09:30 Встреча и знакомство с группой.
Иркутск – уникальный сибирский город с богатой историей и красивой архитектурой.
Сегодня вы прогуляетесь по тихим заснеженным улицам и посетите самые интересные места: памятник основателям города, площадь 3-х церквей, набережную реки Ангара, Московские ворота, исторический квартал.
Обед.
Вы отправитесь на встречу с Байкалом, в поселок Листвянка (70 км от Иркутска).
Листвянка расположена у истока реки Ангара, который не замерзает даже зимой!
Во время прогулки вдоль берега Байкала вам откроются красивые зимние пейзажи.
Размещение в гостинице п. Листвянка.
Ужин.
Завтрак в гостинице.
Сегодня в программе: посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы», катание с ледяной горы на коровьих шкурах (по возможности), восхождение на камень Черского, катание на настоящих собачьих упряжках.
Вы промчитесь по заснеженным просторам и сделаете фото с очаровательными хаски.
Утром вас забирает микроавтобус, и вы отправляетесь на остров Ольхон в поселок Хужир (300 км).
Размещение в отеле, в полностью благоустроенных номерах с централизованным отоплением.
Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова — бурят.
Ужин.
Завтрак.
Сегодня вас ждет экскурсия на север острова Ольхон.
По пути вы посетите скальный комплекс Сагаан Хушун, который местные жители называют «Три брата», посмотрите ледяные гроты и пещеры.
Обед-пикник на природе.
Вблизи мыса Хобой вы увидите ледяные торосы и знаменитые голубые льды Байкала.
Возвращение на базу.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак.
Сегодня вы продолжите путешествие по льду Байкала и отправитесь к острову Огой.
Остров известен тем, что на нем расположена буддийская ступа Просветления, в которую вложены различные реликвии, привезенные из разных уголков мира.
По преданию, если сделать вокруг Ступы три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется.
Обед.
Также вы посетите мыс Хоргой, где можно увидеть красивые ледяные пещеры и сделать отличные фотографии.
Наш гид расскажет вам множество легенд и предания об этих местах.
Вечером возвращение на базу.
Ужин.
Завтрак.
Трансфер в Иркутск (стандартное время отправления 12:30).
По пути остановка в придорожном кафе.
Окончание программы в Иркутске после 18:00 (сквер им. Кирова).
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для детей до 12 лет скидка на тур – 20 %.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы
(базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за
причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или
получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот
период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.