Горы и море, каньоны и водопады, пещеры и озёра, вкуснейшая еда и душевные люди — всё это Дагестан! Мы раскроем вам секреты быта, традиций и обычаев горцев.
И конечно, покажем чудеса региона: Чиркейское водохранилище с бирюзовой водой и Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире. А если захотите, заглянем ещё и в пещеры Нохъо, где вас ждут экстремальные развлечения!
И конечно, покажем чудеса региона: Чиркейское водохранилище с бирюзовой водой и Сулакский каньон — один из самых глубоких в мире. А если захотите, заглянем ещё и в пещеры Нохъо, где вас ждут экстремальные развлечения!
Описание экскурсии
Чиркейское водохранилище
На катере мы отправимся рассекать бирюзовую воду, заплывём в ущелья, посмотрим на чарующие величественные скалы. А если позволит погода — даже искупаемся. И всё это в сопровождении зажигательной музыки и танцев!
Сулакский каньон
Отправимся наслаждаться красотами Сулакского каньона. Заглянем на секретную смотровую площадку, где получаются шикарные фотографии. Затем побываем на смотровой в посёлке Дубки. А после — пообедаем на берегу реки Сулак.
Пещеры Нохъо (по желанию)
Заглянем в пещерный комплекс, где можно пройти по подвесному мосту, прыгнуть с тарзанкой, покачаться на качелях над пропастью. Да и просто полюбоваться каньоном в самом узком его месте.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных минивэнах Mercedes Viano, Honda Elysion, Toyota Alphard
- Прогулка на катере по водохранилищу включена в стоимость экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию за человека)
- Обед — 600-1000 ₽
- Вход в пещеру — 500-700 ₽
- Зиплайн — 1000-2000 ₽
- Джампинг — 7000 ₽
- Качели над пропастью — 5000 ₽
- Экстрим-тропа — 3000 ₽
во вторник, четверг и субботу в 08:00 и 20:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У музея «Россия - моя история»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 08:00 и 20:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мурад — ваша команда гидов в Махачкале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2 часа 40 минут
Провели экскурсии для 1888 туристов
Ассаламу алейкум и добрый день, дорогие мои друзья! В прекрасном дагестанском горном селе Буртунай более 30 лет назад родился мальчик, которого назвали Мурад, что в переводе с аварского языка означает
Входит в следующие категории Махачкалы
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