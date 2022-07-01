10:00 Сбор группы в зоне прибытия аэропорта города Иркутска (внутренние авиалинии) время местное.
10:20 Трансфер в п. Листвянка.
Посещение музея деревянного зодчества «Тальцы», расположенного в живописном месте на берегу Ангары. Этот уникальный музей расскажет Вам о повседневной жизни людей в этом регионе в прошлом.
Обед в кафе.
Посещение Музея Байкал.
Подъем / спуск по канатной дороге на смотровую площадку Камень Черского.
Обзорная экскурсия по поселку, посещение рыбного и сувенирного рынка.
Ужин в кафе п. Листвянка.
Водный трансфер п. Листвянка — ст. Порт Байкал.
20:45 Прибытие в Порт Байкал, посадка в поезд и ночь в поезде в Порту Байкал.
Завтрак в поезде
08:40 Отправление поезда по маршруту Порт Байкал – Москва. Путешествие по Кругобайкальской железной дороге, «золотой пряжке стального пояса России» идущей по берегу Байкала – это отличный способ увидеть южный Байкал и осмотреть архитектурные достопримечательности за один день. На Кругобайкальской железной дороге используется 38 тоннелей общей длиной 9063 м (самый длинный из них — тоннель через мыс Половинный длиной 777,5 м), 15 каменных галерей общей длиной 295 м (сейчас используется только 5 из них) и 3 железобетонных галереи с отверстиями, 248 мостов и 268 подпорных стенок. В самых знаковых и красивых местах Кругобайкальской железной дороги наш поезд сделает 30-ти минутные остановки для проведения фотосессий на станциях: Култук, Старая Ангасолка, Киркирей, Половинная, Итальянская стенка.
14:54-15:24 Стоянка по ст. Слюдянка. Во время стоянки желающие смогут выйти из вагона и полюбоваться единственным в мире зданием вокзала, полностью построенным из белого и розового мрамора. В здании вокзала можно самостоятельно посетить интерактивный музей Байкала, в котором можно увидеть природные ландшафты и представителей флоры и фауны заповедника. Интерактивный пол имитирует прибой озера. Кроме того, во время стоянки будет произведена смена тяги.
17:44 Прибытие туристического поезда на ст. Иркутск. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Иркутску познакомит вас с главными памятниками самого сибирского города Земли. Такой деревянной архитектуры, как в Иркутске, вы не встретите ни в одном уголке мира. Во время экскурсии по памятным и историческим местам вы узнаете историю Иркутского острога и центральной части города, архитектуры и деревянного зодчества, о выдающихся деятелях истории и культуры России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.
Свободное время в центре города.
21:50 Трансфер на ж/д вокзал Иркутск-Пассажирский.
22:45 Отправление туристического поезда.
Завтрак в поезде.
16:23 Прибытие туристического поезда на ст. Красноярск. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Посещение смотровой площадки «Царь-рыба».
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы посетите Покровский парк, Триумфальную арку, Мост влюбленных и другие достопримечательности.
20:40 Трансфер на ж/д вокзал.
21:26 Отправление туристического поезда.
Завтрак в поезде.
09:30 Прибытие туристического поезда на ст. Новосибирск. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
09:45 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Новосибирску с катанием на колесе обозрения. Во время экскурсии Вы погуляете по старым улицам, скверам и площадям. Увидите главные городские здания, оперный театр, Торговый корпус, деревянные и купеческие дома. Узнаете почему Новосибирск сравнивают с Петербургом, как складывалась судьба города и чем он живет сегодня. Гуляя по центру Новосибирска, вы услышите историю появления современных символов города и познакомитесь с творениями сибирских архитекторов-конструктивистов.
Посещение Новосибирского театра оперы и балета. Приглашаем вас на экскурсию по крупнейшему музыкальному театра России.
Обед в кафе города.
Посещение Новосибирского Зоопарка (без экскурсовода). Новосибирский зоопарк еще в 2008 году получил почетное звание «Одно из семи чудес России». Один из крупнейших зоопарков России, он занимает площадь 65 га, в нём содержится около 11 000 особей 770 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу.
17:50 Свободное время в центре города
19:40 Трансфер на ж/д вокзал.
20:22 Отправление туристического поезда.
Для инфо туристов—разница во времени + 2 часа.
Завтрак в поезде.
13:33 Прибытие туристического поезда на ст. Екатеринбург. Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Обед в кафе города.
Трансфер в Верхнюю Пышму.
Посещение музейного комплекса Уральской горно-металлургической компании – одного из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники и истории. Экскурсия в легендарный музейный комплекс поразит любого гостя масштабом экспозиции. В коллекции Музейного комплекса УГМК насчитывается порядка 12 тыс. экспонатов, в том числе около 500 образцов военной техники и около 500 советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств. Крупнейшая коллекция техники, увлекательный рассказ экскурсовода, инновационные технологии – все это вы увидите и почувствуете, посетив экскурсию в Верхней Пышме.
Трансфер в Екатеринбург.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей. Вы увидите плотину городского пруда на р. Исети, давшей жизнь Екатеринбургскому заводу в XVIII веке, памятник основателям города В.Н. Ткатищеву и В.И. де Генину, покровительницу города – часовню Св. Екатерины, купеческие особняки, центральные площади столицы Урала, Вознесенскую горку, украшенную дворцом купцов Расторгуевых-Харитоновых и конечно – Храм-на-Крови во имя всех Святых в Земле Российской просиявших—легендарное место, где прервалась династия Романовых.
Ужин в кафе города.
22:30 Трансфер на ж/д вокзал.
23:18 Отправление туристического поезда.
04:58 Прибытие туристического поезда на ст. Пермь.
08:15 Встреча с гидами на перроне, организованный проход в автобусы.
Трансфер в Хохловку.
Экскурсия с элементами фольклора по территории Хохловки. Мы побываем в старинных усадьбах, познакомимся с солепромышленным и сельскохозяйственным комплексом, узнаем, как жили коми-пермяки, как добывали соль и как охотились в древности, познакомимся с пермским фольклором и попробуем ароматный хохловский чай с традиционными уральскими пирожками-посикунчиками.
Трансфер в Пермь.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, мы увидим памятник «Пермяк—соленые уши», набережную реки Камы и арт-объект «Счастье не за горами», историческую улицу Сибирская, Театральный сквер и Театр оперы и балета, Соборную площадь.
Обед в кафе города.
Посещение Пермской художественной галереи.
Свободное время в городе.
18:15 Трансфер на ж/д вокзал.
20:00 Отправление туристического поезда.
Завтрак в поезде.
13:58 Прибытие туристического поезда в г. Москва.
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб.:
|Категория
|Взрослые
|Дети до 9 лет включительно
|Четырехместное купе (верхняя полка)
|94 720
|79 320
|Четырехместное купе (нижняя полка)
|100 640
|81 400
|Двухместное купе
|124 920
|90 300
|Одноместное размещение в двухместном купе
|178 720
|-
|Люкс
|134 150
|-
|Одноместное размещение в Люксе
|195 320
|-
Рекомендуем взять в дорогу удобную обувь, банные полотенца и резиновые тапочки для принятия душа в поезде.
Авиа- и ж/д билеты из Иркутска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.