Гимринский тоннель и оборонительная башня

Наш путь лежит через самый длинный автодорожный тоннель на территории России — Гимринской. Его протяженность более 4 километров. Недалеко от села Гимры мы остановимся около суровой оборонительной башни, построенной в XIX веке, — Гимринской. В этом месте погиб первый имам Дагестана Газимагомед.

Ирганайское водохранилище

Следующей нашей остановкой станет Ирганайское водохранилище. Чистейшая вода лазурного оттенка в окружении высоких гор и зеленых деревьев никого не оставит равнодушным. Но история появления водохранилище крайне трагична. И я обязательно вам ее расскажу.

Гамсутль

Дальше наш путь лежит в одно из древнейших поселений в Республике Дагестан. Гамсутль расположился в Гунибском районе Дагестана, на высоте 1500 метров над уровнем моря. В настоящий момент является заброшенным. Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом Мачу-Пикчу в Перу.

Карадахская теснина

И закончим наш тур уникальным памятником природы республики Дагестан — Карадахской тесниной. Скалы высотой 150 метров, полумрак, огромные валуны, висящие над ущельем, и всего 5 метров проход между ними. Зрелище восхитительное и ужасное одновременно. Убедитесь в этом сами!