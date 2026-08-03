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Ю Юлия

Мне очень понравилась организация: заранее обсудили важные детали, в поездке учитывались все пожелания, решались абсолютно любые вопросы. Большой плюс, что гид Магомед подходит к своему делу с душой, читать дальше уменьшить стремится создать максимальный комфорт и интерес, много рассказывает о посещаемых локациях.

Было интересно и весело, день пролетел незаметно, впечатлений масса! Магомед помог запечатлеть все эти прекрасные моменты не только в памяти, но и на фото, за это отдельная благодарность! 🙏 👍🏻👍🏻👍🏻 Все прошло отлично!Мне очень понравилась организация: заранее обсудили важные детали, в поездке учитывались все пожелания, решались абсолютно любые вопросы. Большой плюс, что гид Магомед подходит к своему делу с душой, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Посетили аул‑призрак Гамсутль — и остались под впечатлением! Заброшенный горный аул в Дагестане будто застыл во времени: полуразрушенные дома, узкие улочки, потрясающие виды на горы. Атмосфера одновременно завораживающая и немного грустная — чувствуется дыхание истории. Дорога непростая, но оно того стоит: место невероятно атмосферное и фотогеничное. Однозначно рекомендую к посещению! 😊 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Магомед провел для нас с подругой прекрасную экскурсию в аул- призрак Гамсутль. Посетили Салтинский водопад, Чохские терассы. В дружеской атмосфере мы узнали много нового о Дагестане и тех местах, которые посетили. Кроме прочего, Магомед сделает вам лучшие фото и покажет самые красивые локации. Оценка гиду 100 из 10! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Отличная экскурсия в Гамсутль! Очень красивые виды, интересный рассказ гида и хорошая организация. Маршрут оставил массу впечатлений — место действительно уникальное. Рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящий Дагестан. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Арсений Очень понравился тур. Очень красивые виды. Отдельно хочу сказать, что наш гид просто супер человек. Все очень понравилось Вам был полезен этот отзыв? Да Нет