруту Порт Байкал - пос. Листвянка.
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе.
  • Питание по программе
Что не входит
  • Личные расходы
  • Авиаперелет (и/или иной вид транспорта)
  • Проживание в отеле в п. Листвянка
  • Трансферы до/из отеля в п. Листвянка
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем взять в дорогу удобную обувь, банные полотенца и резиновые тапочки для принятия душа в поезде.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты из Иркутска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Может ли измениться программа тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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