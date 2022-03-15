Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона

Байкал зимой становится другим: природа замирает в своей красоте

5
3 отзыва

Байкал зимой становится другим: природа замирает в своей красоте и недосягаемости, а сибирское гостеприимство открывает двери и согревает.

Самое чистое озеро планеты привлекает к себе гостей со всего мира, а удивительное сочетание голубого льда и яркого солнца делает людей счастливыми.

Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Зимняя сказка Байкала: Тальцы, собачьи упряжки и красоты Ольхона
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по г. Иркутск. Встреча с Байкалом

09:30 Встреча и знакомство с группой. 

Иркутск – уникальный сибирский город с богатой историей и красивой архитектурой.

Сегодня вы прогуляетесь по тихим заснеженным улицам и посетите самые интересные места: памятник основателям города, площадь 3-х церквей, набережную реки Ангара, Московские ворота, исторический квартал.

Обед.

Вы отправитесь на встречу с Байкалом, в поселок Листвянка (70 км от Иркутска).

Листвянка расположена у истока реки Ангара, который не замерзает даже зимой! 

Во время прогулки вдоль берега Байкала вам откроются красивые зимние пейзажи. 

Размещение в гостинице п. Листвянка.

Ужин.

2 день
Экскурсии в музей &quot;Тальцы&quot; и камень Черского. Катание на собачьих упряжках

Завтрак в гостинице.

Сегодня в программе: посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы», катание с ледяной горы на коровьих шкурах (по возможности), восхождение на камень Черского, катание на настоящих собачьих упряжках.

Вы промчитесь по заснеженным просторам и сделаете фото с очаровательными хаски.

3 день
Экскурсия к мысу Бурхан

Утром вас забирает микроавтобус, и вы отправляетесь на остров Ольхон в поселок Хужир (300 км).

Размещение в отеле, в полностью благоустроенных номерах с централизованным отоплением.

Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова — бурят.

Ужин.

4 день
Экскурсия на самую северную оконечность острова – мыс Хобой

Завтрак.

Сегодня вас ждет экскурсия на север острова Ольхон.

По пути вы посетите скальный комплекс Сагаан Хушун, который местные жители называют «Три брата», посмотрите ледяные гроты и пещеры.

Обед-пикник на природе.

Вблизи мыса Хобой вы увидите ледяные торосы и знаменитые голубые льды Байкала.

Возвращение на базу.

Ужин.

Свободное время.

5 день
По льду Байкала к острову Огой. Буддийская ступа Просветления. Ледяные пещеры мыса Хоргой

Завтрак.

Сегодня вы продолжите путешествие по льду Байкала и отправитесь к острову Огой.

Остров известен тем, что на нем расположена буддийская ступа Просветления, в которую вложены различные реликвии, привезенные из разных уголков мира.

По преданию, если сделать вокруг Ступы три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется.

Обед. 

Также вы посетите мыс Хоргой, где можно увидеть красивые ледяные пещеры и сделать отличные фотографии.

Наш гид расскажет вам множество легенд и предания об этих местах. 

Вечером возвращение на базу.

Ужин.

6 день
Трансфер в Иркутск. Отъезд

Завтрак.

Трансфер в Иркутск (стандартное время отправления 12:30).

По пути остановка в придорожном кафе.

Окончание программы в Иркутске после 18:00 (сквер им. Кирова).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Размещение в гостинице п. Листвянка (2 суток)
  • Обзорная экскурсия по Иркутску
  • Экскурсия в музей Тальцы
  • Экскурсия на камень Черского
  • Катание на собачьих упряжках 10 мин
  • Размещение на Ольхоне в отеле (3 суток)
  • Трансферы по программе тура
  • Питание по программе (1-й день - обед, ужин, 2-й день – завтрак, обед, 3-й день – завтрак, ужин, 4-й, 5-й день – завтрак, обед-пикник и ужин, 6-й день – завтрак)
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
  • Автомобильная экскурсия на о. Огой и мыс Хоргой
  • Экскурсия к мысу Бурхан
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Питание и экскурсии вне программы
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе, или указанные в программе за дополнительную оплату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Для детей до 12 лет скидка на тур – 20 %.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы
(базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за
причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или
получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот
период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
15 мар 2022
Спасибо Вам за отлично спланированное путешествие! Я получила огромное удовольствие и массу впечатлений. А Анна — гид принимающей стороны, выше всяческих похвал! Редко кто из гидов по турам так внимателен к своим туристам, кроме того- она очень знающий, грамотный и любящий свое дело человек. Вся группа осталась очень благодарна ей!
Надеюсь, что мое следующее запланированное путешествие окажется таким же удачным. Еще раз — спасибо Вам.
О
22 мар 2022
Путешествие очень понравилось. С экскурсоводом Галиной повезло. Узнили очень много нового и интересного. Побывали в зимней сказке! Тур рекомендую
О
21 мар 2022
Тур шикарный! Увидели такие красоты зимнего Байкала, что дух захватывало! Побывали и на юге, и на севере острова Ольхон, сфотографировались на прозрачном льду, посмотрели торосы. Изумительные ледяные гроты!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Листвянки

🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры6-дневные турыТуры на собачьих упряжках🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Листвянке

Открытие Байкала - бухта Крестовая | тур из Листвянка
14 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Открытие Байкала - бухта Крестовая | тур из Листвянка
Мы увидим горные массивы с вековой тайгой, открытые сопки и степные озера с соленой водой, панорамные виды Байкала
19 000 за всё до 4 чел.
Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Галина
Галина
5
2 отзыва
Байкальская Ривьера - Бухта Песчаная
Бухта Песчаная - одно из самых красивых и известных мест Байкала, находится на юго-западном побережье
28 июня
29 июня
30 июня
1 июля
11 000 за 1 человека
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
7 часов
🚣‍♂️ На байдарках
Речные прогулки
⚓️ По рекам и каналам
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Вас ожидает водная прогулка на байдарках по реке Ангара и Байкалу с посещением Байкальского лимнологического музея
от 20 000 за всё до 4 чел.
Байкальский лёд | тур из Листвянки
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Байкальский лёд | тур из Листвянки
Добро пожаловать на лёд Байкала! Мы увидим гирлянды застывших пузырьков, загадочные паутины трещин, нагромождения
17 500 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Листвянке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Листвянке
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ