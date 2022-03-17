Прибытие в Иркутск, встреча в аэропорту или на ж/д вокзале в 09:30, знакомство с группой.
После знакомства с группой отправляемся в поселок Листвянка.
По дороге вы также посетите музей Тальцы, где прогуляетесь среди старинных деревянными построек и познакомиться с бытом сибиряков 17-19 века.
Трансфер в Листвянку. Здесь вы впервые увидите ледовые просторы Байкала и прогуляетесь по льду озера. Лед настолько прозрачный, что на малой глубине вы сможете увидеть дно.
Обед.
После обеда вы направитесь на камень Черского.
Катание на собачьих упряжках.
Вы почувствуете себя настоящим каюром, управляющим упряжкой и ездовыми собаками.
Вечером возвращаемся в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Завтрак.
Трансфер на остров Ольхон (5-6 часов).
Дорога проходит по живописной трассе, а также по ледовой переправе, которая соединяет материк с островом.
Ольхон известен безмерно красивыми пейзажами, скалами и просторами.
Он напоминает Исландию и Норвегию, но остаётся собой – гордым и красивым островом посреди озера-моря Байкала.
Остров является местом силы и скала Шаманка, которую вы посетите во время экскурсии, явное тому свидетельство.
Скала издревле считается священной и почитается местными жителями.
Гид расскажет вам старинные легенды и предания, и вы сможете сами убедиться в особой энергетике этого места.
Ужин.
Завтрак.
Вы отправитесь на север острова к мысу Хобой, дорога будет проходить по льду вдоль берега Байкала.
По дороге вас ждут остановки в самых интересных местах, чтобы посмотреть причудливые ледяные пещеры и сделать фото на льду Байкала.
Во время поездки вы сможете увидеть, что лёд Байкала чистый и прозрачный как стекло.
На мысе Хобой вам откроются настоящие ледяные просторы, от которых захватывает дух.
Обед – пикник.
Возвращение.
Ужин.
Завтрак.
Ступа Просветления на священном острове Огой – это настоящая святыня для буддистов и не только, ведь внутри ступы заложены буддийские реликвии и бронзовая статуэтка Дакини Трома Нагмо, матери всех Будд.
Обойдите вокруг ступы трижды, загадайте желание и оно сбудется. Секрет в энергетике, святости этого места.
Вы сможете убедиться в том, что южная сторона острова богата на ледовые пейзажи.
Вы узнаете, как образуются ледовые торосы и почему местные не любят колобовник, откуда во льду пузырьки и многое, многое другое.
Ужин.
Завтрак.
Трансфер в Иркутск.
Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова) около 19:00.
Ваш тур по льду Байкала подошёл к концу!
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для детей до 12 лет скидка на тур – 20 %.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы
(базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за
причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или
получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот
период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.