Аул-призрак в горах Дагестана

На высоте 1500 метров над уровнем моря расположился аул-призрак, местный Мачу-Пикчу, - Гамсутль

На высоте 1500 метров над уровнем моря расположился аул-призрак, местный Мачу-Пикчу, — Гамсутль.

К нем ведет одна дорога, по которой раньше поднимались автомобили, теперь только пешком.

Но сложный путь стоит тех живописных видов, которые откроются перед вами.

Также в этом путешествие вы увидите гордость горцев — Гимринскую башню.

И невероятной красоты Ирганайское водохранилище.

Этот тур только для любителей активного отдыха.
Аул-призрак в горах Дагестана
Аул-призрак в горах Дагестана
Аул-призрак в горах Дагестана
Аул-призрак в горах Дагестана
Аул-призрак в горах Дагестана
Аул-призрак в горах Дагестана

Что вы увидите 🤩

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гамсутль
  • Карадахская теснина
Гимринский тоннель и оборонительная башня
Наш путь лежит через самый длинный автодорожный тоннель на территории России — Гимринской. Его протяженность более 4 километров. Недалеко от села Гимры мы остановимся около суровой оборонительной башни, построенной в XIX веке, — Гимринской. В этом месте погиб первый имам Дагестана Газимагомед.

Ирганайское водохранилище

Следующей нашей остановкой станет Ирганайское водохранилище. Чистейшая вода лазурного оттенка в окружении высоких гор и зеленых деревьев никого не оставит равнодушным. Но история появления водохранилище крайне трагична. И я обязательно вам ее расскажу.

Гамсутль

Дальше наш путь лежит в одно из древнейших поселений в Республике Дагестан. Гамсутль расположился в Гунибском районе Дагестана, на высоте 1500 метров над уровнем моря. В настоящий момент является заброшенным. Аул-призрак уникален необычной архитектурой, схожей с городом Мачу-Пикчу в Перу.

Карадахская теснина

И закончим наш тур уникальным памятником природы республики Дагестан — Карадахской тесниной. Скалы высотой 150 метров, полумрак, огромные валуны, висящие над ущельем, и всего 5 метров проход между ними. Зрелище восхитительное и ужасное одновременно. Убедитесь в этом сами!

Цены на экскурсию

Для 6 человекДля группы 1-4 человекДля 5 человек
Стандартный билет
18 000 ₽
12 000 ₽
15 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • чуду — национальное блюдо народов Дагестана
  • джиппинг
  • услуги экскурсовода
Что не входит
  • обед
  • личные расходы
Где начинаем и завершаем
Начало: по согласованию с туристом
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Патимат
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