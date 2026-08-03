Экскурсия об ауле высоко в горах, который покинули жители из-за суровых условий жизни. Это экскурсия плюс кардиотренировка. Мы с Вами поднимемся высоко-высоко в горы и полюбуемся на другие горы с высоты птичьего полета.
Описание экскурсииНаша экскурсия посвящена аулу, находящемуся высоко в горах, который покинули жители из-за суровых условий жизни. Это экскурсия плюс кардиотренировка. Мы с Вами поднимемся высоко-высоко в горы и полюбуемся на открывающиеся пейзажи. Что вас ждет • Проедем по самому длинному в России автомобильному тоннелю, который проходит сквозь горы;
- Увидим Гимринскую башню — оборонительное сооружение XIX века времен имама Шамиля и Кавказской войны;
- Остановимся у Ирганайского водохранилища, где вы сделаете красивые фото на фоне бирюзовой воды и величественных гор;
- Посетим Салтинскую теснину и увидим подземный Салтинский водопад;
- Прогуляемся по улицам заброшенного аула-призрака Гамсутль, последний житель которого умер в 2015 году, прожив в одиночестве целых 14 лет. Узнаем, почему он решил остаться в родном селе до конца.
Ежедневно в 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Башня Газимагомеда
- Ирганайское водохранилище
- Салтинский водопад
- Гунибский ГЭС
- Аул ЧОХ (проездом)
- Аул призрак Гамсутль
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Джиппинг до Гамсутля (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Все прошло отлично!
Мне очень понравилась организация: заранее обсудили важные детали, в поездке учитывались все пожелания, решались абсолютно любые вопросы. Большой плюс, что гид Магомед подходит к своему делу с душой,
Мне очень понравилась организация: заранее обсудили важные детали, в поездке учитывались все пожелания, решались абсолютно любые вопросы. Большой плюс, что гид Магомед подходит к своему делу с душой,
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С
Посетили аул‑призрак Гамсутль — и остались под впечатлением! Заброшенный горный аул в Дагестане будто застыл во времени: полуразрушенные дома, узкие улочки, потрясающие виды на горы. Атмосфера одновременно завораживающая и немного грустная — чувствуется дыхание истории. Дорога непростая, но оно того стоит: место невероятно атмосферное и фотогеничное. Однозначно рекомендую к посещению! 😊
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Е
Магомед провел для нас с подругой прекрасную экскурсию в аул- призрак Гамсутль. Посетили Салтинский водопад, Чохские терассы. В дружеской атмосфере мы узнали много нового о Дагестане и тех местах, которые посетили. Кроме прочего, Магомед сделает вам лучшие фото и покажет самые красивые локации. Оценка гиду 100 из 10!
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О
Отличная экскурсия в Гамсутль! Очень красивые виды, интересный рассказ гида и хорошая организация. Маршрут оставил массу впечатлений — место действительно уникальное. Рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящий Дагестан.
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А
Очень понравился тур. Очень красивые виды. Отдельно хочу сказать, что наш гид просто супер человек. Все очень понравилось
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Т
Невероятно интересная экскурсия! Великолепный гид Магомед- позитивный, радушный, с тонким чувством юмора - познавательно рассказал о таинственном ауле-призраке и его последнем жителе Абдулджалиле, провёл по интересным местам старинного села, рассказал интересные факты.
Запечатлели на фото прекрасные виды. Пожалели, что не взяли с собой в поездку квадрокоптер, чтобы объять всю красоту и загадочность Гамсутля и его окрестностей.
Очень рекомендуем посетить это интереснейшее место.
Запечатлели на фото прекрасные виды. Пожалели, что не взяли с собой в поездку квадрокоптер, чтобы объять всю красоту и загадочность Гамсутля и его окрестностей.
Очень рекомендуем посетить это интереснейшее место.
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