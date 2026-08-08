Горы и море, каньоны и водопады, пещеры и озёра, вкуснейшая еда и душевные люди — всё это Дагестан! Мы раскроем вам секреты быта, традиций и обычаев горцев. И конечно, покажем чудеса региона: Чиркейское водохранилище с бирюзовой водой и Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире. А если захотите, заглянем ещё и в пещеры Нохъо, где вас ждут экстремальные развлечения!

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Описание экскурсии

Чиркейское водохранилище

На катере мы отправимся рассекать бирюзовую воду, заплывём в ущелья, посмотрим на чарующие величественные скалы. А если позволит погода — даже искупаемся. И всё это в сопровождении зажигательной музыки и танцев!

Сулакский каньон

Отправимся наслаждаться красотами Сулакского каньона. Заглянем на секретную смотровую площадку, где получаются шикарные фотографии. Затем побываем на смотровой в посёлке Дубки. А после — пообедаем на берегу реки Сулак.

Пещеры Нохъо (по желанию)

Заглянем в пещерный комплекс, где можно пройти по подвесному мосту, прыгнуть с тарзанкой, покачаться на качелях над пропастью. Да и просто полюбоваться каньоном в самом узком его месте.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Mercedes Viano, Honda Elysion, Toyota Alphard

Прогулка на катере по водохранилищу включена в стоимость экскурсии

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию за человека)