Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки

Кристально чистый байкальский лед и голубые торосы, заснеженная тайга

5
3 отзыва

Кристально чистый байкальский лед и голубые торосы, заснеженная тайга и седые скалы – такую красоту вы увидите только на Байкале!

Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Зимние каникулы на Байкале. Самые красивые места Ольхона и Листвянки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура по дням

1 день
Посещение Байкальского музея и Тальцы. Катание на собачьих упряжках

Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в 09:30, знакомство с группой.

После знакомства с группой отправляемся в поселок Листвянка. 

По дороге вы также посетите музей Тальцы, где прогуляетесь среди старинных деревянными построек и познакомиться с бытом сибиряков 17-19 века. 

Трансфер в Листвянку. Здесь вы впервые увидите ледовые просторы Байкала и прогуляетесь по льду озера. Лед настолько прозрачный, что на малой глубине вы сможете увидеть дно. 

Обед.

После обеда вы направитесь на камень Черского.

Катание на собачьих упряжках.

Вы почувствуете себя настоящим каюром, управляющим упряжкой и ездовыми собаками. 

Вечером возвращаемся в Иркутск. 

Размещение в гостинице.

2 день
Трансфер на остров Ольхон. Экскурсия к скале Шаманка

Завтрак.

Трансфер на остров Ольхон (5-6 часов).

Дорога проходит по живописной трассе, а также по ледовой переправе, которая соединяет материк с островом. 

Ольхон известен безмерно красивыми пейзажами, скалами и просторами.

Он напоминает Исландию и Норвегию, но остаётся собой – гордым и красивым островом посреди озера-моря Байкала.

Остров является местом силы и скала Шаманка, которую вы посетите во время экскурсии, явное тому свидетельство.

Скала издревле считается священной и почитается местными жителями.

Гид расскажет вам старинные легенды и предания, и вы сможете сами убедиться в особой энергетике этого места.

Ужин.

3 день
По льду вдоль берега Байкала к мысу Хобой. Ледяные пещеры

Завтрак.

Вы отправитесь на север острова к мысу Хобой, дорога будет проходить по льду вдоль берега Байкала. 

По дороге вас ждут остановки в самых интересных местах, чтобы посмотреть причудливые ледяные пещеры и сделать фото на льду Байкала.

Во время поездки вы сможете увидеть, что лёд Байкала чистый и прозрачный как стекло. 

На мысе Хобой вам откроются настоящие ледяные просторы, от которых захватывает дух. 

Обед – пикник.

Возвращение.

Ужин.

4 день
Путешествие по льду Байкала. Буддийская Ступа Просветления

Завтрак.

Ступа Просветления на священном острове Огой – это настоящая святыня для буддистов и не только, ведь внутри ступы заложены буддийские реликвии и бронзовая статуэтка Дакини Трома Нагмо, матери всех Будд.

Обойдите вокруг ступы трижды, загадайте желание и оно сбудется. Секрет в энергетике, святости этого места.

Вы сможете убедиться в том, что южная сторона острова богата на ледовые пейзажи.

Вы узнаете, как образуются ледовые торосы и почему местные не любят колобовник, откуда во льду пузырьки и многое, многое другое.

Ужин.

5 день
Трансфер в Иркутск. Отъезд

Завтрак.

Трансфер в Иркутск. 

Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова) около 19:00. 

Ваш тур по льду Байкала подошёл к концу!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Размещение в отеле в Иркутске (1 сутки)
  • Размещение в отеле на Ольхоне (3 суток): 2-местный номер категории стандарт или эконом
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе: 1 день – обед 2 день - завтрак, ужин 3 и 4 день – завтрак, обед – пикник, ужин 5 день – завтрак
  • Экскурсии: в п. Листвянка, музей Тальцы, камень Черского
  • Катание на собачьих упряжках 10 мин
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на о. Огой и мыс Хоргой
  • Экскурсия к мысу Бурхан
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Иркутска и обратнотрансфер по окончании тура в гостиницу
  • На ж/д вокзал
  • В аэропорт и т/д (запрашивайте заранее) питание в придорожных кафедополнительные услуги
  • Не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Для детей до 12 лет скидка на тур – 20 %.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы
(базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за
причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или
получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот
период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
17 мар 2022
Огромное спасибо за организацию тура!
М
28 мар 2022
Всё просто замечательно!
Прекрасно!
Восхитительно!
Гид Ольга, очень замечательный человек. Рассказы её очень интересные. Она отвечала на любые вопросы. Решала любые организационные вопросы. Питание на острове Ольхон было вкусное, разнообразное, порции большие!
Программа тура очень насыщенная!
Отдых организован просто восхитительно!
Спасибо за замечательно организованный тур!
Ю
28 мар 2022
Тур на высоте, огромное спасибо гиду Леониду. Профессионал с большой буквы и огромный кладезь интересной информации. По проживанию также нет вопросов, все превысило ожидания. Выбирайте этот тур и вы точно не пожалеете:) Романтика и магия зимнего Байкала зашкаливает

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Листвянки

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры5-дневные турыТуры на собачьих упряжках

Похожие туры в Листвянке

Байкальский лёд | тур из Листвянки
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Байкальский лёд | тур из Листвянки
Добро пожаловать на лёд Байкала! Мы увидим гирлянды застывших пузырьков, загадочные паутины трещин, нагромождения
17 500 за всё до 4 чел.
Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
2 отзыва
Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
Бухта Песчаная - одно из самых красивых и известных мест Байкала, находится на юго-западном побережье
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
11 000 за 1 человека
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
7 часов
🚣‍♂️ На байдарках
Речные прогулки
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Вас ожидает водная прогулка на байдарках по реке Ангара и Байкалу с посещением Байкальского лимнологического музея
от 20 000 за всё до 4 чел.
Открытие Байкала - бухта Крестовая | тур из Листвянка
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Открытие Байкала - бухта Крестовая | тур из Листвянка
Мы увидим горные массивы с вековой тайгой, открытые сопки и степные озера с соленой водой, панорамные виды Байкала
19 000 за всё до 4 чел.
Тур в Бугульдейку из Листвянки
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Тур в Бугульдейку из Листвянки
18 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Листвянке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Листвянке
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ