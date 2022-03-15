Байкал зимой становится другим: природа замирает в своей красоте и недосягаемости, а сибирское гостеприимство открывает двери и согревает. Самое чистое озеро планеты привлекает к себе гостей со всего мира, а удивительное сочетание голубого льда и яркого солнца делает людей счастливыми.

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Описание

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия по г. Иркутск. Встреча с Байкалом

09:30 Встреча и знакомство с группой. Иркутск – уникальный сибирский город с богатой историей и красивой архитектурой. Сегодня вы прогуляетесь по тихим заснеженным улицам и посетите самые интересные места: памятник основателям города, площадь 3-х церквей, набережную реки Ангара, Московские ворота, исторический квартал. Обед. Вы отправитесь на встречу с Байкалом, в поселок Листвянка (70 км от Иркутска). Листвянка расположена у истока реки Ангара, который не замерзает даже зимой! Во время прогулки вдоль берега Байкала вам откроются красивые зимние пейзажи. Размещение в гостинице п. Листвянка. Ужин.

2 день Экскурсии в музей "Тальцы" и камень Черского. Катание на собачьих упряжках

Завтрак в гостинице. Сегодня в программе: посещение архитектурно-этнографического музея «Тальцы», катание с ледяной горы на коровьих шкурах (по возможности), восхождение на камень Черского, катание на настоящих собачьих упряжках. Вы промчитесь по заснеженным просторам и сделаете фото с очаровательными хаски.

3 день Экскурсия к мысу Бурхан

Утром вас забирает микроавтобус, и вы отправляетесь на остров Ольхон в поселок Хужир (300 км). Размещение в отеле, в полностью благоустроенных номерах с централизованным отоплением. Обзорная экскурсия к мысу Бурхан (скала Шаманка) — одной из девяти святынь Азии, священному месту коренных жителей острова — бурят. Ужин.

4 день Экскурсия на самую северную оконечность острова – мыс Хобой

Завтрак. Сегодня вас ждет экскурсия на север острова Ольхон. По пути вы посетите скальный комплекс Сагаан Хушун, который местные жители называют «Три брата», посмотрите ледяные гроты и пещеры. Обед-пикник на природе. Вблизи мыса Хобой вы увидите ледяные торосы и знаменитые голубые льды Байкала. Возвращение на базу. Ужин. Свободное время.

5 день По льду Байкала к острову Огой. Буддийская ступа Просветления. Ледяные пещеры мыса Хоргой

Завтрак. Сегодня вы продолжите путешествие по льду Байкала и отправитесь к острову Огой. Остров известен тем, что на нем расположена буддийская ступа Просветления, в которую вложены различные реликвии, привезенные из разных уголков мира. По преданию, если сделать вокруг Ступы три круга и загадать желание, оно обязательно сбудется. Обед. Также вы посетите мыс Хоргой, где можно увидеть красивые ледяные пещеры и сделать отличные фотографии. Наш гид расскажет вам множество легенд и предания об этих местах. Вечером возвращение на базу. Ужин.

6 день Трансфер в Иркутск. Отъезд