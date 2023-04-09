Это путешествие приведет вас в призрачный аул Гамсутль. Заброшенный городок еще не утратил давнего присутствия жителей, сохранив прочные каменные стены. Отсюда вам откроется прекрасный живописный вид на местные красоты. Вы также сможете увидеть мощные водопады Салтинской теснины и гидроэлектростанций, которые докажут вам, что и природа, и человек наделены удивительной творческой силой.

Описание

Призрачный городокВ этом туре вы побываете в ауле-призраке Гамсутль. Его каменные стены настолько гармонично вписываются в окружающий пейзаж, что их трудно разглядеть издали. С высокогорного аула открывается прекрасный вид на много километров вокруг. И хотя постройки в ауле еще хранят память о последних жителях, в воздухе витает атмосфера тишины и спокойствия заброшенного селения. Мы посетим Гунибскую и Гергебильскую ГЭС, которые находятся на реке Каракойсу. Вы убедитесь, что эти рукотворные водопады не менее прекрасны, чем природные. Нашей следующей остановкой станет Салтинская теснина. Ее протяженность составляет 500 метров, а ширина — около 40 метров. Здесь вы увидите, как с огромной высоты падает красивейший водопад, а по естественным туннелям протекает река.