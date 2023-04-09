Аул-призрак Гамсутль и Салтинский Водопад
Это путешествие приведет вас в призрачный аул Гамсутль. Заброшенный городок еще не утратил давнего присутствия жителей, сохранив прочные каменные стены. Отсюда вам откроется прекрасный живописный вид на местные красоты.
Вы также сможете увидеть мощные водопады Салтинской теснины и гидроэлектростанций, которые докажут вам, что и природа, и человек наделены удивительной творческой силой.
Вы также сможете увидеть мощные водопады Салтинской теснины и гидроэлектростанций, которые докажут вам, что и природа, и человек наделены удивительной творческой силой.
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Что вас ожидает:
- Аул-призрак Гамсутль
- Гергебильская ГЭС
- Гунибская ГЭС
- Кегер
- Салтинская теснина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Призрачный городокВ этом туре вы побываете в ауле-призраке Гамсутль. Его каменные стены настолько гармонично вписываются в окружающий пейзаж, что их трудно разглядеть издали. С высокогорного аула открывается прекрасный вид на много километров вокруг. И хотя постройки в ауле еще хранят память о последних жителях, в воздухе витает атмосфера тишины и спокойствия заброшенного селения. Мы посетим Гунибскую и Гергебильскую ГЭС, которые находятся на реке Каракойсу. Вы убедитесь, что эти рукотворные водопады не менее прекрасны, чем природные. Нашей следующей остановкой станет Салтинская теснина. Ее протяженность составляет 500 метров, а ширина — около 40 метров. Здесь вы увидите, как с огромной высоты падает красивейший водопад, а по естественным туннелям протекает река.
вторник,четверг,суббота
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, 8 А
- Когда и сколько длится?
- Когда: вторник,четверг,субботаЭкскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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