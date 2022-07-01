2 день

Путешествие по КБЖД

Завтрак в поезде

08:40 Отправление поезда по маршруту Порт Байкал – Москва. Путешествие по Кругобайкальской железной дороге, «золотой пряжке стального пояса России» идущей по берегу Байкала – это отличный способ увидеть южный Байкал и осмотреть архитектурные достопримечательности за один день. На Кругобайкальской железной дороге используется 38 тоннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них — тоннель через мыс Половинный длиной 777,5 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м (сейчас используется только 5 из них) и 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и 268 подпорных стенок. В самых знаковых и красивых местах Кругобайкальской железной дороги наш поезд сделает 30-ти минутные остановки для проведения фотосессий на станциях: Култук, Старая Ангасолка, Киркирей, Половинная, Итальянская стенка.

14:54-15:24 Стоянка по ст. Слюдянка. Во время стоянки желающие смогут выйти из вагона и полюбоваться единственным в мире зданием вокзала, полностью построенным из белого и розового мрамора. В здании вокзала можно самостоятельно посетить интерактивный музей Байкала, в котором можно увидеть природные ландшафты и представителей флоры и фауны заповедника. Интерактивный пол имитирует прибой озера. Кроме того, во время стоянки будет произведена смена тяги.

17:44 Прибытие туристического поезда на ст. Иркутск. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Иркутску познакомит вас с главными памятниками самого сибирского города Земли. Такой деревянной архитектуры, как в Иркутске, вы не встретите ни в одном уголке мира. Во время экскурсии по памятным и историческим местам вы узнаете историю Иркутского острога и центральной части города, архитектуры и деревянного зодчества, о выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.

Свободное время в центре города.

21:50 Трансфер на ж/д вокзал Иркутск-Пассажирский.

22:45 Отправление туристического поезда.